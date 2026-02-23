Kierowca wozu strażackiego zatrzymany. Ponad 1,6 promila alkoholu wykryto w jego organizmie?

Strażak OSP jechał do wypadku pijany

W niedzielę rano, 22 lutego, w miejscowości Tchórznica Włościańska na Mazowszu, funkcjonariusze policji zatrzymali 31-letniego strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP). Mężczyzna kierował wozem strażackim, udając się na miejsce wypadku drogowego, choć znajdował się pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało u niego ponad 1,6 promila alkoholu w organizmie, co kwalifikuje czyn jako przestępstwo.

Strażacy ochotnicy zostali wezwani do interwencji po tym, jak samochód osobowy wjechał do rowu i uderzył w drzewo. Skandaliczna sytuacja wyszła na jaw, gdy kierowca jednostki OSP, zamiast nieść pomoc, sam stał się przedmiotem policyjnego dochodzenia. Jego nieodpowiedzialne zachowanie postawiło pod znakiem zapytania bezpieczeństwo akcji ratunkowej oraz zaufanie do służb.

Szczegóły zdarzenia na Mazowszu

Zatrzymanie miało miejsce w trakcie, gdy jednostka OSP z Tchórznicy Włościańskiej pędziła na sygnale do zdarzenia. Policjanci, którzy również dotarli na miejsce wypadku, zwrócili uwagę na kierującego wozem strażackim. Przeprowadzone badanie trzeźwości ujawniło alarmujący wynik, co natychmiast doprowadziło do podjęcia działań przez funkcjonariuszy. Kierowca został natychmiast wyeliminowany z ruchu i zatrzymany.

Incydent ten budzi poważne pytania dotyczące procedur bezpieczeństwa i kontroli w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Fakt, że osoba odpowiedzialna za prowadzenie pojazdu ratowniczego w tak krytycznej sytuacji była pod wpływem alkoholu, jest niedopuszczalny i stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia zarówno ratowników, jak i osób poszkodowanych. Sprawa jest obecnie przedmiotem szczegółowego dochodzenia.

Pierwsze czynności policji po zatrzymaniu

Po zatrzymaniu, 31-letni strażak został przewieziony do policyjnych pomieszczeń, gdzie przebywa w celu wytrzeźwienia. Młodszy aspirant Piotr Pokorski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu potwierdził, że dalsze czynności procesowe zostaną podjęte dopiero, gdy mężczyzna będzie w stanie trzeźwości. Jest to standardowa procedura w przypadku osób zatrzymanych za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu.

Policja czeka na odpowiedni moment, aby przesłuchać podejrzanego i formalnie przedstawić mu zarzuty. Cały proces prawny rozpocznie się po ustabilizowaniu jego stanu, co jest kluczowe dla prawidłowego przebiegu śledztwa. Zapewnia to rzetelność zeznań i umożliwia obronę oskarżonemu. Mimo to, już teraz wiadomo, że sytuacja jest poważna i będzie miała konsekwencje.

„Dopiero po wytrzeźwieniu będą prowadzone z nim dalsze czynności” - dodał.

Jakie konsekwencje grożą kierowcy OSP?

Młodszy aspirant Aneta Szurowska z komendy w Sokołowie Podlaskim poinformowała, że do tej pory 31-latek nie został przesłuchany ani nie przedstawiono mu zarzutów. Podkreśliła jednak, że czynności procesowe zostaną przeprowadzone niezwłocznie po jego wytrzeźwieniu. Ostatecznie, podejrzany odpowie przed sądem za swoje nieodpowiedzialne zachowanie, które narusza obowiązujące przepisy.

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu jest przestępstwem, za które grożą surowe kary, w tym wysoka grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów oraz kara pozbawienia wolności. W przypadku kierowania pojazdem służb ratunkowych, odpowiedzialność może być jeszcze większa, ze względu na specyfikę pełnionej funkcji i potencjalne zagrożenie, jakie stworzył dla innych uczestników ruchu i samej akcji ratunkowej.

- Do tej pory nie został przesłuchany i nie przedstawiono mu zarzutów. Czynności procesowe zostaną przeprowadzone, a podejrzany odpowie przed sądem - przekazała w poniedziałek "SE" mł. asp. Aneta Szurowska z komendy w Sokołowie Podlaskim.

Odpowiedzialność karna za jazdę po pijanemu

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, zgodnie z polskim prawem, jest przestępstwem określonym w Kodeksie Karnym. Osobie, która dopuszcza się takiego czynu, grozi kara pozbawienia wolności do lat 3, wysoka grzywna, a także zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres od 3 do 15 lat. W przypadku strażaka OSP, oprócz konsekwencji karnych, może to również wiązać się z utratą członkostwa w organizacji oraz zawodowymi problemami.

Incydent ten stawia pod znakiem zapytania wizerunek Ochotniczej Straży Pożarnej, która cieszy się ogromnym zaufaniem społecznym. Ważne jest, aby tego typu zdarzenia były surowo karane i stanowiły ostrzeżenie dla innych. Bezpieczeństwo na drodze i rzetelność służb ratunkowych to priorytety, które nie mogą być naruszane przez nieodpowiedzialne zachowania pojedynczych osób.

