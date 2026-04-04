Kasia Tusk. Dwa detale całkowicie odmieniły jej sopockie mieszkanie.

Kasia Tusk i jej sopockie wnętrze

Mieszkanie Kasi Tusk, zlokalizowane w rodzinnym Sopocie, charakteryzuje się konsekwentną prostotą i elegancją. W dominującej stylistyce wnętrz króluje biel, która pojawia się w salonie, sypialni, kuchni i łazience. Jasne drewniane panele oraz płytki uzupełniają spójną kolorystykę, tworząc harmonijną bazę dla pozostałych elementów wystroju. Całe pomieszczenie sprawia wrażenie przestronnego i uporządkowanego.

Centralnym punktem domu jest długi stół z marmurowym blatem, służący do gotowania i rodzinnych spotkań. Marmur pojawia się również na blatach w kuchni oraz łazience, podkreślając luksusowy charakter przestrzeni. Nietypowe pokrętła na kuchence stanowią drobny, ale intrygujący detal. Drewniane ramy obrazów z abstrakcyjnymi wzorami stanowią element przełamujący biel i marmur.

Jak Kasia Tusk dba o detale?

Duże okna wpuszczają do mieszkania obfitość naturalnego światła, co jest kluczowe dla jasności wnętrza. Ozdabiają je powłóczyste zasłony, które subtelnie wydłużają przestrzeń i dodają jej lekkości. Pod jednym z okien znajduje się biurko, przy którym blogerka pracuje, korzystając z widoku i naturalnego oświetlenia. Dbałość o detale jest widoczna w każdym zakątku tego sopockiego mieszkania.

Kasia Tusk wykorzystuje także kilka trików aranżacyjnych, aby nadać wnętrzom wyjątkowo przytulny charakter. Jednym z nich są sezonowe żywe kwiaty, zawsze umieszczone w wazonach. Najważniejszy bukiet zawsze stoi na stole, a nawet przy umywalce można zauważyć mały wazonik z pojedynczym kwiatem. Blogerka często wybiera białe kwiaty, które idealnie komponują się z resztą pomieszczenia, a jesienią zastępuje je gałęziami z kolorowymi liśćmi w przeźroczystych wazonach.

Rola oświetlenia i książek w aranżacji

Kolejny istotny szczegół to wszechobecne lampki i ciepły kolor oświetlenia. Na wielu zdjęciach widać, że Kasia Tusk stawia na punktowe oświetlenie, takie jak kinkiety czy lampki nocne, zamiast górnego żyrandola. Zapalone lampki nadają pomieszczeniu specyficznego, kameralnego klimatu, a ich ciepło-żółta barwa, przypominająca zachodzące słońce, jest kluczowa dla budowania przytulności.

Innym pomysłowym trikiem Kasi Tusk jest strategiczne rozmieszczenie książek. Nie tylko znajdują się one na regale, ale często służą jako stylowa "podkładka" pod lampki czy wazony. Książki stanowią jedne z nielicznych plamek koloru w dominująco białym mieszkaniu, dodając wnętrzu osobistego charakteru i ciepła. Warto inspirować się tymi rozwiązaniami, aby niskim kosztem odmienić własne cztery ściany, wprowadzając żywe rośliny, zmieniając oświetlenie i eksponując książki w nieoczywisty sposób.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.