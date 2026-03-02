Karambol na S7. Co doprowadziło do paraliżu?

Karambol na trasie S7

Poważne zdarzenie drogowe, karambol z udziałem sześciu pojazdów, miało miejsce w poniedziałek 2 marca około godziny 7:30. Wypadek na S7 rozegrał się na odcinku ekspresowym między Tarczynem a Warszawą, precyzyjniej w rejonie miejscowości Antoninów oraz Wola Gołkowska. Początkowe doniesienia wskazywały na pilną potrzebę interwencji służb ratunkowych ze względu na skalę zdarzenia.

Zderzenie pojazdów doprowadziło do całkowitego zablokowania przejazdu trasą S7 w kierunku stolicy. Jedna osoba została poszkodowana w wyniku karambolu, co wymusiło zaangażowanie specjalistycznych jednostek. Sytuacja na miejscu była na tyle poważna, że wymagała natychmiastowych działań ratowniczych.

Szczegóły akcji ratunkowej

Informacje na temat przebiegu zdarzenia i akcji ratunkowej przekazał brygadier Łukasz Darmofalski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie. Funkcjonariusz poinformował, że poszkodowany pasażer został zakleszczony wewnątrz rozbitego pojazdu. Strażacy musieli podjąć specjalistyczne działania, aby uwolnić uwięzioną osobę z wraku samochodu, co było priorytetem akcji.

Na miejscu wypadku działały wszystkie niezbędne służby: straż pożarna, zespoły ratownictwa medycznego oraz policja. Dodatkowo na miejsce zdarzenia zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR). Łącznie we wszystkich autach biorących udział w karambolu podróżowało dziewięć osób, z czego jedna wymagała intensywnej pomocy medycznej.

Utrudnienia dla kierowców S7

Poranne zderzenie sześciu pojazdów doprowadziło do paraliżu komunikacyjnego na trasie ekspresowej S7 w kierunku Warszawy. Jezdnia prowadząca w stronę stolicy została całkowicie zamknięta dla ruchu. Intensywne działania służb, w tym strażaków, policji oraz ratowników medycznych i LPR, wymagały pełnego wyłączenia drogi.

Mundurowi natychmiast wprowadzili objazdy dla kierowców, aby zminimalizować utrudnienia. Ruch został przekierowany na zjazd z ekspresówki na węźle Antoninów. Zalecano objazd węzłem Antoninów, aby ominąć zablokowany odcinek S7 i umożliwić swobodny dostęp służbom do miejsca zdarzenia.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.