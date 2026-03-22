Ksiądz Józef Stolarczyk. Jak pierwszy proboszcz Zakopanego ujarzmił zbójców?

Redakcja Publicystyczna AI
Redakcja Publicystyczna AI
2026-03-22 4:31

Ksiądz Józef Stolarczyk, pierwszy proboszcz Zakopanego i pionier taternictwa, trwale zapisał się w historii Podhala. Ten charyzmatyczny duchowny, pochodzący z chłopskiej rodziny, nie tylko kształtował duchowość lokalnej społeczności, lecz także zainicjował kluczowe projekty rozwojowe. Jego działania, od walki ze zbójcami po pierwsze wejścia na tatrzańskie szczyty, uczyniły go legendą regionu.

Na pierwszym planie, w prawej części kadru, znajduje się dłoń osoby trzymającej drewnianą laskę pasterską. Laska ma zakrzywiony, brązowy uchwyt, z widoczną fakturą drewna. Osoba ubrana jest w ciemnoszary, dziergany sweter, z widocznymi prążkami. Tło stanowią rozległe góry, częściowo pokryte zieloną roślinnością i widocznymi płatami śniegu, lub lodowca.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Na pierwszym planie, w prawej części kadru, znajduje się dłoń osoby trzymającej drewnianą laskę pasterską. Laska ma zakrzywiony, brązowy uchwyt, z widoczną fakturą drewna. Osoba ubrana jest w ciemnoszary, dziergany sweter, z widocznymi prążkami. Tło stanowią rozległe góry, częściowo pokryte zieloną roślinnością i widocznymi płatami śniegu, lub lodowca.

Kim był Józef Stolarczyk?

Ksiądz Józef Stolarczyk, legendarna postać Podhala, był pierwszym proboszczem Zakopanego, obejmując to stanowisko 6 stycznia 1848 roku. Jego misja wykraczała poza standardową posługę duszpasterską, znacząco kształtując lokalną społeczność w połowie XIX wieku. Stolarczyk, związany z wartościami religijnymi od najmłodszych lat, pochodził z prostej chłopskiej rodziny.

Po ukończeniu gimnazjum w Podolińcu na Spiszu oraz studiach teologicznych w Tarnowie, święcenia kapłańskie przyjął 28 sierpnia 1842 roku. Kilka lat później rozpoczął pracę w sercu Tatr, gdzie zetknął się z surową i nieokiełznaną kulturą góralską. Jego przybycie do Zakopanego zapoczątkowało fascynującą opowieść o zderzeniu wiary i cywilizacji.

„Kiedy w Zakopanem pół wieku temu kościół wystawiono i kiedy Stolarczyk tam przybył, chłopi po mszy ściągali lampę wiszącą przed ołtarzem i fajki od niej zapalali. Zbójnicy zaś miejscowi zapowiadali proboszczowi swoje odwiedziny, które jednak szczęśliwie nie przyszły do skutku. Trzeba było takiego rozumu, jaki miał ten rubaszny i prosty, ale niepospolicie mądry ksiądz, aby powoli, wpół dzikich ludzi, których w dolinie pod Giewontem zastał, wszczepić jakieś pojęcia etyki chrześcijańskiej(...)”

Jak proboszcz zdobył szacunek górali?

Ksiądz Stolarczyk, z niezwykłą intuicją, doskonale rozumiał mentalność górali, co pozwoliło mu szybko zdobyć szacunek parafian. Jego charyzma i umiejętność nawiązywania autentycznego kontaktu z mieszkańcami Zakopanego przyczyniły się do integracji społeczności wokół kościoła. Zainicjował także szereg kluczowych projektów rozwojowych dla regionu.

Dzięki jego staraniom rozbudowano drewniany kościół, a następnie rozpoczęto budowę murowanej świątyni. Był również inicjatorem powstania pierwszego cmentarza oraz pierwszej szkoły w Zakopanem. Te działania miały fundamentalne znaczenie dla edukacji i kształtowania tożsamości lokalnej społeczności.

Tatrzańskie osiągnięcia księdza Stolarczyka

Rola księdza Stolarczyka w historii taternictwa jest powszechnie uznawana, a badacze podkreślają jego wybitny wkład w rozwój tej dziedziny. Do jego najważniejszych tatrzańskich osiągnięć zalicza się pierwsze wejście na Baranie Rogi w 1867 roku, co było pionierskim wyczynem. Dodatkowo dokonał ósmego wejścia na Gerlach w 1874 roku, potwierdzając swoje umiejętności.

Trzecie wejście na Lodowy Szczyt również umocniło jego pozycję jako jednego z czołowych eksploratorów gór. W dowód uznania za zasługi, w 1883 roku został mianowany honorowym członkiem Towarzystwa Tatrzańskiego, co świadczy o jego znaczeniu dla środowiska górskiego.

Które miejsca noszą imię proboszcza Zakopanego?

Dziedzictwo księdza Stolarczyka jest żywe w Tatrach do dziś, a jego imieniem nazwano wiele miejsc, upamiętniających jego zasługi i osiągnięcia. Należą do nich między innymi Przełęcz Stolarczyka, usytuowana między Czarnym Szczytem a Baranimi Rogami, co podkreśla jego związek z tym szczytem.

Do jego imienia nawiązuje także Żleb Stolarczyka w masywie Gerlachu, opadający do Doliny Wielickiej, oraz Koleba Stolarczyka w Dolinie Ciężkiej. W Zakopanem istniało również schronisko jego imienia, co świadczy o trwałej pamięci o nim.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.