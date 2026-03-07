Kateriny i fatum. Dlaczego sprawiedliwość bywa ślepa?

Zbrodnia na cichym osiedlu we Włochach

Tragiczne wydarzenia z 29 marca 2022 roku wstrząsnęły mieszkańcami warszawskich Włoch, gdzie w tak zwanym „przytulnym apartamencie” przy ulicy Borsuczej doszło do bestialskiej zbrodni. Na nowym osiedlu, które dopiero co „pachniało farbą”, młoda Ukrainka została zamordowana na przeszklonym balkonie, po tym jak w panice próbowała uciec i wołała o pomoc. Sprawca dopadł ją, zadając jej śmiertelne ciosy.

Sąsiedzi, świadkowie tego dramatu, opowiadali o narastającej awanturze między kobietą a mężczyzną, która szybko przerodziła się w rękoczyny. Na miejsce błyskawicznie przybyły liczne radiowozy i technicy kryminalistyczni, którzy zabezpieczyli teren, jednakże podejrzany zdążył uciec. Mimo natychmiastowych działań policji, sprawca rozpłynął się w powietrzu.

Kto jest poszukiwanym Serhii Velenchukiem?

W świetle tych dramatycznych wydarzeń, kluczową postacią w śledztwie szybko stał się Serhii Velenchuk, partner zamordowanej 21-letniej Kateriny. Od czterech lat mężczyzna jest pilnie poszukiwany listem gończym oraz Europejskim Nakazem Aresztowania, a jego nazwisko figuruje w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS), co świadczy o międzynarodowym zasięgu poszukiwań. Istnieje silne podejrzenie, że podejrzany zbiegł za wschodnią granicę, na Ukrainę.

Prokurator Piotr Antoni Skiba podkreśla, że postępowanie w tej sprawie pozostaje zawieszone, co jest typową procedurą w przypadku niemożności ustalenia miejsca pobytu podejrzanego. Pomimo upływu czasu, kwalifikacja prawna czynu nie uległa zmianie i prokuratura nadal uznaje Serhija Velenchuka za głównego podejrzanego o zabójstwo. Sprawa stanowi jaskrawy przykład wyzwań, z jakimi mierzy się wymiar sprawiedliwości w obliczu międzynarodowych ucieczek przestępców.

"Kwalifikacja prawna nie uległa zmianie. Obecnie prokuratura poszukuje podejrzanego o zabójstwo Serhija Velenchuka" - taka wersja zdarzeń została przyjęta w prowadzonym postępowaniu.

Tragiczny finał na warszawskiej Pradze

Dwa lata po zbrodni na Włochach, 27 marca 2024 roku, Warszawa ponownie stała się areną tragicznych wydarzeń, tym razem przy rondzie Wiatraczna na Pradze-Południe. Pod blokiem znaleziono ciało 25-letniej Kateriny, innej Ukrainki, której życia ratownikom nie udało się już uratować. Okoliczności tej śmierci od początku budziły wiele wątpliwości i prowadziły do licznych spekulacji.

Śledczy natychmiast zabezpieczyli nagrania z monitoringu, na których, jak ujawnił właściciel mieszkania, widać było mężczyznę wybiegającego boso z apartamentowca przy Grochowskiej 207. Sprawa od początku prowadzona była „in rem”, czyli bez wskazywania konkretnych podejrzanych, skupiając się na samym czynie. Doniesienia o napiętych relacjach Kateriny z jej partnerem nie były oficjalnie komentowane, ale wzbudzały pytania w przestrzeni publicznej.

"Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe w Warszawie prowadzone jest śledztwo dotyczące doprowadzenia kobiety przy ul. Grochowskiej w Warszawie, przez udzielenie pomocy, do targnięcia się na własne życie" - relacjonował prokurator Norbert Woliński.

Sprawa Antona S. – zaskakujące umorzenie

Po blisko dwóch latach od zdarzenia, prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko Antonowi S., zarzucając mu nieudzielenie pomocy Katerinie Ch., która znalazła się w bezpośrednim niebezpieczeństwie utraty życia po upadku z szóstego piętra. Sprawa, która miała naświetlić granice ludzkiej odpowiedzialności, szybko nabrała nieoczekiwanego obrotu.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe, ku zaskoczeniu wielu, 28 maja 2025 roku umorzył postępowanie, argumentując, że w sprawie „brak jest znamion czynu zabronionego”. Ta decyzja wywołała natychmiastową reakcję prokuratury, która złożyła zażalenie, domagając się uchylenia postanowienia i dalszego prowadzenia dochodzenia. To pokazało rozbieżności w interpretacji prawa między organami ścigania a sądem.

Czy moralność zawsze idzie w parze z prawem?

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga, rozpatrując zażalenie prokuratury 7 listopada 2025 roku, ostatecznie podtrzymał wcześniejsze postanowienie o umorzeniu postępowania. W uzasadnieniu sędziowie uznali, że choć zachowanie Antona S. można ocenić jako „wysoce naganne moralnie”, to zgromadzony materiał dowodowy nie potwierdził znamion przestępstwa nieudzielenia pomocy. Ta prawna kwalifikacja budzi pytania o rolę empatii i etyki w systemie prawnym.

Sąd zwrócił uwagę, że w momencie, gdy Anton S. opuszczał mieszkanie, z którego Katerina Ch. wyskoczyła, pomoc była już udzielana przez świadka Janusza C. oraz przypadkowego przechodnia. To, zdaniem sądu, wykluczyło przestępstwo. Prawomocne umorzenie sprawy stawia kropkę nad i w jednej z dwóch warszawskich tragedii Katerin, pozostawiając jednak gorzki posmak moralnej dwuznaczności.

Gdzie szukać pomocy w kryzysie?

Znajdujesz się w kryzysie? Pomoc jest dostępna bezpłatnie i całodobowo:

Centrum Wsparcia – 800 70 2222 (24/7, dla dorosłych)

Linia Wsparcia Emocjonalnego – 116 123 (dorośli)

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – 116 111 (24/7)

Telefon zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie – 800 120 002

Niebieska Linia, wsparcie dla ofiar przemocy – 22 668 70 00

Centrum Praw Kobiet, pomoc prawnicza i psychologiczna – 600 07 07 17

W nagłych sytuacjach zagrożenia życia – 112.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.