Katarskie LNG wstrzymane. Jakie kraje Europy poczują największe uderzenie?

Blokady i siła wyższa

Decyzja katarskiego giganta energetycznego, QatarEnergy, o wstrzymaniu części dostaw skroplonego gazu LNG to kolejny dowód na to, jak geopolityka potrafi brutalnie wpłynąć na globalne rynki surowców. Firma powołuje się na klauzulę „siły wyższej”, która pozwala na anulowanie zobowiązań w obliczu zdarzeń poza jej kontrolą, co w tym przypadku oznacza bezpośrednie konsekwencje działań Iranu. To pokłosie serii izraelsko-amerykańskich nalotów, na które Teheran odpowiedział uderzeniami na kluczowe instalacje gazowe i petrochemiczne w regionie Zatoki Perskiej. Skala problemu jest poważna i dotyka kluczowych partnerów handlowych.

Na liście krajów, które bezpośrednio odczują skutki tej decyzji, Reuters wymienia między innymi Włochy i Belgię w Europie, a także strategicznych graczy azjatyckich, takich jak Korea Południowa i Chiny. Chociaż Polska nie została wprost wymieniona w komunikacie, nie możemy zapominać, że jesteśmy częścią tej skomplikowanej sieci zależności. Dostawy LNG z Kataru stanowiły w 2025 roku około 20 procent całości importowanego przez nas gazu skroplonego, co czyni nas wrażliwymi na te wstrząsy. Zamknięcie strategicznej cieśniny Ormuz, przez którą transportowana jest znacząca część światowych surowców, dodatkowo komplikuje sytuację, tworząc realne zagrożenie dla stabilności dostaw.

Straty liczone w miliardach dolarów

Katastrofalne szkody, które dotknęły jeden z najważniejszych na świecie zakładów produkujących LNG w katarskim Ras Laffan, to nie tylko lokalny problem, ale globalny dzwonek alarmowy. Atak sprzed zaledwie kilku dni uszkodził infrastrukturę w takim stopniu, że Katar stracił około 17 procent swoich dotychczasowych możliwości eksportowych. To gigantyczne uderzenie w zdolności produkcyjne, które będzie miało długofalowe konsekwencje dla cen i dostępności gazu na świecie. Pamiętajmy, że każda taka awaria, czy w tym przypadku atak, ma kaskadowy wpływ na cały system energetyczny.

Mówimy tu o stratach finansowych szacowanych na astronomiczną kwotę około 20 miliardów dolarów, co samo w sobie jest szokujące. Ale to dopiero wierzchołek góry lodowej, gdyż naprawy z pewnością potrwają lata, a w tym czasie produkcja będzie drastycznie niższa. Według wstępnych szacunków, globalne dostawy skroplonego gazu mogą zostać zredukowane o ponad 12 milionów ton rocznie przez okres od trzech do pięciu lat. To oznacza, że kraje polegające na katarskim LNG będą musiały zmierzyć się z realnymi wyzwaniami w zapewnieniu sobie stabilnych źródeł energii. Szok podażowy może wywołać falę, która uderzy w najodleglejsze zakątki globu.

Kto najbardziej odczuje konsekwencje?

Nie da się ukryć, że Katar to jeden z filarów globalnego rynku LNG, odpowiadający za znaczącą część światowych dostaw. Około 20 procent globalnego zapotrzebowania na gaz pochodzi właśnie z tego regionu Zatoki Perskiej. Większość tego cennego surowca tradycyjnie trafia do dynamicznie rozwijających się gospodarek azjatyckich, takich jak Chiny, Indie czy Korea Południowa, które są kluczowymi odbiorcami katarskiego gazu. Jednak spora część tego wolumenu zasila również europejskie rynki, w tym te, które od kilku lat dążą do dywersyfikacji źródeł i uniezależnienia się od dostaw z Rosji.

Transport gazu LNG to logistyczne i technologiczne wyzwanie, które wymaga ogromnych inwestycji. Proces schładzania gazu do stanu płynnego, a następnie jego przewóz specjalistycznymi statkami, to operacja kosztowna i skomplikowana. Sama infrastruktura do produkcji i transportu LNG powstaje latami i kosztuje miliardy dolarów, co sprawia, że jest niezwykle wrażliwa na wszelkie zakłócenia. Dlatego też, każda, nawet pozornie lokalna awaria czy akt agresji, ma natychmiastowy i poważny wpływ na cały globalny rynek energetyczny, destabilizując ceny i bezpieczeństwo dostaw w skali, której nie zawsze jesteśmy świadomi.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.