Kradzież samochodu kurierskiego InPost. Co policja ustaliła po tragicznym wypadku?

Kradzież samochodu kurierskiego InPost

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się 19 stycznia 2026 roku w województwie wielkopolskim. Około godziny 14:30 w Kórniku nieznany sprawca dokonał kradzieży samochodu kurierskiego. Był to Ford Transit, należący do firmy InPost. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery miejskiego monitoringu, co ułatwiło dalsze działania służb. Policja natychmiast rozpoczęła pościg za złodziejem.

Po kradzieży, kierujący skradzionym pojazdem natychmiast skierował się w stronę Miłosławia. W akcję pościgową zaangażowali się funkcjonariusze. Do ścigania sprawcy włączyli się strażnicy miejscy oraz policjanci z Kórnika i Książa Wielkopolskiego. Próba ucieczki miała jednak tragiczny finał, który zakończył się poważnym wypadkiem drogowym. Służby działały wspólnie, aby zatrzymać uciekiniera.

Tragiczny finał ucieczki w Miłosławiu

Ucieczka zakończyła się w miejscowości Miłosław, na ulicy Dworcowej. Kierowca Forda Transita stracił panowanie nad pojazdem. Zjechał z drogi na prawe pobocze, a następnie uderzył z ogromną siłą w przydrożne drzewo. Siła zderzenia była na tyle duża, że mężczyzna został wyrzucony z wnętrza samochodu. Natychmiastowe wezwanie służb ratunkowych było konieczne.

Na miejscu wypadku interweniowały służby ratunkowe, które szybko dotarły do poszkodowanego. Pomimo podjętych działań reanimacyjnych, życia mężczyzny nie udało się uratować. W wyniku odniesionych obrażeń, kierowca zmarł na miejscu zdarzenia. Sprawa została przekazana do dalszego postępowania przez odpowiednie organy ścigania. Służby zabezpieczyły miejsce wypadku.

Co utrudnia identyfikację sprawcy?

Po tragicznym wypadku, sprawa identyfikacji zmarłego mężczyzny okazała się skomplikowana. Jak poinformowali policjanci z Komendy Powiatowej Policji we Wrześni, zmarły nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów tożsamości. Nie znaleziono również telefonu komórkowego, co dodatkowo utrudniało ustalenie personaliów. Brak tych kluczowych informacji znacznie opóźniał proces śledczy. Policja musiała poszukać innych metod identyfikacji. Ustalenie tożsamości jest priorytetem.

Do tej pory, mimo zaangażowania służb, nie udało się jednoznacznie zidentyfikować kierowcy. Sprawą zajmuje się Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. Funkcjonariusze dokładają wszelkich starań, aby rozwiązać tę zagadkę. Bezpośredni świadkowie wypadku są proszeni o kontakt. Każda informacja może okazać się kluczowa w tym trudnym dochodzeniu.

Charakterystyczny tatuaż na dłoni

W obliczu braku możliwości szybkiej identyfikacji, policjanci z Wrześni postanowili zwrócić się z apelem o pomoc do społeczeństwa. We wtorek, 17 marca, funkcjonariusze opublikowali nowe informacje dotyczące sprawy. Poszukują osób, które mogą rozpoznać zmarłego mężczyznę na podstawie jego cech charakterystycznych. Współpraca mieszkańców jest niezbędna w takich przypadkach.

Znakiem szczególnym zmarłego jest tatuaż, który może pomóc w jego rozpoznaniu. Jest to tatuaż w kształcie odbicia „zwierzęcej łapy”. Umiejscowiony jest na prawej dłoni, po zewnętrznej stronie. Zdjęcie tatuażu zostało udostępnione na stronie internetowej policji. Służby mają nadzieję, że ten unikalny szczegół pozwoli na przełom w śledztwie.

Jak skontaktować się z policją?

Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu tożsamości zmarłego mężczyzny, proszone są o pilny kontakt z policją. Można to zrobić osobiście, odwiedzając Komendę Powiatową Policji we Wrześni. Siedziba jednostki znajduje się przy ulicy Szkolnej 23. Każda wskazówka, nawet z pozoru mało istotna, może przyczynić się do rozwiązania sprawy. Anonimowość jest gwarantowana. Funkcjonariusze czekają na wszelkie sygnały.

Kontakt telefoniczny jest również możliwy dla osób, które chcą przekazać informacje. Dostępne są numery: 47 77 353 06 oraz 47 77 352 00. Policja podkreśla znaczenie każdej formy współpracy ze społeczeństwem w tej trudnej sprawie. Szybkie ustalenie tożsamości jest kluczowe dla dalszego przebiegu śledztwa. Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego KPP Września są do dyspozycji.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.