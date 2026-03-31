Krakowskie kwiaciarki. Czy symbol miasta zniknie na zawsze?

Krakowskie kwiaciarki. Symbol Krakowa zagrożony?

Krakowski Rynek Główny to nie tylko Sukiennice czy Kościół Mariacki, ale też niezmiennie krakowskie kwiaciarki, których barwne parasole od lat wpisały się w krajobraz serca miasta. Ich obecność jest tak oczywista, jak hejnał czy Lajkonik, stanowiąc żywy pomnik lokalnej tradycji. Przez lata kojarzone z serdecznością, wręczały kwiaty najważniejszym osobistościom, w tym papieżom i brytyjskiemu królowi Karolowi.

Dla wielu z nich sprzedaż kwiatów to coś więcej niż biznes – to dziedzictwo przekazywane z pokolenia na pokolenie, prawdziwa genealogia miejskiego handlu. To właśnie ten rodzinny charakter sprawił, że kwiaciarki stały się nierozerwalnym elementem tożsamości Rynku. Niestety, ta piękna historia może wkrótce dobiec końca, a wraz z nią zniknąć część krakowskiego ducha.

"To praca wręcz pokoleniowa. Kwiaty sprzedała babcia, potem mama, a teraz zajmują się tym dzieci – mówi w rozmowie z Super Expressem jedna z kwiaciarek. Dodając, że teraz to już bardziej jest tradycja niż biznes."

Rynek Główny bez kwiatów? Zmiana pokoleń i nawyków

Kwiaciarki na Rynku, mimo głęboko zakorzenionej tradycji, odczuwają wyraźne zmiany w nawykach zakupowych współczesnych mieszkańców i turystów. Coraz rzadziej widać mężczyzn kupujących kwiaty dla swoich kobiet, a symboliczne gesty znikają w zgiełku codzienności. Ciekawym przykładem jest sytuacja, gdy nawet podczas romantycznych oświadczyn na Rynku brakuje tradycyjnego bukietu, co kiedyś było wręcz nie do pomyślenia.

Bernada Tarka, która od 36 lat jest świadkiem tych zmian, z nostalgią wspomina czasy, gdy Dzień Kobiet był prawdziwym świętem dla branży kwiatowej. Dziś sprzedaż w takie dni jest znacznie mniejsza. Co więcej, turyści, choć podziwiają urok kwiaciarek, rzadko decydują się na zakup, argumentując to prozaicznym problemem – jak spakować świeże kwiaty do walizki na długą podróż?

"Kiedyś mężczyźni chętniej kupowali kwiaty kobietom, niż teraz. Ostatnio nawet widzieliśmy jak chłopiec oświadczył się dziewczynie tu na Rynku. Miał pierścionek, ale kwiatów nie miał. Kiedyś to było nie do pomyślenia. Podobnie jest na Dzień Kobiet. Kwiatów sprzedaje się mniej. Turyści ich nie kupują, bo do walizki sobie ich nie spakują – dodaje Bernada Tarka, która kwiaty sprzedaje od 36 lat."

Przetarg na Rynku. Koniec dziedzicznej sprzedaży?

To, co dotąd wydawało się nienaruszalne – dziedziczny charakter sprzedaży kwiatów na Rynku Głównym – staje pod znakiem zapytania. Przez długie lata kwiaciarki funkcjonowały na podstawie umów bezprzetargowych, które odnawiane były co trzy lata, gwarantując im stabilność i poczucie bezpieczeństwa. Ten model pozwolił na utrzymanie unikalnego charakteru ich działalności, przekazywanej z pokolenia na pokolenie.

Jednakże, władze Krakowa ogłosiły radykalną zmianę w tej polityce, informując o nadchodzącym przetargu. Oznacza to, że dostęp do stanowisk sprzedażowych będzie otwarty dla wszystkich chętnych, co może całkowicie zburzyć dotychczasowy porządek i wieloletnią tradycję. Dla obecnych kwiaciarek, które często nie mają zaplecza kapitałowego do konkurowania z większymi podmiotami, jest to realne zagrożenie.

Co oznacza przetarg dla krakowskiej tradycji?

Ogłoszenie przetargu przez miasto stanowi realne zagrożenie utraty miejsc pracy dla tych, którzy poświęcili życie pielęgnowaniu tej pięknej tradycji. Z 21 kwiaciarek, które jeszcze niedawno działały na Rynku, dziś pozostało zaledwie sześć, co świadczy o postępującym zaniku tego zawodu. Ich umowy wygasły już w 2020 roku, a obecnie sprzedają kwiaty na podstawie tzw. bezumownej zgody, która obowiązuje tylko do końca kwietnia 2026 roku.

Perspektywa całkowitej eliminacji tych barwnych postaci z Rynku budzi sprzeciw wielu mieszkańców Krakowa, którzy nie wyobrażają sobie serca miasta bez ich obecności. Kwiaciarki, takie jak pani Bernada, wyrażają nadzieję, że sytuacja nie ulegnie zmianie, a ich miejsce pracy zostanie zachowane. To pytanie, czy miasto doceni wartość unikalnej tradycji ponad biurokratyczne procedury.

"Chciałybyśmy, aby nic się nie zmieniło, abyśmy mogły sprzedawać kwiaty na zasadach jak do tej pory – mówi pani Bernada."

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.