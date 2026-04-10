Katastrofa Smoleńska. Jak wyglądały ostatnie chwile w kokpicie Tu-154M?

Pierwsze alarmy w kabinie

Tragedia smoleńska, która wydarzyła się 10 kwietnia 2010 roku, nadal budzi wiele pytań dotyczących przebiegu wydarzeń w ostatnich chwilach lotu. Nagrania z czarnych skrzynek samolotu Tu-154M stanowią kluczowe źródło informacji o tym, co działo się w kokpicie prezydenckiej maszyny. Analiza zapisów pozwala na szczegółowe odtworzenie rozmów załogi oraz osób postronnych, które znalazły się w kabinie pilotów.

Zaledwie 35 minut przed planowaną próbą lądowania, o godzinie 8:04:11 czasu lokalnego, w kokpicie samolotu Tu-154M padły pierwsze dramatyczne słowa dotyczące warunków pogodowych. Załoga otrzymywała informacje o bardzo ograniczonej widoczności. Wczesne ostrzeżenia zwiastowały poważne trudności związane z lądowaniem w Smoleńsku.

"To będzie… makabra będzie. Nic nie będzie widać" – takie słowa padły w kabinie pilotów o 8:04:11, na około 35 minut przed tragiczną próbą lądowania.

Reakcje załogi na mgłę

Na wieści o złych warunkach pogodowych, w tym widoczności wynoszącej zaledwie 400 metrów z lotniska w Mińsku, załoga Tu-154M reagowała z zaskoczeniem i rozczarowaniem. Nagrania z czarnych skrzynek ujawniają wymianę wulgarnych komentarzy. Piloci wyrażali krytykę wobec prognoz meteorologicznych, sugerując, że były one niedokładne lub niewystarczające.

Mimo otrzymywanych informacji o gęstej mgle, załoga samolotu nie podjęła natychmiastowej decyzji o zmianie kursu ani o rezygnacji z lądowania. Lot kontynuowany był w stronę Smoleńska. W dalszej części rozmów słychać, że pomimo pogarszających się warunków, presja na lądowanie w docelowym miejscu narastała.

Wątpliwości o paliwo i niejasne rozmowy

W tle narastającego napięcia, o godzinie 8:15 magnetofon zarejestrował dialog osób postronnych. Pytania takie jak "Co to jest? - Piwko. A ty nie pijesz?" świadczą o obecności osób spoza załogi, które prowadziły swobodne rozmowy w kabinie. Ich głosy nie zostały jednoznacznie zidentyfikowane, ale ich obecność w kokpicie jest faktem.

Chwilę później, technik zadał pytanie dotyczące zapasu paliwa: "A mamy paliwo do dwudziestu?". Nawigator potwierdził, że paliwo jest dostępne. Te rozmowy, przeplatające się z informacjami o pogodzie, dodają kontekstu do atmosfery panującej w prezydenckim samolocie.

Termin uroczystości a lądowanie

Drugi pilot wyraził zdziwienie, że mgła utrzymuje się do godziny dziesiątej czasu rosyjskiego. Nawigator ripostował, że warunki wizualne są trudne, a kontrolerzy lotu mogą nie w pełni rozumieć sytuacji. Rozmowy te potwierdzają świadomość załogi o poważnych trudnościach związanych z lądowaniem.

W tle tych dyskusji pojawiły się pytania o rozpoczęcie uroczystości w Smoleńsku, co wskazywało na zewnętrzną presję czasową. Dowódca samolotu wyraził obawy dotyczące niemożności lądowania w przypadku przekroczenia minimalnych warunków, co mogłoby uniemożliwić dotarcie na czas.

Presja na personel pokładowy

O godzinie 8:17 dowódca samolotu przekazał szefowej personelu pokładowego, Basi, informację o pogarszających się warunkach. Powiedział, że "jest nieciekawie, wyszła mgła. Nie wiadomo, czy wylądujemy!". Reakcja kobiety, że "oni nie zdążą!", podkreślała presję czasu związaną z planowanymi uroczystościami.

W kabinie kontynuowano dyskusje na temat alternatywnych scenariuszy. Drugi pilot sugerował odejście na drugi krąg, a kapitan proponował oczekiwanie przez pół godziny, choć jednocześnie zaznaczył brak czasu. Nawigator przewidywał "parę" w odniesieniu do trudnej atmosfery, a drugi pilot stwierdził, że "to jest nie do wybaczenia". O 8:21 padło słabe "Cicho tam", próbujące uciszyć rozmowy w tle.

Dowódca Sił Powietrznych w kokpicie

O godzinie 8:22:33 do kabiny pilotów wszedł Dowódca Sił Powietrznych (DSP), którego obecność utrzymywała się aż do końca lotu. Jego pojawienie się w tak kluczowym momencie podkreślało dodatkową presję na załogę. Kapitan udzielił mu pozwolenia na słuchanie rozmów, co zapoczątkowało jego aktywny udział w ostatnich minutach lotu.

