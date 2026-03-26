Karol Nawrocki. Jak wyglądało jego życie poza Pałacem Prezydenckim?

Gdańskie mieszkania Karola Nawrockiego

Pierwsze mieszkanie prezydenta Karola Nawrockiego, o powierzchni około 60 metrów kwadratowych, znajdowało się w gdańskiej dzielnicy Siedlce. To właśnie tam, przed objęciem urzędu i przeprowadzką do Warszawy, polityk prowadził swoje rodzinne życie. Nieruchomość została nabyta na rynku pierwotnym pod koniec 2013 roku. Zakup został sfinansowany kredytem hipotecznym w wysokości ponad 571 tysięcy złotych, udzielonym przez bank PKO BP.

Ten scenariusz zakupu nieruchomości, z kredytem i stopniowym urządzaniem nowego budownictwa, jest dobrze znany wielu Polakom. W mediach społecznościowych pojawiały się wcześniej zdjęcia ukazujące wnętrze mieszkania jako funkcjonalne i przystosowane do życia rodzinnego. Charakteryzowało się jasnymi barwami, dużym stołem oraz kuchnią otwartą na salon, bez oznak luksusu.

Kawalerka z misją społeczną. Historia mniejszej nieruchomości

Z nazwiskiem Karola Nawrockiego wiąże się również historia mniejszej nieruchomości w Gdańsku – kawalerki o powierzchni 28,5 metra kwadratowego. Mieszkanie to było w przeszłości lokalem komunalnym i należało do Pana Jerzego. Podczas kampanii prezydenckiej temat tej nieruchomości wzbudził wiele kontrowersji.

Kawalerka została przepisana na Karola Nawrockiego w zamian za dożywotnią opiekę nad poprzednim właścicielem. Ostatecznie jednak, ta niewielka przestrzeń zyskała nowy, społeczny wymiar. Mieszkanie, które kiedyś należało do Karola Nawrockiego, zostało przekazane organizacji charytatywnej i służy celom społecznym, wspierając potrzebujących mieszkańców regionu.

Gdzie dziś mieszka Prezydent? Belweder i Pałac Prezydencki

Po objęciu najwyższego urzędu w państwie, prezydent Karol Nawrocki przeniósł się do Warszawy, gdzie początkowo zamieszkał w Belwederze. Ten historyczny obiekt pełnił funkcję tymczasowej rezydencji prezydenckiej. Było to konieczne ze względu na przeprowadzenie remontu w Pałacu Prezydenckim.

Belweder, znany z goszczenia poprzednich głów państwa, oferuje połączenie funkcji reprezentacyjnych z mieszkalnymi, zapewniając prywatność rodzinie prezydenta. Po zakończeniu wszystkich prac remontowych w Pałacu Prezydenckim, rodzina Karola Nawrockiego przeprowadziła się z Belwederu do oficjalnej siedziby. Przeprowadzka do Pałacu Prezydenckiego przy Krakowskim Przedmieściu nastąpiła jeszcze przed 11 listopada 2025 roku, czyniąc go oficjalnym domem urzędującej głowy państwa.

