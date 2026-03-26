Krakowski szpital i badania bez zgody. Co tak naprawdę robiła lekarka?

Prokuratura bada nieprawidłowości w krakowskim szpitalu

Śledczy z Prokuratury Okręgowej w Krakowie prowadzą postępowanie w sprawie możliwych nieprawidłowości w Szpitalu im. Jana Pawła II. Zawiadomienie o podejrzeniach złożył dyrektor tej placówki, inicjując dochodzenie. Śledztwo skupia się na działaniach jednej z lekarek oddziału neurologicznego, która rzekomo przeprowadzała procedury medyczne bez wiedzy i zgody pacjentów. Sprawa wzbudza poważne obawy dotyczące etyki medycznej i praw pacjenta.

Dotychczasowe ustalenia są alarmujące i sugerują poważne naruszenia. Wynika z nich, że kobieta prawdopodobnie potajemnie pobierała krew od chorych, aby wykorzystać ją w swoim prywatnym projekcie naukowym. Funkcjonariusze weryfikują również doniesienia o preparowaniu kartotek medycznych pacjentów oraz podrabianiu ich podpisów. Jeśli te informacje się potwierdzą, będzie to poważne przestępstwo i naruszenie prawa.

Jakie dowody zgromadzono w szpitalnym śledztwie?

W ramach prowadzonych czynności śledczych prokuratura zabezpieczyła kluczową dokumentację związaną z kontrowersyjnym badaniem. Dokumenty te są obecnie analizowane pod kątem zgodności z procedurami i przepisami prawa. Ponadto, przesłuchano już dyrektora lecznicy oraz innych pracowników oddziału neurologicznego, którzy mogą posiadać istotne informacje w sprawie. Ich zeznania są kluczowe dla ustalenia pełnego obrazu sytuacji.

Zabezpieczono również historie chorób pacjentów, którzy zostali włączeni do podejrzanego projektu naukowego. Trwają intensywne przesłuchania świadków, zwłaszcza tych osób, które mogły wbrew własnej woli stać się uczestnikami medycznego eksperymentu. Celem jest ustalenie, czy pacjenci byli świadomi i wyrażali zgodę na wszystkie procedury. Brak świadomej zgody jest centralnym punktem dochodzenia.

Brak zgody pacjentów – co to oznacza?

Zebrane do tej pory informacje z postępowania wskazują, że chorzy często nie byli w pełni poinformowani o celu pobierania od nich krwi. Wiele wskazuje na to, że stosowne zgody na udział w testach nie były od nich uzyskiwane we właściwym momencie ani w odpowiedni sposób. To budzi poważne wątpliwości co do legalności i etyki prowadzonych działań badawczych. Pełna informacja i dobrowolna zgoda są podstawą wszelkich procedur medycznych.

Dodatkowo, śledczy mają poważne zastrzeżenia do zapisów w historiach chorób kilkunastu osób. Dotyczą one wizyt w poradni neurologicznej, które rzekomo odbyły się tuż po pobycie na oddziale szpitalnym. Te wpisy są weryfikowane, ponieważ ich autentyczność i cel budzą wątpliwości. Wszystkie te okoliczności składają się na obraz potencjalnych nieprawidłowości systemowych.

Czy lekarka usłyszy zarzuty w śledztwie?

Śledztwo w sprawie domniemanych nieprawidłowości na oddziale neurologicznym w Szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie jest nadal w toku. Prokuratura Okręgowa w Krakowie kontynuuje gromadzenie dowodów i przesłuchania świadków, aby w pełni wyjaśnić sprawę. Postępowanie ma na celu ustalenie odpowiedzialności za ewentualne naruszenia prawa i etyki lekarskiej. Dalsze decyzje będą podejmowane po zakończeniu tej fazy śledztwa.

Jak informuje Radio ESKA, do tej pory nikt w tej sprawie nie usłyszał formalnych zarzutów. Oznacza to, że prokuratura wciąż analizuje zebrane materiały, zanim podejmie decyzję o postawieniu konkretnych oskarżeń. Status prawny lekarki oraz innych ewentualnych osób zamieszanych w sprawę może ulec zmianie w najbliższym czasie, w zależności od postępów dochodzenia.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.