Kradzież kabanosów z nożem. Jaka kara czeka obcokrajowca?

Incydent w centrum Gdyni

W piątek 20 lutego w jednym z trójmiejskich sklepów spożywczych w Gdyni doszło do incydentu z udziałem obcokrajowca. Mężczyzna w średnim wieku zapłacił przy kasie za wybrane produkty, takie jak alkohol i słodycze. Jednak obsługa sklepu zauważyła, że wcześniej ukrył on w kieszeni kurtki paczkę kabanosów, której nie zamierzał opłacić. Pracownicy podjęli decyzję o interwencji w celu odzyskania towaru.

Pracownik sklepu natychmiast powiadomił policję o zaistniałej sytuacji. Następnie, wraz z dwiema koleżankami, zagrodził mężczyźnie drogę wyjścia ze sklepu, uniemożliwiając mu ucieczkę z nieopłaconym towarem. Podejrzany początkowo oddał kabanosy i zażądał natychmiastowego zwolnienia. Gdy jednak pracownicy nie ustąpili, sytuacja gwałtownie eskalowała.

"Mężczyzna oddał kabanosy i zażądał, aby go natychmiast wypuścić. Widząc, że pracownicy nie ustępują, wyjął nóż i zaczął kierować wobec nich groźby pozbawienia życia. W tej sytuacji pozwolono mu wyjść ze sklepu. Mężczyzna natychmiast rzucił się do ucieczki, lecz pracownik sklepu pobiegł za nim" - relacjonują pomorscy policjanci.

Pościg i interwencja świadka

Po gwałtownej reakcji i ucieczce ze sklepu, sprawca nie cieszył się długo wolnością. Pracownik sklepu podjął pościg za mężczyzną, starając się go zatrzymać i uniemożliwić mu oddalenie się z miejsca zdarzenia. W akcję włączył się również przypadkowy świadek zdarzenia, który udzielił pomocy w obezwładnieniu uciekiniera. Dzięki wspólnym wysiłkom mężczyzna został skutecznie zatrzymany.

Chwilę po zatrzymaniu podejrzanego na miejscu zdarzenia pojawili się wezwani funkcjonariusze policji. Mundurowi bezzwłocznie przystąpili do zabezpieczenia terenu oraz przeprowadzenia wstępnych oględzin. W trakcie tych działań śledczy zabezpieczyli kluczowy dowód w sprawie – nóż, który miał być użyty przez sprawcę do kierowania gróźb karalnych wobec pracowników sklepu. Zatrzymany obcokrajowiec został przewieziony do jednostki policji w Gdyni.

"Po przewiezieniu do jednostki Policji obcokrajowiec usłyszał trzy zarzuty, dotyczące kierowania gróźb karalnych. Prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Gdyni z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania" - dodają funkcjonariusze.

Zarzuty i tymczasowy areszt

Po przesłuchaniach w Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni, obcokrajowiec usłyszał formalne zarzuty. Dotyczyły one kierowania trzech gróźb karalnych, co jest poważnym przestępstwem zagrożonym surowymi konsekwencjami prawnymi. Zgromadzone dowody oraz charakter zdarzenia skłoniły prokuratora do podjęcia dalszych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Gdyni z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Sąd Rejonowy w Gdyni, po analizie przedstawionych dowodów i wniosku prokuratury, przychylił się do prośby o tymczasowe aresztowanie. Decyzją sądu napastnik spędzi najbliższe trzy miesiące za kratkami. Ten środek zapobiegawczy ma na celu zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania karnego oraz zapobieżenie mataczeniu lub popełnieniu kolejnych przestępstw przez podejrzanego. Okres aresztu umożliwi dalsze prowadzenie śledztwa w sprawie incydentu.

Czy obcokrajowiec zostanie wydalony z Polski?

Poza tymczasowym aresztowaniem, sprawa ma również szersze implikacje dotyczące statusu prawnego obcokrajowca w Polsce. Komenda Miejska Policji w Gdyni podjęła kroki w celu wszczęcia dodatkowej procedury. Funkcjonariusze wystąpili do Straży Granicznej z formalnym wnioskiem o wszczęcie procedury deportacyjnej. Ma ona na celu wydalenie mężczyzny do jego kraju pochodzenia, co jest standardową praktyką w przypadku poważnych naruszeń prawa przez osoby niemające polskiego obywatelstwa.

Wszczęcie procedury deportacyjnej oznacza, że po odbyciu ewentualnej kary pozbawienia wolności, mężczyzna może nie pozostać na terytorium Polski. Decyzja o wydaleniu zależy od Straży Granicznej i opiera się na przepisach prawa regulujących pobyt cudzoziemców. Kradzież połączona z groźbami karalnymi stanowi podstawę do podjęcia tak daleko idących działań, które mogą trwale zmienić jego sytuację życiową w Polsce. Cała procedura ma na celu ochronę bezpieczeństwa publicznego.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.