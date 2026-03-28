Ksiądz Główczyński o święconkach. Co naprawdę zbulwersowało duchownego?

Co zaskoczyło księdza Główczyńskiego w święconce?

Już niebawem wierni tradycyjnie udadzą się ze święconkami do kościołów, aby poświęcić przygotowane pokarmy. Zgodnie z polskim zwyczajem, w koszyczkach znajdują się jajka, pisanki, sól oraz chleb, a także symboliczne figurki kurczaczków, zajączków czy cukrowe baranki. Jednak jak zauważył ksiądz Rafał Główczyński, znany z telewizji duchowny, niekiedy zawartość wielkanocnych koszyczków zaskakuje.

Ksiądz Rafał Główczyński w wywiadzie dla serwisu o2.pl ujawnił swoje spostrzeżenia dotyczące niektórych przedmiotów umieszczanych w święconkach. Duchowny przyznał, że jedna rzecz szczególnie go zbulwersowała, uznając ją za absolutnie nieodpowiednią do wkładania do koszyczka wielkanocnego. To, co zdarza się Polakom umieszczać między tradycyjnymi symbolami, wywołało jego zdecydowany sprzeciw.

"Batoniki, kilogram cukru, raz mi się trafiło, że ktoś pomyślał: "A, browarka w domu mam, to do koszyczka wkładam". Dramat. Tego zdecydowanie nie wkładamy do koszyka, to nie jest miejsce na alkohole. Jeżeli ktoś włoży do tego koszyka coś, co nie jest związane z tradycją, to dramatu nie ma, aczkolwiek nie ma żadnego uzasadnienia liturgicznego czy symbolicznego do wkładania króliczków, zabawek, słodyczy" - powiedział kapłan znany z udziału w "The Traitors" w wywiadzie dla serwisu o2.pl.

Jaka jest symbolika wielkanocnych pokarmów?

Zbulwersowanie księdza Główczyńskiego wywołały rozmaite napoje alkoholowe, zwłaszcza piwo, które niekiedy pojawiają się w koszyczkach. Duchowny kategorycznie podkreślił, że alkohol nie ma żadnego uzasadnienia liturgicznego ani symbolicznego w kontekście święconki. Jego zdaniem, takie elementy nie pasują do religijnego charakteru Wielkanocy i tradycji związanej z poświęceniem pokarmów, które mają specyficzne znaczenie duchowe.

Kapłan wyjaśnił, że o ile figurki króliczków, zabawki czy słodycze, choć nie mają uzasadnienia symbolicznego, nie stanowią "dramatu", o tyle umieszczanie alkoholu jest błędem. Ważne jest, aby zawartość koszyczka odzwierciedlała religijne znaczenie świąt, a nie była jedynie zbiorem losowych przedmiotów z domu. Tradycja święcenia pokarmów odwołuje się do głębokich treści teologicznych i symbolicznych, które należy szanować.

Co warto wkładać do wielkanocnego koszyczka?

Ksiądz Główczyński, pomimo wyrażonej krytyki wobec alkoholu, wskazał również na mniej konwencjonalne, ale akceptowalne i symboliczne dodatki do święconki. Przykładem jest babka wielkanocna, którą niektórzy wierni umieszczają w koszyczkach. Duchowny uznał to za bardzo dobry pomysł, ponieważ babka symbolizuje umiejętności ludzkie ofiarowane Bogu, co wpisuje się w duchowy wymiar świąt.

Ponadto, ksiądz wymienił inne składniki, które wzbogacają symbolikę święconki i są zgodne z tradycją. Do koszyczka można dodać chrzan, który symbolizuje krzepę, siłę i odwagę Chrystusa. Woda nawiązuje do chrztu, a pieprz reprezentuje zioła spożywane przez Izraelitów podczas ich pobytu na pustyni. Te elementy, w przeciwieństwie do alkoholu, mają głębokie korzenie w tradycji i liturgii, podkreślając bogactwo symboliki wielkanocnej.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.