Kasia Tusk wyznacza trendy na 2026 rok. Jej spódnica to prawdziwa rewolucja?

Modowe wyczucie Kasi Tusk

Kasia Tusk od lat uchodzi za ikonę stylu, konsekwentnie budując wizerunek oparty na klasyce, wysokiej jakości i nienagannej elegancji. To właśnie te cechy sprawiły, że blogerka zgromadziła wokół siebie wierne grono odbiorców, którzy z niecierpliwością śledzą jej modowe poczynania. Ostatni post na Instagramie nie jest wyjątkiem, a Tusk celebruje w nim nadejście wiosny i dłuższe dni, jakby świat na nowo odzyskiwał kolory, a wraz z nim modowy wigor.

Uwagę internautów przykuwa jednak przede wszystkim spódnica, w której Kasia Tusk zaprezentowała się swoim fanom. Mowa o dwuczęściowym, zwiewnym modelu, który zgrabnie łączy w sobie krótką halkę z dłuższą, prześwitującą warstwą. Ta misterna konstrukcja tworzy niezwykle lekki efekt, a jednocześnie subtelnie podkreśla zgrabne nogi, wpisując się w minimalistyczny, a zarazem intrygujący styl. Blogerka zdecydowała się na biały wariant, dopełniając go luźnym, szarym t-shirtem.

"Gdy o 17:00 siedzisz w kuchni i nadal nie musisz włączać światła" - napisała.

Uniwersalność na upalne dni

Prezentowana spódnica wydaje się być odpowiedzią na potrzeby letnich upałów, oferując połączenie przewiewności i ochrony przed intensywnymi promieniami słońca. Jej lekka, transparentna konstrukcja sprawia, że jest to idealny wybór zarówno na beztroski spacer po plaży, jak i na bardziej zobowiązującą wyprawę do miasta. Takie rozwiązania pokazują, że moda może iść w parze z funkcjonalnością, co jest coraz bardziej cenione przez świadomych konsumentów szukających odzieży na dłużej niż jeden sezon.

Co więcej, design spódnicy jest na tyle wyrazisty i interesujący, że nie wymaga przesadnych dodatków, aby stworzyć kompletną stylizację. Sama w sobie stanowi mocny akcent, dlatego najlepiej komponuje się z gładkimi, nieprześwitującymi bluzkami, które równoważą jej transparentność. Można ją swobodnie łączyć z butami na płaskiej podeszwie, takimi jak trampki czy baleriny, aby uzyskać nonszalancki look, ale równie dobrze sprawdzi się ze szpilkami, dodając outfitowi zmysłowego charakteru i elegancji.

Prześwity zawładną rokiem 2026?

Decyzja Kasi Tusk o wyborze prześwitującej spódnicy to prawdziwy modowy strzał w dziesiątkę, bowiem wszystko wskazuje na to, że tak zwany „sheer dressing” zdominuje sezon wiosna/lato 2026. Ten trend, polegający na noszeniu transparentnych tkanin, już od dłuższego czasu zdobywa serca światowych gwiazd, które z dumą prezentują go na czerwonych dywanach i podczas ważnych wydarzeń. To wyraźny sygnał, że odważne, ale jednocześnie subtelne odkrywanie ciała będzie kluczowym elementem przyszłych kolekcji.

W nadchodzącym sezonie projektanci z pewnością nie ograniczą się jedynie do spódnic – transparentne tkaniny pojawią się także w formie koszul, bluzek czy sukienek, często łączone z koronkami, haftami czy trójwymiarowymi detalami, takimi jak kwiaty. Prześwity będą królować w różnorodnych materiałach, od delikatnych siateczek, przez zwiewne tiule, aż po luksusowe jedwabie. To oznacza, że miłośniczki stylu boho i romantyczki z pewnością znajdą coś dla siebie, czerpiąc z bogactwa faktur i form, które pozwolą im wyrazić swoją indywidualność.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.