Chwilę później zarejestrowano rozmowę z dowódcą samolotu Jak-40, który wcześniej wylądował w Smoleńsku. Przekazał on krytyczne informacje o warunkach pogodowych, mówiąc, że "ogólnie rzecz biorąc, to pi…a tutaj jest. Widać jakieś czterysta metrów około i na nasz gust podstawy są poniżej pięćdziesięciu metrów grubo". Sugerował również próbę lądowania, ale z zastrzeżeniem, by w przypadku niepowodzenia skierować się do Moskwy lub innego lotniska zapasowego.

Decyzja o kontynuacji lądowania

Mimo ostrzeżeń od dowódcy Jak-40, kapitan Tu-154M poinformował szefa protokołu o utrzymującej się mgle i trudnościach z lądowaniem. Stwierdził: "nie damy rady usiąść. Spróbujemy podejść, zrobimy jedno podejście, ale prawdopodobnie nic z tego nie będzie". Szef protokołu odpowiedział: "Będziemy próbować do skutku".

Kapitan samolotu zwrócił uwagę, że paliwa nie wystarczy na nieograniczone próby, a dyplomata zasygnalizował problem. Dowódca zaproponował półgodzinne oczekiwanie i skierowanie się na lotniska zapasowe w Mińsku lub Witebsku. Pomimo sugestii o powrocie, nikt nie podjął ostatecznej decyzji o zmianie lotniska.

Wzrost presji i chaos w kabinie

Z nagrań wynika, że do kabiny pilotów nieustannie wchodziły osoby postronne, co dodatkowo utrudniało koncentrację załogi. O godzinie 8:33 stewardessa ogłosiła: "Za chwileczkę proszę na miejsca". Niezidentyfikowana osoba zareagowała na to rozkazującym "Wychodzić mi stąd!".

Cztery minuty przed katastrofą pojawiło się kolejne ostrzeżenie o widoczności wynoszącej 200 metrów od technika Jaka. Mimo że przepisy wymagały minimum 1500 metrów, załoga Tu-154M kontynuowała zniżanie. Dowódca stwierdził "Przyciskamy", co według raportu oznaczało krótką i zdecydowaną komendę.

Alarm "TERRAIN AHEAD"

Wzrastające napięcie w kokpicie nasiliło się o godzinie 8:38:35, gdy po kolejnej adnotacji o rozmowach, padło: "Ku(...) przestańcie proszę". Załoga próbowała skupić się na manewrze lądowania. Kapitan rozkazującym tonem wydał komendę "Już!", mając na celu koncentrację na kluczowych działaniach.

O 8:40:07 rozległ się pierwszy alarm "TERRAIN AHEAD!", poprzedzony trzaskiem. W kabinie doszło do dramatycznej wymiany zdań. Nawigator stwierdził "400 metrów", inny głos dodał "Ktoś tu zawinił", a dowódca Sił Powietrznych kwitował "Pomysły!". Tempo zniżania samolotu było niebezpiecznie szybkie.

Ostatnie odliczanie wysokości

O 8:40:21 załoga rozpoczęła intensywne monitorowanie wysokości. Drugi pilot zgłaszał 280 metrów, nawigator prostował na 300. Mimo rozbieżności w pomiarach, padały głosy takie jak "Nie musimy dokładnie". W tym czasie DSP zachęcał: "Zmieścisz się śmiało", dodając chwilę później "230".

Gdy samolot znajdował się na wysokości 100 metrów, niezidentyfikowany głos nazwał załogę "Narwańcami". Drugi pilot radził "Dochodź wolniej". Wysokość szybko spadała do 90, 80, 70 i 60 metrów. O 8:40:52 w kokpicie padło "Dobrze", a nawigator kontynuował meldowanie spadku: 50, 40, 30.

Tragiczny finał lotu

Ostatnie sekundy lotu charakteryzowały się chaosem i próbami ratowania sytuacji. Alarmy systemu TAWS stawały się coraz częstsze. Kontroler ruchu lotniczego wielokrotnie próbował nakazać wyrównanie lotu, a następnie odejście na drugi krąg, co jednak nie zostało skutecznie zrealizowane przez załogę.

W krytycznym momencie, gdy samolot uderzał w drzewa, nagrania zarejestrowały dramatyczne słowa pilotów i innych osób obecnych w kabinie. Zapisy z czarnych skrzynek kończą się w momencie uderzenia, pozostawiając po sobie wstrząsający obraz ostatnich chwil przed katastrofą smoleńską.

8:40:58 Informacja głosowa: PULL UP, PULL UP

8:40:59 {Odgłos uderzenia z drzewami}

8:41:00 Drugi pilot: Ku(...)a mać!

8:41:00 Informacja głosowa: PULL UP PULL UP

8:41:02 Kontroler ruchu lotniczego: Odejście na drugi krąg!

8:41:02 Nieokreślony rozmówca: {Krzyk} Ku(...)aaa……

8:41:05 KONIEC ZAPISU

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.