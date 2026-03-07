Podwójne zabójstwo dziadków w Raciążu. Co łączy zbrodnie w rodzinie G.?

Tragiczny finał w Raciążu

W Środę Popielcową doszło do wstrząsającego zdarzenia w Raciążu. 29-letni Aleksander G. został oskarżony o brutalne zamordowanie swoich dziadków, 86-letniego Andrzeja G. i 72-letniej Danuty G.. Zbrodnia miała miejsce w ich wspólnym domu, gdzie wnuk zamieszkał po wcześniejszej tragedii rodzinnej, która dotknęła najbliższych.

Śledczy ustalili, że sprawca użył toporka oraz długiego noża przypominającego maczetę ogrodową. Ciosy były zadawane z dużą siłą i wielokrotnie. Po dokonaniu zabójstwa Aleksander G. poćwiartował ciała, a jedną z odciętych nóg wrzucił do domowego pieca, służącego do ogrzewania domu.

„Zabiłem dwie osoby” - powiedział spokojnie.

Aresztowanie Aleksandra G.

Po dokonaniu makabrycznej zbrodni 29-latek sam zadzwonił na numer alarmowy 112, informując o swoim czynie. Miało to miejsce o godzinie 22:40. Czekał na przybycie funkcjonariuszy przed domem, będąc umyty i przebrany, a także trzeźwy. Nie stawiał oporu i nie próbował uciekać z miejsca zdarzenia.

Policjanci, którzy weszli do domu, zastali przerażający widok. Prokuratura w Płońsku przedstawiła Aleksandrowi G. dwa zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Podczas pięciogodzinnego przesłuchania mężczyzna przyznał się do popełnienia zbrodni, składając obszerne wyjaśnienia bez widocznych emocji.

Zaskoczenie wśród sąsiadów

Sprawa wzbudziła ogromne niedowierzanie i szok wśród lokalnej społeczności. Sąsiedzi opisują Aleksandra G. jako cichego, zamkniętego w sobie, lecz grzecznego człowieka, który pomagał dziadkom w codziennych czynnościach, takich jak zakupy czy odśnieżanie. Jeszcze kilka dni przed tragedią widziano go, jak prowadził babcię do kościoła.

Kontrast między postrzeganym wizerunkiem a popełnioną zbrodnią jest wstrząsający. Mieszkańcy Raciąża nie potrafią zrozumieć, jak syn mógł dokonać tak potwornego czynu na swoich najbliższych. To wydarzenie głęboko dotknęło całą społeczność.

„Patrzyłam na niego i myślałam: dobry wnuk, pomaga staruszce. A teraz słyszę, że pociął dziadka maczetą i wrzucił nogę do pieca? To jest niewyobrażalne. Jakby w człowieku coś się urwało” - mówi „Super Expressowi” pani Alicja Jędrzejak (69 l.).

„To nie był żaden awanturnik. Cichy, zamknięty w sobie, ale grzeczny. Jak się dowiedziałem, co zrobił, to mnie zatkało. Pomagał babci, a potem zrobił coś tak potwornego” - mówi sąsiad ofiar.

Mroczna przeszłość rodziny G.

Zbrodnia, której dokonał Aleksander G., to nie pierwszy przypadek ekstremalnej przemocy w tej rodzinie. Sześć lat wcześniej ojciec Aleksandra, Marek G. (45 l.), zamordował swoją żonę, Beatę Agnieszkę G. Była ona pielęgniarką wracającą z dyżuru. Marek G. zajechał jej drogę, wybił szybę w aucie, uderzał w głowę toporem, a gdy próbowała uciec, oblał ją benzyną i podpalił.

Sekcja zwłok wykazała, że kobieta jeszcze żyła w momencie podpalenia. Po dokonaniu zbrodni Marek G. wrócił do domu, spalił swoje ubrania i poszedł do pracy, gdzie został zatrzymany. Sąd skazał go na 25 lat więzienia za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem oraz wieloletnie znęcanie się nad żoną. Aleksander G. dorastał w domu, w którym przemoc była częścią codzienności.

„Marek był zazdrosny o Agnieszkę, ona w końcu go zostawiła. Śledził ją nawet po tym, jak wyprowadziła się od niego” - mówi jedna z mieszkanek.

Czy to klątwa rodzinna?

Po osadzeniu ojca w więzieniu, Aleksander G. zamieszkał z dziadkami, Andrzejem i Danutą G. To oni starali się zapewnić mu ciepło i normalność, próbując odbudować zrujnowane życie rodzinne. Niestety, przemoc ponownie powróciła pod ten sam dach, tym razem w jeszcze bardziej tragiczny sposób.

Mieszkańcy Raciąża, patrząc na powtarzające się brutalne zdarzenia, zaczęli mówić o swoistej „klątwie” wiszącej nad rodziną G. Zastanawiają się, czy zbrodnie ojca i syna są ze sobą powiązane, a także czy syn ukarał dziadków za swojego ojca. Ta powtarzalność okrucieństwa budzi głęboki niepokój.

„To jakaś klątwa nad rodziną” - usłyszał reporter „Super Expressu” pod sklepem.

„Jedna zbrodnia rodzi drugą. Być może syn ukarał dziadków za swojego ojca” - mówi mieszkaniec Raciąża.

Co dalej ze sprawą Aleksandra G.?

Śledczy intensywnie pracują nad ustaleniem dokładnego motywu działania Aleksandra G. Pojawiają się również informacje dotyczące możliwego leczenia psychiatrycznego 29-latka. Kluczowe dla śledztwa będą opinie biegłych, które mają przynieść odpowiedzi na wiele pytań dotyczących stanu psychicznego oskarżonego i okoliczności tragedii.

Dla Raciąża to już druga tak poważna tragedia w tej samej rodzinie, naznaczona krwią i ogniem. Aleksandrowi G. za podwójne zabójstwo dziadków grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd, na wniosek prokuratury, zastosował wobec niego tymczasowy areszt, gdzie będzie oczekiwał na rozpoczęcie procesu sądowego.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.