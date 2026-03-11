Marian Koral pożegnany w Nowym Sączu. Jak zapamiętają go pracownicy?

Pożegnanie Mariana Korala w Nowym Sączu

Uroczystości pogrzebowe śp. Mariana Korala, wybitnego przedsiębiorcy i współtwórcy znanej w Polsce firmy produkującej lody, odbyły się w środę, 11 marca, o godzinie 13.00. Msza żałobna została odprawiona w kościele pw. Ducha Świętego w Nowym Sączu, gromadząc bliskich, przyjaciół oraz współpracowników zmarłego.

Marian Koral, którego całe życie było związane z Nowym Sączem, zmarł w niedzielę, 8 marca, w wieku 74 lat. Ceremonia pogrzebowa charakteryzowała się głębokim wzruszeniem, a homilia wygłoszona przez kapłana stanowiła przypomnienie o jego życiu i znaczącym wpływie na lokalną społeczność. Duchowny podkreślał jego wiarę, niezłomną konsekwencję w działaniu oraz oddanie ludziom.

Jaka była filozofia Mariana Korala?

W trakcie kazania kapłan zwrócił uwagę na życiową filozofię Mariana Korala. Przedsiębiorca, jak podkreślano, nie ograniczał się do samej wiary, lecz konsekwentnie przekładał ją na konkretne czyny miłości wobec bliźnich. Stawiał sobie wysokie wymagania, zanim oczekiwał czegokolwiek od innych, wierząc w fundamentalną zasadę życiową.

Ksiądz podczas homilii przypomniał również o znaczeniu rodziny w życiu Mariana Korala. Zmarły spędził 50 lat w małżeństwie z Marią, a ich wzajemna troska i oddanie były szczególnie widoczne w ostatnich tygodniach jego życia. Te silne więzi rodzinne stanowiły fundament jego osobistego i zawodowego sukcesu.

"Pan Marian był wspaniałym człowiekiem, lubił dyscyplinę i miał wielkie serce dla swoich pracowników" - wspomina Władysława Oleksy.

Marian Koral. Relacje z pracownikami

Marian Koral był znany z wyjątkowych relacji, jakie budował ze swoimi pracownikami. Władysława Oleksy, jedna z pierwszych zatrudnionych osób w firmie, opisała go jako osobę wspaniałą, ceniącą dyscyplinę, ale jednocześnie posiadającą ogromne serce. Podkreślała jego zaangażowanie w dobrobyt załogi i dbałość o każdego członka zespołu.

Przez lata działalności, Marian Koral budował kulturę organizacyjną opartą na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Jego podejście do zarządzania i relacji międzyludzkich miało kluczowy wpływ na rozwój rodzinnej firmy i jej sukces. Dzięki temu wielu pracowników czuło się integralną częścią przedsiębiorstwa, co przekładało się na ich lojalność i zaangażowanie w codzienną pracę.

Czy Jan Koral prowadził własny biznes?

Rodzina Koral doświadczyła w ostatnich latach kilku strat. W zeszłym roku zmarł Jan Koral, najstarszy z braci, który prowadził własną działalność gospodarczą. Był znanym rzemieślnikiem, posiadającym własną cukiernię, co stanowiło osobną gałąź rodzinnych tradycji związanych z wyrobami cukierniczymi.

Kilka lat wcześniej, rodzinę Koral dotknęła kolejna tragedia. Zmarła Barbara Koral, żona Józefa Korala i bratowa Mariana. Kobieta cierpiała na nowotwór trzustki, co było trudnym doświadczeniem dla całej rodziny. Te wydarzenia ukazują historię rodzinnego biznesu, naznaczoną zarówno sukcesami, jak i osobistymi stratami.

Dziedzictwo biznesowe Mariana Korala

Marian Koral pozostawił po sobie trwałe dziedzictwo zarówno w branży spożywczej, jak i w lokalnej społeczności Nowego Sącza. Jego zaangażowanie w rozwój firmy i dbałość o pracowników stały się wzorem do naśladowania dla wielu przedsiębiorców. Jego wizja i ciężka praca przyczyniły się do powstania jednego z najbardziej rozpoznawalnych brandów lodów w Polsce.

Wspomnienia o Marianie Korala, zarówno te dotyczące jego życia zawodowego, jak i prywatnego, świadczą o jego wszechstronnej osobowości i głębokim wpływie na otoczenie. Jego odejście to strata dla polskiego biznesu, ale jego dokonania i wartości, które wyznawał, pozostaną w pamięci. Firma Koral, której był współtwórcą, kontynuuje działalność, bazując na fundamentach zbudowanych przez braci.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.