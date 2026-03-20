Konflikt o aborcję. Weronika Krawczyk trafi do więzienia?

Dlaczego Weronika Krawczyk może trafić do więzienia?

Weronika Krawczyk, 38-letnia matka trójki dzieci, może zostać pozbawiona wolności z powodu niewykonania prawomocnego wyroku sądu. Sąd w Starogardzie Gdańskim, a następnie Sąd Okręgowy w Gdańsku, orzekły wobec niej karę za nazwanie lekarza „aborcjonistą” w internecie. Kobieta została zobowiązana do przeproszenia medyka, jednak do tej pory nie spełniła tego warunku, co jest podstawą do rozważenia zmiany kary.

Kwestia ta dotyczy wpisu na zamkniętym forum internetowym, gdzie pani Krawczyk opisała swoje doświadczenia sprzed dziewięciu lat. Według jej relacji, lekarz miał sugerować aborcję, gdy była w ciąży, co skłoniło ją do ostrzegania innych kobiet. Grozi jej od miesiąca do roku pozbawienia wolności, a decyzja w tej sprawie ma zapaść 17 kwietnia.

Jak potoczyła się sprawa o pomówienie?

Sprawa przeciwko Weronice Krawczyk toczyła się z oskarżenia prywatnego, na podstawie artykułu 212 Kodeksu karnego, który dotyczy pomówienia lub zniesławienia. Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim, na niejawnym posiedzeniu, skazał kobietę, nakładając na nią karę 1812 złotych kosztów procesu oraz prace społeczne przez cztery miesiące, po 20 godzin miesięcznie. Kluczowym elementem wyroku był również nakaz przeproszenia poszkodowanego lekarza.

Weronika Krawczyk odwołała się od wyroku pierwszej instancji, jednak Sąd Okręgowy w Gdańsku utrzymał wydany wyrok. Zmniejszono jedynie wymiar prac społecznych o jeden miesiąc. Prawomocny wyrok skazał ją na konsekwencje, które wpłynęły na jej życie zawodowe i osobiste, uniemożliwiając powrót do pracy przedszkolanki z powodu statusu osoby karanej.

Jaki wpis w internecie wywołał konflikt?

Spór rozpoczął się dziewięć lat temu, gdy Weronika Krawczyk była w ciąży i została skierowana na badania prenatalne. Jak opowiadała reporterowi, podczas konsultacji po badaniu USG i teście PAPP-A, lekarz miał zaproponować jej aborcję. Po jej odmowie miał z kolei rzucić słowa, które głęboko ją zraniły i zapadły jej w pamięć.

Kobieta twierdzi, że te słowa oraz ogólny stres związany z ciążą, którą ostatecznie donosiła, odcisnęły piętno na niej i jej rodzinie, mimo że jej syn urodził się zdrowy. To właśnie te doświadczenia skłoniły ją do opublikowania wpisu na zamkniętym forum internetowym, gdzie ostrzegała inne kobiety przed wspomnianym lekarzem.

"Po co ci down w domu"

Weronika Krawczyk nie zamierza przepraszać?

W obliczu groźby więzienia Weronika Krawczyk stanowczo deklaruje, że nie zamierza przeprosić lekarza. Kobieta utrzymuje, że to ona sama padła ofiarą krzywdy i czuje się niewinna w tej sytuacji. Jej determinacja wynika z głębokiego przekonania o słuszności swojego stanowiska, mimo konsekwencji, jakie mogą ją spotkać ze strony wymiaru sprawiedliwości.

Sprawą Weroniki Krawczyk zajmuje się obecnie Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wpłynął tam wniosek o ułaskawienie, który zyskał poparcie wielu znaczących osób i instytucji, w tym znanych lekarzy z Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich oraz Fundacji Życie i Rodzina. Decyzja w sprawie ułaskawienia jest jednak wciąż oczekiwana, a czas nagli.

"Tylko przestrzegałam przed „aborcjonistą”"

Wsparcie i konsekwencje wyroku

Sytuacja Weroniki Krawczyk jest dramatyczna; po prawomocnym wyroku kobieta straciła pracę przedszkolanki i obecnie zamiata stadion w swoim rodzinnym mieście. Status osoby karanej uniemożliwia jej powrót do poprzedniego zawodu, co dodatkowo pogłębia jej trudną sytuację życiową i finansową. Matka trojga małych dzieci obawia się najbardziej o ich los, w przypadku gdyby faktycznie trafiła do więzienia.

Wsparcie ze strony Fundacji Życie i Rodzina oraz Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich świadczy o społecznym oddźwięku sprawy i próbie zwrócenia uwagi na jej specyfikę. Mimo upływu lat i prawomocnego wyroku, Weronika Krawczyk nie zamierza ustąpić, co stawia pod znakiem zapytania jej przyszłość i los rodziny w najbliższych miesiącach.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.