Katowice budują nową linię tramwajową. Co zyska stolica Śląska?

Nowa trasa tramwajowa w Katowicach

Władze Katowic rozpoczęły przygotowania do historycznej inwestycji infrastrukturalnej. Projekt zakłada budowę nowej linii tramwajowej o długości pięciu kilometrów. Nowe tory połączą Centrum Przesiadkowe Brynów z planowanym węzłem przesiadkowym w Kostuchnie, usprawniając dojazd z południowych dzielnic miasta.

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest znaczące skrócenie czasu podróży do śródmieścia Katowic. Inwestycja ma również zmienić nawyki komunikacyjne mieszkańców południowych rejonów. Po jej uruchomieniu, podróż z Kostuchny na katowicki rynek zajmie około 25 minut, zwłaszcza w godzinach szczytu.

Ile kosztuje inwestycja w tramwaj w Katowicach?

Projekt jest finansowany z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Całkowity koszt budowy nowej linii tramwajowej oszacowano na ponad 640 milionów złotych. Unijna dotacja pokryje znaczną część wydatków, przekraczając kwotę 287 milionów złotych.

W ramach prac powstanie nie tylko torowisko o długości około 4,6 kilometra, które zostanie poprowadzone wzdłuż istniejących układów drogowych. Planuje się również budowę nowoczesnego węzła przesiadkowego oraz ścieżki rowerowej równoległej do linii tramwajowej. Miasto liczy, że rozwój transportu szynowego przekona kierowców do rezygnacji z samochodów, co zredukuje korki i poprawi jakość powietrza.

Kiedy ruszą tramwaje na nowej trasie?

Procedura przetargowa, mająca na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji, została uruchomiona 16 marca 2026 roku. Firmy budowlane mogą składać swoje oferty do 20 kwietnia 2026 roku. Wybrany wykonawca będzie miał 30 miesięcy od daty zawarcia kontraktu na zrealizowanie wszystkich prac.

Inauguracja nowej trasy tramwajowej oraz pierwsze kursy zaplanowano na pierwszą połowę 2029 roku. Cały projekt stanowi odpowiedź na wieloletnie postulaty mieszkańców, którzy domagali się lepszego połączenia rosnącego południa z centrum Katowic. Realizacja tej inwestycji ma zapewnić mieszkańcom szybsze, bardziej komfortowe i ekologiczne dojazdy.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.