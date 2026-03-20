Kradzież kawy w Człuchowie. Co znaleziono w bagażniku BMW przestępców?

Zatrzymanie złodziei kawy

Pod koniec lutego bieżącego roku funkcjonariusze policji w Człuchowie interweniowali w jednym z lokalnych marketów. Dwóch mężczyzn, 30-latek ze Słupska oraz 37-latek z gminy Słupsk, zostało zatrzymanych bezpośrednio po opuszczeniu sklepu. Posiadali oni karton zawierający 12 kilogramowych opakowań kawy, której łączna wartość przekraczała 850 złotych. Podejrzani nie byli w stanie przedstawić dowodu zakupu i od razu przyznali się do dokonania kradzieży. To zdarzenie zapoczątkowało śledztwo w sprawie szerszego procederu.

Wstępne ustalenia wskazywały, że zatrzymanie w Człuchowie nie było pojedynczym przypadkiem, lecz elementem większej, zorganizowanej działalności. Policjanci podjęli dalsze kroki w celu wyjaśnienia okoliczności i zakresu przestępstw. Analiza zebranych informacji pozwoliła na szybkie powiązanie tego incydentu z wcześniejszymi działaniami sprawców. Mężczyźni, jak się okazało, mieli na swoim koncie więcej podobnych zdarzeń.

Co skrywał bagażnik BMW?

Już następnego dnia po zatrzymaniu w Człuchowie, mundurowi natrafili na zaparkowany samochód marki BMW. Pojazd należący do jednego z zatrzymanych, został szczegółowo przeszukany w ramach prowadzonych czynności dochodzeniowych. W jego bagażniku policjanci odkryli zaskakującą ilość skradzionych artykułów. Było to kolejne potwierdzenie, że kradzież w markecie stanowiła zaledwie ułamek ich działalności przestępczej.

W samochodzie zabezpieczono łącznie 168 opakowań kawy, w tym zarówno ziarnistej, jak i mielonej. Wartość całego odnalezionego towaru przekroczyła znaczną kwotę 11 tysięcy złotych. To odkrycie potwierdziło, że zatrzymani mężczyźni nie działali sporadycznie, lecz prowadzili zorganizowany proceder. Skradziona kawa miała być prawdopodobnie przeznaczona na dalszą sprzedaż, co zwiększa skalę ich przestępstw.

Czy złodzieje kawy działali sami?

Prowadzone śledztwo ujawniło, że zatrzymani mężczyźni stosowali podobny schemat działania w wielu lokalizacjach. Przemieszczali się pomiędzy różnymi miejscowościami, celowo wybierając markety, z których dokonywali kradzieży kawy. Ich celem było gromadzenie dużych ilości towaru, co wskazuje na planowany i powtarzalny proceder. Działania te miały charakter seryjny i były rozłożone w czasie.

Do policji zaczęły wpływać kolejne zgłoszenia dotyczące podobnych incydentów kradzieży kawy z marketów. Te dodatkowe informacje potwierdziły, że zatrzymani mężczyźni są odpowiedzialni za serię przestępstw na większą skalę. Sprawa jest nadal rozwojowa, a funkcjonariusze analizują wszystkie zebrane dowody. To sugeruje, że ich przestępcza działalność obejmowała obszar wykraczający poza jeden region, wpływając na wiele placówek handlowych.

Jakie zarzuty usłyszeli podejrzani?

W związku z przedstawionymi dowodami oraz skalą odkrytego procederu, zatrzymani mężczyźni usłyszeli już formalne zarzuty. Prokuratura kontynuuje zbieranie materiałów dowodowych, co może prowadzić do modyfikacji obecnych zarzutów lub postawienia kolejnych. Postępowanie w tej sprawie jest nadal aktywne i dynamiczne. Wpływające zawiadomienia o dalszych kradzieżach są na bieżąco weryfikowane przez śledczych.

Zgodnie z polskim prawem, za kradzież grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat. Jednakże, w przypadku udowodnienia działania w sposób zorganizowany lub w ramach powtarzalnego procederu, sąd może orzec znacznie surowszą karę. Wysokość ewentualnej kary będzie zależała od pełnego zakresu przestępstw. To podkreśla powagę sytuacji i konsekwencje, jakie czekają sprawców seryjnych kradzieży.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.