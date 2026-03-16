Katowicki Jarmark Wielkanocny. Co przygotowano dla najmłodszych?

Kiedy rusza wielkanocna magia?

Nadchodząca wiosna przynosi ze sobą nie tylko cieplejsze dni, ale i długo wyczekiwane wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz Katowic. Już 18 marca, tradycyjnie na Rynku, rozpocznie się Jarmark Wielkanocny 2026, który potrwa aż do 12 kwietnia, niemal miesiąc wcześniej niż same święta. To idealna okazja, by na długo przed Wielkanocą poczuć jej wyjątkowy klimat i znaleźć wszystko, co niezbędne do stworzenia niezapomnianej świątecznej atmosfery w domowym zaciszu.

Organizatorzy, widząc coroczny sukces podobnych inicjatyw, w tym niezwykle popularnego Jarmarku Bożonarodzeniowego, z pewnością liczą na kolejny frekwencyjny rekord. Katowicki Jarmark Wielkanocny ma przyciągnąć tłumy mieszkańców nie tylko z samego miasta, ale i z całej rozległej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Czeka nas kolejna odsłona tego, co w Katowicach stało się już wizytówką – miejskiej przestrzeni tętniącej życiem i unikalnym świątecznym duchem.

Co znajdziemy na barwnych straganach?

Serce Katowickiego Rynku wypełni się dziesiątkami drewnianych domków, które staną się prawdziwą skarbnicą. Dominować będzie rękodzieło i produkty tworzone przez lokalnych rzemieślników, którzy z pasją przekazują swoją wiedzę i umiejętności w każdym przedmiocie. Odwiedzający będą mogli wybierać spośród ręcznie malowanych pisanek, tradycyjnych koszyczków wielkanocnych, okazałych palm, egzotycznych gałązek wierzby mandżurskiej oraz urokliwych drewnianych dekoracji do domu. Nie zabraknie także naturalnych świec z wosku pszczelego, które wniosą do wnętrz ciepło i zapach natury.

Jarmark to również prawdziwy raj dla podniebienia, gdzie każdy smakosz znajdzie coś dla siebie. Na stoiskach czekać będą regionalne przysmaki i produkty przygotowywane według tradycyjnych receptur, często przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Wśród nich pojawią się naturalne miody z polskich pasiek, ekologiczny czosnek o intensywnym smaku, tradycyjne wędliny oraz rzadziej spotykane wyroby z dziczyzny. Nie obejdzie się oczywiście bez wielkanocnych wypieków i innych słodkości, które stanowią nieodłączny element świątecznego stołu.

Jakie europejskie smaki nas zaskoczą?

Poza bogactwem polskich specjałów, na Katowickim Jarmarku Wielkanocnym będziemy mieli okazję odbyć kulinarną podróż po Europie. Wśród oferowanych produktów znajdą się przysmaki z różnych zakątków kontynentu, między innymi z Włoch, Litwy, Węgier czy Holandii. To doskonała szansa, aby odkryć nowe smaki i poszerzyć swoje gastronomiczne horyzonty, zaopatrując świąteczną spiżarnię w produkty, których na próżno szukać w zwykłych sklepach czy supermarketach. Czy jesteście gotowi na takie kulinarne eskapady?

Ten unikalny wybór sprawia, że jarmark staje się nie tylko miejscem zakupów, ale także swego rodzaju festiwalem kultur kulinarnych, gdzie można skosztować i zaopatrzyć się w wyjątkowe, importowane smakołyki. Różnorodność oferty spożywczej jest jednym z największych atutów jarmarku, pozwalającym każdemu na znalezienie czegoś, co wzbogaci wielkanocny stół lub stanie się oryginalnym prezentem. To prawdziwa gratka dla tych, którzy cenią sobie wysoką jakość i autentyczne smaki.

Czy dzieci będą się nudzić na jarmarku?

Organizatorzy Jarmarku Wielkanocnego w Katowicach zadbali również o to, by najmłodsi goście nie mieli chwili na nudę. Na terenie wydarzenia zostanie stworzona specjalna, bajkowa przestrzeń, obfitująca w dekoracje przedstawiające urocze zające, puchate baranki i radosne wielkanocne kurczaczki, które z pewnością rozbudzą wyobraźnię maluchów. Dzieci będą mogły korzystać z szeregu atrakcji, takich jak klasyczna karuzela, imponujące koło młyńskie czy ekscytujące przejażdżki elektryczną kolejką, zapewniające mnóstwo wrażeń i uśmiechu. Jarmark to idealne miejsce na rodzinne popołudnie.

Co więcej, weekendy na jarmarku zamienią się w prawdziwe centrum kreatywności, oferując szereg inspirujących warsztatów. Uczestnicy będą mieli wyjątkową okazję nauczyć się zdobienia śląskich kroszonek – tradycyjnych pisanek, tworzonych techniką drapania misternych wzorów na barwionej skorupce jajka. Oprócz tego na najmłodszych czekać będą animacje, pokazy oraz inne wydarzenia rodzinne, które zintegrują i zaangażują wszystkich, tworząc niezapomniane wspomnienia z nadchodzącej Wielkanocy.

Do kiedy potrwa wielkanocne świętowanie?

Handlowa część Jarmarku Wielkanocnego w Katowicach będzie działać do 3 kwietnia, czyli do Wielkiego Piątku. W dni powszednie stoiska otwarte będą w godzinach od 10:00 do 19:00, natomiast w weekendy handel potrwa nieco dłużej, bo aż do 20:00. Co ważne, strefa gastronomiczna, która zawsze cieszy się ogromną popularnością, będzie dostępna codziennie aż do godziny 22:00, dając szansę na wieczorne biesiadowanie w świątecznej atmosferze. Warto zaplanować wizytę z wyprzedzeniem, aby w pełni skorzystać z oferowanych możliwości.

Lecz to nie koniec atrakcji! Po samych świętach, w dniach od 4 do 12 kwietnia, na katowickim Rynku zaplanowano jeszcze tak zwany „świąteczny spacer po jarmarku”. W tym okresie pozostaną największe i najbardziej uwielbiane atrakcje, takie jak koło młyńskie, karuzela, a także część stoisk gastronomicznych i handlowych. Dzięki temu mieszkańcy i turyści będą mogli cieszyć się wiosenną atmosferą i pięknymi wielkanocnymi dekoracjami jeszcze przez kilka dni po Wielkanocy, przedłużając magiczny czas.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.