Karol Nawrocki i patriotyczna palma. Czy to była tylko wielkanocna tradycja?

Niedziela Palmowa na Kurpiach

Wiosną ubiegłego roku, Karol Nawrocki, wówczas jeszcze kandydat na prezydenta RP oraz prezes Instytutu Pamięci Narodowej, zdecydował się na nietypową podróż. Wraz ze swoją małżonką, Martą, odwiedził Łyse na Kurpiach, miejsce znane z niezwykłych obchodów Niedzieli Palmowej. Ta niewielka miejscowość co roku staje się centrum religijno-folklorystycznym, przyciągając rzesze wiernych i turystów podziwiających imponujące, misternie wykonane palmy. Wizyta polityka w takim kontekście z pewnością nie była przypadkowa.

Łyse to prawdziwa perła, jeśli chodzi o pielęgnowanie tradycji wielkanocnych, a zwłaszcza konkursu na palmę kurpiowską, którego jubileuszowa, 55. edycja stanowiła tło dla wizyty Nawrockiego. Wydarzenie to jest nie tylko świętem religijnym, ale także kulturowym, prezentującym bogactwo kurpiowskiej sztuki ludowej. W tym miejscu, gdzie lokalna kultura splata się z głęboką wiarą, polityk miał okazję zaobserwować autentyczne przywiązanie do wartości, które później znalazły odzwierciedlenie w jego przemówieniu.

"Niedziela Palmowa w Łysych to jedna z najbardziej znanych uroczystości religijno-folklorystycznych w Polsce, gdzie tradycyjne kurpiowskie palmy osiągają nawet kilka metrów wysokości" - napisał portal eostroleka.pl.

Patriotyczna palma Nawrockiego

Podczas swojego pobytu na Kurpiach, Karol Nawrocki został obdarowany wyjątkowym symbolem – piękną, ogromną biało-czerwoną palmą, która od razu stała się przedmiotem zainteresowania. Ten gest lokalnej społeczności nie tylko podkreślał gościnność, ale również akcentował narodowy wymiar wydarzenia. Polityk nie krył swojego zachwytu, wyrażając wdzięczność za serdeczne przyjęcie i podkreślając znaczenie podróży do serca kurpiowskiej tradycji.

Po procesji, w której dumnie dzierżył swoją monumentalną palmę, Nawrocki wziął udział w finale 55. edycji konkursu "Palma Kurpiowska". To właśnie tam, w obliczu zgromadzonych mieszkańców i licznych turystów, miał okazję podzielić się swoimi refleksjami. Podkreślał znaczenie chrześcijańskiej i katolickiej, ale również regionalnej tradycji, którą z taką pieczołowitością pielęgnują Kurpiowie.

"Podróż dobra i piękne przywitanie, Bóg zapłać!" - powiedział.

"Gdy tylko do Łysych przyjechałem, to zobaczyłem tak wiele tej pięknej chrześcijańskiej, katolickiej, ale też lokalnej regionalnej tradycji" - przemawiał do zebranych.

Kto pokazuje, jak miłość wygrywa?

Karol Nawrocki nie omieszkał skierować słów podziękowania do tych, którzy są prawdziwymi strażnikami kurpiowskiej tożsamości. W swoim wystąpieniu dziękował "wszystkim tym lokalnym ludowym artystom", podkreślając ich rolę w ukazywaniu, "jak miłość i miłosierdzie wygrywa". To wyraźne nawiązanie do uniwersalnych wartości, które zdają się być niezmiennym elementem polskiej kultury, niezależnie od zmieniających się realiów politycznych.

Wypowiedź prezesa IPN nabierała coraz bardziej uroczystego tonu, gdy przeszedł do kwestii tożsamości narodowej i znaczenia kultury ludowej jako fundamentu Rzeczypospolitej. Było to nie tylko celebrowanie tradycji, ale również manifestacja pewnego światopoglądu. Słowa Nawrockiego miały wybrzmieć jako przypomnienie o fundamentach, na których opiera się nasza wspólnota, a które, jak się wydaje, wymagają ciągłej obrony i pielęgnacji.

Podziękował "wszystkim tym lokalnym ludowym artystom, którzy pokazują, jak miłość i miłosierdzie wygrywa".

"Tak jak te piękne palmy w Łysych definiują, jakie są nasze wartości i przywiązanie do wartości chrześcijańskich, tak bohaterowie tej ziemi, z której jesteście, mówią nam o zasobności Polski, o krajobrazie Rzeczpospolitej Polskiej i definiują naszą wspólnotę narodową (...) Nie ma narodowej wspólnoty, nie ma potrzeby obrony naszych granic, budowania naszego bezpieczeństwa, gospodarki i dobrobytu, gdy nie ma wartości, tożsamości i naszych fundamentów. A naszym fundamentem jest także kultura ludowa [...] Niech żyje Polska, niech żyją Polacy, niech żyje ziemia kurpiowska!" - dodawał.

Czym są fundamenty narodowej wspólnoty?

W swoim wystąpieniu Karol Nawrocki jasno nakreślił swoje stanowisko dotyczące relacji między kulturą ludową, wartościami chrześcijańskimi a fundamentami państwa. Podkreślał, że bez przywiązania do tradycji i tożsamości, nie ma mowy o prawdziwej wspólnocie narodowej, zdolnej do obrony swoich granic czy budowania dobrobytu. Ta perspektywa, wielokrotnie powtarzana w debatach publicznych, zyskała na Kurpiach szczególny, symboliczny wymiar.

Zakończenie przemówienia było równie doniosłe, z patriotycznymi zawołaniami: "Niech żyje Polska, niech żyją Polacy, niech żyje ziemia kurpiowska!". To mocne akcenty, które w kontekście Niedzieli Palmowej i bogactwa kurpiowskiej kultury, miały zapewne wzmocnić poczucie jedności i dumy narodowej. Wizyta Nawrockiego w Łysych stała się więc nie tylko uczestnictwem w tradycyjnym święcie, ale również platformą do wyrażenia politycznego i ideologicznego przesłania.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.