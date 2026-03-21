Kasia Tusk. Córka premiera ukrywała ślub, a tam? Zwierzęcy świadek złamał protokół!

Tajemniczy ślub córki premiera

Życie prywatne osób publicznych, zwłaszcza tych powiązanych z najważniejszymi figurami politycznymi, zawsze budziło ogromne zainteresowanie. Nie inaczej było w przypadku Kasi Tusk, córki Donalda Tuska, która z wyjątkowym sprytem przez lata ukrywała fakt swojego ślubu ze Stanisławem Cudnym. Choć dziś jest już szczęśliwą matką dwóch córeczek, sama ceremonia zaślubin była ściśle strzeżoną tajemnicą, co w dobie wszechobecnych mediów społecznościowych wydaje się wręcz niemożliwe do osiągnięcia.

Zamiast medialnego szumu i fotoreporterów, Kasia Tusk postawiła na intymność, zaskakując wszystkich, gdy prawda o jej statusie matrymonialnym wyszła na jaw. Nie była to jednak spektakularna okładka magazynu czy wywiad, a... gest o charakterze charytatywnym. Okazało się, że córka premiera postanowiła przekazać swoją suknię ślubną na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, i to właśnie ten szlachetny akt ujawnił światu, że Donald Tusk ma zięcia. Ironia losu sprawiła, że to nie plotka, a dobroczynność rozwiała wszelkie wątpliwości.

"W tym roku postanowiłam wesprzeć WOŚP przekazując na aukcję moją suknię ślubną, czyli rzecz, która ma dla mnie duże znaczenie" - mówiła wówczas Kasia Tusk, zachęcając do licytacji.

Projektanci sukni ślubnej Kasi Tusk

To właśnie podczas ogłoszenia licytacji sukni ślubnej Kasi Tusk, światło dzienne ujrzały nie tylko informacje o dacie ślubu, ale także fascynujące detale dotyczące samej kreacji. Okazało się, że córka premiera na swój wielki dzień wybrała niezwykłą suknię, której design był efektem współpracy dwóch uznanych projektantek. Góra sukienki została zaprojektowana przez Gosię Baczyńską, a do jej stworzenia wykorzystano ekskluzywne francuskie, jedwabne koronki – symbol luksusu i subtelności.

Dół kreacji, będący równie ważnym elementem całości, powstał w pracowni Magdaleny Sochy-Włodarskiej z Warsaw Poet. Wykonano go z delikatnej, kremowej organzy, która z pewnością dodawała lekkości i romantycznego charakteru całej stylizacji. Choć Kasia Tusk skąpiła szczegółów dotyczących samej ceremonii, te smaczki dotyczące stroju panny młodej pozwoliły rzucić nieco światła na jej osobiste wybory. Sukienka, jak ujawniła, miała już wówczas ponad pięć lat, co wskazywało na to, że ślub odbył się około 2014 roku.

Czy Kasia Tusk miała welon?

Przez długi czas, poza kwestią sukni, inne szczegóły ślubu Kasi Tusk pozostawały w sferze domysłów. Córka Donalda Tuska niechętnie dzieliła się osobistymi chwilami, co tylko podsycało ciekawość mediów i fanów. Wyjątek zrobiła zaledwie raz, w 2021 roku, kiedy to uległa instagramowej modzie na pokazywanie archiwalnych zdjęć. To właśnie wtedy, ku uciesze swoich obserwujących, Kasia Tusk opublikowała fotografię z ceremonii zaślubin, ukazując romantyczną scenerię plenerowego ślubu.

Zdjęcie to rozwiało wiele wątpliwości, ale też wywołało nowe pytania. Okazało się, że panna młoda zrezygnowała z tradycyjnego welonu, co w dzisiejszych czasach nie jest już rzadkością, ale nadal potrafi zaskoczyć. Jednak to nie brak welonu był najbardziej intrygującym elementem ujawnionej fotografii. Prawdziwą sensację wywołał fakt, że w tym niezwykłym dniu, tuż za parą młodą, zasiadł wierny towarzysz Kasi – jej pies Portos. Ten czworonożny świadek ceremonii z pewnością dodał jej unikalnego, nieco niekonwencjonalnego charakteru, łamiąc wszelkie protokoły.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.