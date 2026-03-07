Zbiory owoców w Polsce. Ile naprawdę można zarobić za granicą?

Niskie zarobki w Polsce

Zbliża się sezon intensywnych zbiorów owoców, takich jak truskawki, maliny czy borówki, co oznacza wzmożone poszukiwania pracowników sezonowych przez plantatorów w wielu regionach Polski. Niestety, oferowane w kraju wynagrodzenia są często bardzo niskie, co sprawia, że praca ta nie jest atrakcyjna dla wielu potencjalnych kandydatów. Niewystarczające stawki demotywują do podjęcia ciężkiej i wymagającej fizycznie pracy w polu.

Praca przy zbiorach owoców charakteryzuje się dużą intensywnością i odbywa się głównie na świeżym powietrzu, często w trudnych warunkach pogodowych, takich jak wysokie upały. Wynagrodzenie często jest uzależnione od ilości zebranych kilogramów, co wymaga znaczącego wysiłku. Z tego powodu wielu Polaków rezygnuje z takich zajęć, szukając alternatywnych form zatrudnienia lub traktując je wyłącznie jako pracę dorywczą. Rolnicy od kilku lat konsekwentnie sygnalizują problem z rosnącym niedoborem pracowników sezonowych, ponieważ oferowane stawki krajowe nie rekompensują ciężkiej pracy fizycznej.

Ile można zarobić w Niemczech?

W przeciwieństwie do Polski, za granicą sytuacja na rynku pracy sezonowej wygląda znacznie inaczej, co czyni ją atrakcyjną alternatywą. Niemieckie gospodarstwa rolne regularnie prowadzą intensywne rekrutacje pracowników sezonowych, pozyskując ich z krajów Europy Środkowej, w tym z Polski. Oferują oni stabilniejsze warunki zatrudnienia oraz znacznie wyższe wynagrodzenia, co przyciąga wielu pracowników szukających lepszych perspektyw finansowych.

Minimalne wynagrodzenie w sektorze rolniczym w Niemczech kształtuje się obecnie na poziomie przekraczającym 12 euro za godzinę pracy. Wiele ofert pracy przy zbiorach owoców wskazuje stawki w przedziale 13-14 euro za godzinę. W praktyce oznacza to, że pracownik sezonowy zatrudniony u naszych zachodnich sąsiadów może liczyć na zarobek rzędu 8500 zł miesięcznie, co stanowi znaczącą różnicę w porównaniu do stawek krajowych.

Skandynawia: jeszcze wyższe stawki?

Kraje skandynawskie, takie jak Dania, oferują jeszcze bardziej konkurencyjne zarobki dla pracowników sezonowych niż Niemcy. Tamtejsze gospodarstwa rolnicze poszukują osób do pracy przy zbiorze, sortowaniu i pakowaniu różnorodnych owoców, takich jak truskawki, oraz warzyw, na przykład groszku. Perspektywy finansowe w Danii są szczególnie zachęcające dla osób z Polski.

Według informacji zamieszczanych na portalach rekrutacyjnych, osoby decydujące się na pracę przy zbiorach w Danii mogą liczyć na zarobki sięgające nawet do 3 tysięcy euro miesięcznie. Taka kwota, po przeliczeniu na polską walutę, stanowi równowartość kilkunastu tysięcy złotych. Jest to znacznie wyższe wynagrodzenie niż oferowane zarówno w Polsce, jak i często w Niemczech, co sprawia, że Dania staje się popularnym kierunkiem dla pracowników sezonowych.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.