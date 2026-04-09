Kontrowersyjna decyzja ratusza w sprawie dzików. Co zrobiono na oczach mieszkańców Warszawy?

Warszawskie dziki na celowniku

Aktywiści i obrońcy praw zwierząt w Warszawie nie składają broni. Po tym, jak internet obiegły wstrząsające zdjęcia martwych dzików, usuniętych z placu zabaw na Bemowie, a później z Mokotowa, mieszkańcy są w szoku. Urzędnicy, jak zawsze w takich sytuacjach, zasłaniają się przepisami i koniecznością ochrony bezpieczeństwa, choć sposób postępowania z zabitymi zwierzętami budzi ogromne kontrowersje. Wiele osób otwarcie pyta o humanitaryzm i etykę działań podejmowanych przez miejskie służby w stolicy.

Sytuacja przypomina o wcześniejszych dyskusjach na temat zarządzania populacją dzikich zwierząt w aglomeracjach. Część społeczeństwa domaga się bardziej empatycznych rozwiązań niż tylko eliminacja, wskazując na przykład na inne europejskie miasta, które stosują alternatywne metody. Niestety, w Warszawie polityka wobec dzików zdaje się zmierzać w jednym, dość brutalnym kierunku, co tylko pogłębia społeczne podziały i frustracje.

Apologia za widok makabryczny?

Fala krytyki, jaka spadła na stołeczny ratusz i Lasy Miejskie, była tak silna, że wymusiła oficjalne stanowisko. W oświadczeniu opublikowanym na stronie Lasów Miejskich pojawiły się przeprosiny, choć ich ton można by uznać za nieco spóźniony i wymuszony. Wydaje się, że dopiero pojawienie się drastycznych zdjęć w sieci zmusiło odpowiedzialnych do refleksji nad wrażliwością mieszkańców, zwłaszcza tych najmłodszych, którzy byli świadkami całej sytuacji.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że przeprosiny skupiają się głównie na "widoku usypiania dzików", a nie na samej zasadności uśmiercania zwierząt w przestrzeni publicznej. To niestety pokazuje pewną dwoistość w podejściu do problemu: z jednej strony deklaracje o dbaniu o dobrostan, z drugiej – konsekwentne realizowanie polityki odstrzału, co jedynie drażni opinię publiczną i budzi kolejne pytania o rzeczywiste priorytety.

"W związku z naszymi ostatnimi działaniami na Bemowie i Mokotowie przepraszamy za sytuację, w której zostali Państwo narażeni na widok usypiania dzików w przestrzeni publicznej. Zdajemy sobie sprawę, że było to doświadczenie trudne i niepokojące. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców stanowi absolutny priorytet. Dołożymy wszelkich starań, aby działania w tym obszarze były realizowane z należytą wrażliwością - z poszanowaniem zarówno społeczności lokalnej, jak i dobrostanu dzikich zwierząt" - czytamy przeprosiny Lasów Miejskich.

Osłanianie makabry zamiast zmiany kursu

Mimo przeprosin i publicznego oburzenia, nie ma co liczyć na radykalną zmianę strategii. Z ratusza dochodzą sygnały, że uśmiercanie dzików będzie kontynuowane, choć z pewnymi "ulepszeniami" logistycznymi. Mowa tu o osłanianiu zwłok parawanami, co do złudzenia przypomina procedury znane z miejsc wypadków śmiertelnych z udziałem ludzi. To rozwiązanie, choć ma złagodzić drastyczność scen, w gruncie rzeczy niczego nie rozwiązuje, a jedynie próbuje ukryć przed wzrokiem mieszkańców skutki kontrowersyjnych decyzji.

Ironia losu polega na tym, że zamiast szukać długofalowych, humanitarnych rozwiązań, skupiamy się na kamuflażu. Wiele wskazuje na to, że problem dzików w Warszawie stanie się cyklicznym tematem, powracającym z każdą wiosną i jesienią, dopóki nie zostanie podjęta prawdziwa, systemowa dyskusja. Takie półśrodki to tylko pudrowanie problemu, które nie zadowoli ani zwierząt, ani zbulwersowanych mieszkańców.

Czy protesty zmieniają politykę Trzaskowskiego?

W obliczu tak twardej polityki ratusza, aktywiści nie zamierzają siedzieć z założonymi rękami. Zapowiadają pikietę pod ratuszem, na której zamierzają głośno domagać się wstrzymania decyzji prezydenta Rafała Trzaskowskiego o uśmierceniu aż 400 dzików. Jest to kwota budząca ogromne emocje i świadczy o skali problemu, a także o determinacji władz do jego "rozwiązania" w sposób, który nie wszystkim się podoba.

Warto przypomnieć, że Trzaskowski zgodę na rzeź dzików podpisał w marcu, tuż przed Wielkanocą, co tylko dolewa oliwy do ognia. Aktywiści, oprócz wstrzymania odstrzału, postulują również powołanie niezależnego zespołu ekspertów, który miałby opracować alternatywne i bardziej etyczne metody zarządzania populacją dzikich zwierząt w stolicy, co jest krokiem w dobrym kierunku.

"Zabijanie trwa, bo dla wąskiej grupy osób jest opłacalne! Nie ma naszej zgody na przedmiotowe traktowanie zwierząt, na ich śmierć i cierpienie, na pogarszanie zdrowia psychicznego mieszkańców, będących co chwila świadkami okrutnych, barbarzyńskich praktyk" - informują organizatorzy.

Czy Warszawa znajdzie inne rozwiązanie?

Pytanie pozostaje otwarte: czy presja społeczna i głos aktywistów zdołają wpłynąć na zmianę polityki prezydenta Warszawy? Doświadczenie pokazuje, że często to właśnie masowe protesty i medialny szum potrafią wymusić na władzach rewizję swoich planów i poszukiwanie kompromisów.

Oby w tym przypadku tak się stało, a stolica, zamiast skupiać się na brutalnych metodach eliminacji, zainwestowała w rozwiązania, które będą szanować zarówno bezpieczeństwo mieszkańców, jak i prawo dzikich zwierząt do życia w ich naturalnym środowisku. Czas pokaże, czy Warszawa stanie się przykładem nowoczesnego i humanitarnego podejścia, czy też utrwali wizerunek miasta, gdzie problem rozwiązywany jest najprostszym, choć najbardziej drastycznym sposobem.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.