Klaudia K. skazana za zabójstwo partnera. Jaki motyw kierował kobietą?

Tragedia w Kościelnej Wsi

Do tragicznego zdarzenia doszło 19 października 2025 roku w miejscowości Kościelna Wieś. Wówczas w mieszkaniu Klaudii K., jak ustalili śledczy, rozegrała się scena, która zakończyła się śmiercią jej partnera. Sprawa ta od początku wzbudzała duże zainteresowanie mediów, w tym „Super Expressu”, ze względu na drastyczne okoliczności i narastający konflikt domowy. Zdarzenie miało miejsce po wielogodzinnym spożywaniu alkoholu przez oskarżoną i pokrzywdzonego.

Prokuratura, po zebraniu obszernego materiału dowodowego, nie miała wątpliwości co do przebiegu zdarzeń. Według ustaleń, między partnerami wielokrotnie dochodziło do kłótni, a tego dnia eskalowały one do tragicznego finału. Materiał dowodowy jednoznacznie wskazywał na winę Klaudii K., mimo że kobieta od początku kwestionowała ustalenia śledczych, przedstawiając inną wersję wydarzeń.

Przebieg dramatycznych wydarzeń

Konflikt pomiędzy partnerami narastał od wczesnych godzin porannych. Jak ustalono podczas śledztwa i procesu, para od dłuższego czasu nadużywała alkoholu, co często prowadziło do awantur. Tego dnia Klaudia K., w przypływie złości, wyrzuciła przez okno mieszkania ubrania oraz garnek z zupą. Wyraźnie zażądała, aby mężczyzna opuścił wynajmowane przez nią mieszkanie, licząc na zakończenie sprzeczki w ten sposób.

Mimo stanowczych żądań kobiety, jej partner nie zastosował się do polecenia i powrócił do lokalu. To zintensyfikowało już i tak napiętą atmosferę, prowadząc do dalszego zaostrzenia konfliktu. Dramatyczna eskalacja sporu doprowadziła do użycia noża, co bezpośrednio skutkowało śmiercią mężczyzny. Całe zdarzenie, według prokuratury, miało charakter zabójstwa.

Proces w Sądzie Okręgowym w Kaliszu

Proces w sprawie zabójstwa partnera Klaudii K. rozpoczął się i zakończył niezwykle szybko, trwając zaledwie miesiąc. Sprawa była prowadzona przez Sąd Okręgowy w Kaliszu, który na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego wydał wyrok w czwartek, 12 marca 2026 roku. Sąd nie znalazł okoliczności łagodzących, które mogłyby wpłynąć na zmianę kwalifikacji czynu bądź złagodzenie kary dla oskarżonej.

W momencie zatrzymania Klaudia K. znajdowała się w stanie nietrzeźwości, z wynikiem ponad jednego promila alkoholu w organizmie. Ten fakt został uwzględniony w aktach sprawy, podkreślając kontekst, w jakim doszło do tragedii. Stan upojenia alkoholowego mógł mieć wpływ na percepcję i zachowanie kobiety podczas konfliktu, jednak nie zwolnił jej od odpowiedzialności karnej za dokonane czyny.

Jaki wyrok zapadł?

Sąd Okręgowy w Kaliszu skazał Klaudię K. na karę 15 lat pozbawienia wolności za zabójstwo. Jest to surowa kara, która odzwierciedla powagę przestępstwa i okoliczności, w jakich do niego doszło. Oprócz kary więzienia, sąd nałożył na skazaną dodatkowe zobowiązania finansowe. Klaudia K. została zobowiązana do zapłaty nawiązki w wysokości 20 tysięcy złotych na rzecz bliskich ofiary, co stanowi formę zadośćuczynienia za poniesione straty.

Ponadto, nałożono na nią obowiązek częściowego pokrycia kosztów procesu sądowego. Wyrok, choć ogłoszony, nie jest prawomocny. Oznacza to, że obrona Klaudii K. ma prawo do odwołania się od decyzji sądu. Sprawa może więc trafić do wyższej instancji, gdzie zostanie ponownie rozpatrzona, co może zmienić ostateczny kształt orzeczenia. Do tego czasu Klaudia K. pozostaje oskarżona, a wyrok nie może być w pełni wykonany.

Czy to koniec sprawy?

Status nieprawomocnego wyroku oznacza, że proces sądowy dotyczący Klaudii K. jeszcze się nie zakończył. Zarówno prokuratura, jak i obrona mają możliwość złożenia apelacji do Sądu Apelacyjnego, co może wydłużyć całe postępowanie. Decyzja o ewentualnym odwołaniu będzie kluczowa dla dalszych losów skazanej i może wpłynąć na ostateczną wymiar kary, a nawet na samą kwalifikację czynu.

Bliscy ofiary, jak i opinia publiczna, śledzą dalsze kroki w tej sprawie, oczekując na ostateczne rozstrzygnięcie. Niezależnie od dalszych etapów procesu, tragedia w Kościelnej Wsi stanowi przypomnienie o konsekwencjach przemocy domowej i nadużywania alkoholu. Społeczne aspekty sprawy są równie ważne, jak jej wymiar prawny, skłaniając do refleksji nad problemami społecznymi.

