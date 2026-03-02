Kobieta walczy o życie po potrąceniu przez tramwaj. Dlaczego wtargnęła na tory?

Poważny wypadek na Marszałkowskiej

Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę, 1 marca, w godzinach wieczornych, około godziny 19, na jednej z głównych ulic Warszawy – Marszałkowskiej. Piesza, 45-letnia obywatelka Ukrainy, została potrącona przez tramwaj linii numer 4. Pojazd zmierzał w kierunku Placu Zbawiciela, gdy doszło do nieszczęśliwego wypadku, który zszokował świadków i sparaliżował ruch w centrum stolicy. Sytuacja ta ponownie zwróciła uwagę na kwestię bezpieczeństwa w ruchu miejskim.

Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy policji, kobieta miała wtargnąć na torowisko w sposób nieprzewidziany i poza wyznaczonym przejściem dla pieszych. Miało to nastąpić zza stojącego składu tramwajowego, co znacząco ograniczyło widoczność zarówno poszkodowanej, jak i motorniczego. Okoliczności zdarzenia są obecnie szczegółowo badane, aby ustalić dokładny przebieg i przyczyny. Śledztwo ma wyjaśnić, co dokładnie wydarzyło się na torach.

"Około godziny 19 45-letnia obywatelka Ukrainy, według wstępnych ustaleń policjantów, weszła pod nadjeżdżający tramwaj" - przekazał mł. asp. Jakub Pacyniak z komendy policji w Śródmieściu.

Stan zdrowia poszkodowanej

Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym zespół ratownictwa medycznego oraz straż pożarną. Ratownicy medyczni udzielili potrąconej kobiecie pierwszej pomocy jeszcze na miejscu wypadku, walcząc o jej życie. Poszkodowana była nieprzytomna, co świadczyło o bardzo poważnych obrażeniach. Była to dramatyczna walka z czasem, mająca na celu stabilizację funkcji życiowych. Każda minuta była kluczowa dla jej dalszego rokowania.

Młodszy aspirant Jakub Pacyniak z komendy policji w Śródmieściu potwierdził, że kobieta została przetransportowana do szpitala w stanie krytycznym. Jej życie wciąż jest zagrożone, a lekarze robią wszystko, co w ich mocy, aby ją uratować. Rodzina poszkodowanej została poinformowana o dramatycznym wydarzeniu. Opinia publiczna z niepokojem śledzi doniesienia na temat jej stanu zdrowia, mając nadzieję na pomyślne zakończenie.

"Poszkodowana w stanie krytycznym została przetransportowana do szpitala" - dodaje oficer prasowy.

Działania policji i prokuratury

Na miejscu wypadku intensywnie pracowali policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Rejonowej Policji Warszawa I. Ich zadaniem było dokładne udokumentowanie miejsca zdarzenia, wykonanie niezbędnych pomiarów oraz sporządzenie dokumentacji zdjęciowej. Zebrane dowody są kluczowe dla odtworzenia przebiegu wypadku. Prokuratura objęła sprawę nadzorem, co oznacza jej wysoką rangę i konieczność szczegółowego wyjaśnienia wszystkich okoliczności. Śledczy będą analizować każdy aspekt zdarzenia.

Badanie alkomatem przeprowadzone na motorniczej tramwaju linii 4 wykazało, że była ona trzeźwa. Jest to ważna informacja w kontekście przyczyn wypadku, eliminująca jedną z potencjalnych przyczyn. Dalsze dochodzenie ma na celu ustalenie, czy doszło do innych zaniedbań lub błędów, które mogły przyczynić się do tragicznego potrącenia. Śledztwo koncentruje się na zebraniu jak największej liczby faktów.

Utrudnienia w ruchu tramwajowym. Jakie były skutki?

Wypadek na ulicy Marszałkowskiej miał bezpośrednie konsekwencje dla komunikacji miejskiej w centrum Warszawy. Ruch tramwajów został całkowicie zablokowany w obu kierunkach na odcinku obejmującym miejsce zdarzenia. Utrudnienia trwały do około godziny 21, powodując znaczne opóźnienia i konieczność uruchomienia komunikacji zastępczej. Pasażerowie musieli liczyć się z licznymi niedogodnościami i szukać alternatywnych tras. Blokada znacząco wpłynęła na wieczorny ruch w sercu miasta.

Służby miejskie na bieżąco informowały o zmianach w organizacji ruchu, starając się minimalizować dyskomfort pasażerów. Wprowadzono zmiany w rozkładach jazdy i trasach autobusów, aby odciążyć zablokowane odcinki. Konieczność przywrócenia normalnego funkcjonowania transportu publicznego była priorytetem, lecz bezpieczeństwo i czynności śledcze miały pierwszeństwo. Incydent ten pokazał wrażliwość systemu komunikacyjnego na nagłe, nieprzewidziane zdarzenia.

Co dalej ze śledztwem?

Śledztwo w sprawie potrącenia obywatelki Ukrainy na Marszałkowskiej będzie kontynuowane pod nadzorem prokuratury. Funkcjonariusze policji będą przesłuchiwać świadków zdarzenia, analizować nagrania z monitoringu, jeśli takie istnieją, oraz zbierać wszelkie inne dowody, które mogą rzucić światło na przyczyny wypadku. Celem jest dokładne odtworzenie całego przebiegu zdarzenia i wskazanie ewentualnych odpowiedzialności. Wyniki śledztwa będą miały kluczowe znaczenie dla oceny sytuacji prawnej.

W toku postępowania zostanie również zbadana kwestia, czy na danym odcinku ulicy Marszałkowskiej istnieją odpowiednie zabezpieczenia dla pieszych i czy oznakowanie było wystarczające. Analiza ta ma na celu nie tylko wyjaśnienie konkretnego przypadku, ale także wyciągnięcie wniosków na przyszłość w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Odpowiedzialność za tragiczne wydarzenie może być wielopłaszczyznowa. Informacje pochodzą z doniesień Miejskiego Reportera i Super Expressu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.