Koncerty Chopinowskie. Kiedy na żywo zabrzmi muzyka w Łazienkach Królewskich?

Remont pomnika Fryderyka Chopina

Remont pomnika Fryderyka Chopina w Łazienkach Królewskich ponownie wywołał kontrowersje w stolicy. Prace obejmujące nieckę, cokół oraz bezpośrednie otoczenie monumentu, mają na celu przywrócenie reprezentacyjnego charakteru miejsca przed obchodami 100-lecia odsłonięcia pomnika. Z tego powodu inauguracja Koncertów Chopinowskich została przesunięta na 5 lipca 2026 roku. Tradycyjnie koncerty odbywały się w każdą niedzielę od połowy maja, przyciągając liczne grono melomanów.

Decyzja Stołecznej Estrady i Muzeum Łazienki Królewskie dotyczy 67. sezonu wydarzeń, które są symbolem Warszawy. Koncerty te, odbywające się od 1959 roku, rok po odbudowie pomnika zniszczonego w czasie II wojny światowej, mają długą i znaczącą tradycję. Ich przesunięcie odbiera wielbicielom muzyki żywy kontakt z twórczością kompozytora w kluczowym sezonie turystycznym. Sytuacja ta budzi wiele pytań o priorytety w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym miasta.

Petycja mieszkańców i turystów

W odpowiedzi na decyzję organizatorów w sieci pojawiła się petycja, której autorem jest Mikołaj Czarniak. Mieszkańcy Warszawy oraz turyści stanowczo sprzeciwiają się odwołaniu majowych i czerwcowych koncertów Chopinowskich. Podkreślają, że wydarzenie o ponad 60-letniej tradycji jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów na kulturalnej mapie stolicy. Argumentują, że tak długie przerwy w organizacji mogą negatywnie wpłynąć na wizerunek miasta.

Mikołaj Czarniak zwrócił uwagę na kumulację problemów wynikających z obecnej sytuacji. W tym samym czasie zamknięte jest również Muzeum Fryderyka Chopina, co jeszcze bardziej ogranicza dostęp do kultury polskiego kompozytora. Protestujący zaproponowali konkretne rozwiązanie problemu. Zamiast odwoływać wydarzenia, postulują ich przeniesienie w inne miejsca w Łazienkach Królewskich, na przykład w okolice Pałacu na Wyspie lub Amfiteatru.

"Odwołanie koncertów w Łazienkach oznacza całkowite odcięcie wielbicieli muzyki od żywego kontaktu z twórczością naszego narodowego kompozytora w kluczowym sezonie turystycznym" - czytamy.

Co zamiast występów na żywo?

Organizatorzy wydarzenia rozważali różne alternatywne rozwiązania, w tym zmianę lokalizacji dla koncertów Chopinowskich. Mimo to, ostatecznie podjęto decyzję o nieprzenoszeniu recitali poza ich historyczne miejsce. Łazienki Królewskie poinformowały o przygotowaniu rozwiązania zastępczego dla melomanów. Ma ono częściowo zrekompensować brak występów na żywo w pierwszych miesiącach sezonu.

Rozwiązanie zastępcze polega na odtwarzaniu nagrań utworów Fryderyka Chopina. Od 17 maja do 28 czerwca 2026 roku, w każdą niedzielę o godzinie 12:00, w okolicach Pałacu na Wyspie będą puszczane nagrania. Utwory wykonają polscy pianiści. Dla wielu melomanów „koncert z głośnika” nie stanowi jednak satysfakcjonującej alternatywy dla doświadczenia muzyki na żywo.

Poprzednie kontrowersje wokół pomnika

To nie pierwszy raz, kiedy prace konserwatorskie wokół pomnika Fryderyka Chopina budzą publiczne niezadowolenie. W 2025 roku, tuż przed rozpoczęciem słynnego Konkursu Chopinowskiego, monument został zasłonięty. Ta decyzja również wywołała falę krytyki wśród mieszkańców i odwiedzających. Utrudniało to nie tylko podziwianie samego dzieła sztuki, ale także robienie pamiątkowych zdjęć.

Obecnie nic nie wskazuje na zmianę podjętych decyzji dotyczących harmonogramu koncertów. Organizatorzy konsekwentnie utrzymują swoje plany. Inauguracja sezonu ma się odbyć 5 lipca 2026 roku, zgodnie z terminem odsłonięcia odnowionej przestrzeni. Mimo to, melomani wciąż liczą na to, że muzyka Chopina powróci do Łazienek wcześniej i w tradycyjnej formie.

"Przykro, że zrobienie zdjęcia pomnikowi Chopina jest tak utrudnione" - mówiła nam turystka.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.