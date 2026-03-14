Katastrofa Ił-62 w Warszawie. Co naprawdę wydarzyło się na Okęciu?

Tragiczny lot z Nowego Jorku

Samolot PLL LOT Ił-62 o nazwie "Mikołaj Kopernik" wystartował z lotniska im. J.F. Kennedy'ego w Nowym Jorku we wtorek 14 marca 1980 roku. Na pokładzie znajdowało się łącznie 87 osób, w tym 77 pasażerów i 10 członków załogi. Większość podróżnych pochodziła z Polski, a wśród nich była ceniona piosenkarka Anna Jantar.

Rejs LO 007 był opóźniony z powodu intensywnych opadów śniegu i wystartował o godzinie 21:18 czasu lokalnego. Przez wiele godzin lot przebiegał bez zakłóceń, a piloci nie zgłaszali żadnych problemów technicznych, co sugerowało rutynowy przebieg podróży do Warszawy. Planowane lądowanie na lotnisku Okęcie miało nastąpić o godzinie 11:12 czasu polskiego.

Ostatnie minuty lotu Ił-62

Minutę przed planowanym lądowaniem załoga "Mikołaja Kopernika" zgłosiła wieży kontroli lotów w Warszawie problem ze wskaźnikiem wysunięcia podwozia. Kapitan podjął decyzję o przerwaniu podejścia i wykonaniu dodatkowego kręgu nad lotniskiem. Kontrolerzy z Okęcia potwierdzili załodze, że podwozie jest prawidłowo wysunięte.

W tym krytycznym momencie doszło do nagłego i silnego wybuchu na pokładzie samolotu. Dwa z czterech silników maszyny natychmiast przestały działać, a trzeci został poważnie uszkodzony. Piloci stracili kontrolę nad Ił-62, który zaczął gwałtownie spadać w kierunku ziemi.

Gdzie rozbił się samolot?

Maszyna uderzyła prawym skrzydłem w drzewo, a następnie rozbiła się na zamarzniętej fosie przy forcie „Okęcie”. Miejsce katastrofy znajdowało się zaledwie około 500 metrów od pasa startowego. Siła uderzenia była tak ogromna, że spowodowała rozległe zniszczenia, a większość ciał ofiar była częściowo rozerwana.

Katastrofa pochłonęła życie wszystkich 87 osób znajdujących się na pokładzie – 77 pasażerów i 10 członków załogi. Wśród ofiar byli Anna Jantar, znany etnomuzykolog Alan Merriam oraz członkowie amatorskiej reprezentacji bokserskiej Stanów Zjednoczonych.

"W końcowej fazie lotu, podczas podejścia samolotu do lądowania nastąpiło zniszczenie turbiny lewego, wewnętrznego silnika na skutek niekorzystnego i przypadkowego zbiegu okoliczności i ukrytych wad materiałowo-technologicznych, które doprowadziły do przedwczesnego zmęczenia wału silnika. Częściami zniszczonej turbiny zostały uszkodzone dwa inne silniki i układy sterowania samolotem: ster wysokości i kierunku" – brzmiał fragment raportu końcowego komisji badającej katastrofę.

Oficjalne przyczyny katastrofy

Raport komisji badającej katastrofę Ił-62 jednoznacznie wskazał na zniszczenie turbiny lewego, wewnętrznego silnika jako przyczynę tragedii. Ustalono, że doszło do tego wskutek kombinacji ukrytych wad materiałowo-technologicznych oraz zmęczenia wału silnika. Uszkodzone części turbiny doprowadziły do awarii dwóch pozostałych silników oraz krytycznych układów sterowania samolotem.

Dwa tygodnie po zdarzeniu, 30 marca 1980 roku, na lotnisku Okęcie odbyło się uroczyste pożegnanie ofiar, w tym członków reprezentacji bokserskiej USA. Katastrofa „Mikołaja Kopernika” pozostaje jedną z najbardziej tragicznych wydarzeń w historii polskiego lotnictwa, a śmierć Anny Jantar była szczególnym ciosem dla polskiej kultury.

