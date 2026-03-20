Kradzież ciągnika. Dlaczego 23-latek uciekł do lasu?

Kradzież ciągnika rolniczego w gminie Osiek

We wtorek, 17 marca, do funkcjonariuszy ze Skórcza w województwie pomorskim zgłosiła się mieszkanka gminy Osiek. Poinformowała ona o zniknięciu ciągnika rolniczego z jej posesji, jednocześnie wskazując na podejrzenia wobec własnego syna. W tym samym czasie jej 23-letni syn opuścił dom i stracił z nią kontakt, nie odbierając połączeń telefonicznych.

Sytuacja ta wzbudziła obawy kobiety, która natychmiast zdecydowała się na zgłoszenie sprawy na policję. Zniknięcie pojazdu oraz brak kontaktu z młodym mężczyzną skłoniły ją do podjęcia zdecydowanych kroków prawnych. Działania służb rozpoczęły się niemal natychmiast po otrzymaniu zawiadomienia o zdarzeniu.

"Sprawą natychmiast zajęli się dzielnicowi z miejscowego komisariatu. Podczas gdy w jednostce przyjmowano oficjalne zawiadomienie, funkcjonariusze pracujący w terenie zaczęli sprawdzać wszystkie tropy, które mogły doprowadzić ich do skradzionego traktora" - informują policjanci z KPP w Starogardzie Gdańskim.

Szybkie namierzenie sprawcy i odzyskanie pojazdu

Dzięki sprawnym działaniom dzielnicowych ze Skórcza, skradziony ciągnik rolniczy został odnaleziony w zaledwie dwie godziny od momentu zgłoszenia. Pojazd o wartości 5000 złotych znajdował się na posesji położonej w innej miejscowości, co wskazywało na próbę jego ukrycia. To ekspresowe działanie policji pozwoliło na szybkie odzyskanie mienia.

Mundurowi ustalili również miejsce pobytu 23-letniego syna zgłaszającej, który był poszukiwany w związku z kradzieżą. Mężczyzna ukrywał się w pobliskim lesie, próbując uniknąć konfrontacji z organami ścigania. Szybkość reakcji służb uniemożliwiła mu dalszą ucieczkę i pozwoliła na jego zatrzymanie.

"Mężczyzna został przewieziony do komisariatu, gdzie przedstawiono mu zarzut kradzieży mienia. Za popełnione przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności" - dodają funkcjonariusze.

Jakie konsekwencje czekają 23-latka?

Po zatrzymaniu 23-latek został przewieziony do komisariatu policji, gdzie usłyszał zarzut kradzieży mienia. Tego typu przestępstwo jest traktowane poważnie przez polskie prawo, a kodeks karny przewiduje za nie karę pozbawienia wolności do 5 lat. Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta przez sąd, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności zdarzenia.

Incydent ten podkreśla znaczenie szybkiego reagowania na zgłoszenia o przestępstwach oraz skuteczność działań lokalnych jednostek policji. Ciągnik rolniczy, stanowiący ważne narzędzie pracy dla właścicielki, został bezpiecznie odzyskany i zwrócony. Sprawa jest w toku, a dalsze etapy postępowania będą rozstrzygały o przyszłości młodego mężczyzny.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.