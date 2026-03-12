Śmierć Nikodema Mareckiego. Co ustali prokuratura po trzech miesiącach?

Tragiczny wypadek Nikodema Mareckiego

Trzy miesiące temu, w niewielkich Szczepanowicach nieopodal Krakowa, doszło do tragicznego zdarzenia drogowego, w wyniku którego życie stracił 11-letni Nikodem Marecki. Chłopiec, znany z występów aktorskich, został śmiertelnie potrącony przez samochód dostawczy w drodze powrotnej ze szkoły. Zdarzenie miało miejsce tuż po tym, jak Nikodem opuścił szkolny autobus i podjął próbę przejścia przez jezdnię.

Według wstępnych ustaleń śledczych, chłopiec miał wbiec na jezdnię bezpośrednio zza stojącego autobusu, wprost pod koła nadjeżdżającego pojazdu dostawczego. Na miejsce zdarzenia natychmiast wezwano służby ratunkowe, w tym zespół Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował ciężko rannego Nikodema do szpitala. Niestety, pomimo szybkiej interwencji medycznej, obrażenia odniesione w wypadku okazały się zbyt rozległe i doprowadziły do śmierci 11-latka. Kilka dni później odbył się pogrzeb młodego aktora, który zgromadził liczne grono żałobników.

Śledztwo prokuratury po wypadku

Postępowanie wyjaśniające w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginął Nikodem Marecki, jest prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Miechowie. Od samego początku śledczy podkreślali potrzebę dokładnej rekonstrukcji całego zajścia w celu ustalenia wszystkich okoliczności. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że kierowca samochodu dostawczego był trzeźwy w chwili zdarzenia.

Mimo upływu trzech miesięcy od tragicznego zdarzenia, prokuratura nadal nie przedstawiła nikomu zarzutów w tej sprawie. Jest to spowodowane oczekiwaniem na kluczowy dokument, który ma rzucić nowe światło na dynamikę wypadku i ewentualną odpowiedzialność stron. Brak opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych wstrzymuje dalsze decyzje procesowe.

"Śledztwo w sprawie śmierci 11–letniego chłopca trwa. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Obecnie czekamy na opinię biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych" – przekazała w rozmowie z nami prokurator Oliwia Brożek-Michalec.

Co ujawni opinia biegłego?

Opinia biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych jest kluczowa dla dalszych losów śledztwa. Ma ona na celu precyzyjne odtworzenie przebiegu zdarzenia, analizę prędkości pojazdów, oceny możliwości reakcji kierowcy oraz zachowania pieszego. Ten dokument pozwoli na weryfikację wszystkich hipotez dotyczących tragicznego momentu.

Na podstawie szczegółowej analizy zebranego materiału dowodowego, w tym wspomnianej opinii biegłego, prokurator będzie mógł podjąć ostateczną decyzję. Może ona dotyczyć przedstawienia zarzutów konkretnej osobie lub umorzenia postępowania w przypadku braku podstaw do pociągnięcia kogokolwiek do odpowiedzialności karnej. To od wyników ekspertyzy zależy dalszy tok postępowania sądowego.

