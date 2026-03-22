Ksiądz Józef Stolarczyk. Jak pierwszy proboszcz Zakopanego ujarzmił zbójców?

Kim był Józef Stolarczyk?

Ksiądz Józef Stolarczyk, legendarna postać Podhala, był pierwszym proboszczem Zakopanego, obejmując to stanowisko 6 stycznia 1848 roku. Jego misja wykraczała poza standardową posługę duszpasterską, znacząco kształtując lokalną społeczność w połowie XIX wieku. Stolarczyk, związany z wartościami religijnymi od najmłodszych lat, pochodził z prostej chłopskiej rodziny.

Po ukończeniu gimnazjum w Podolińcu na Spiszu oraz studiach teologicznych w Tarnowie, święcenia kapłańskie przyjął 28 sierpnia 1842 roku. Kilka lat później rozpoczął pracę w sercu Tatr, gdzie zetknął się z surową i nieokiełznaną kulturą góralską. Jego przybycie do Zakopanego zapoczątkowało fascynującą opowieść o zderzeniu wiary i cywilizacji.

„Kiedy w Zakopanem pół wieku temu kościół wystawiono i kiedy Stolarczyk tam przybył, chłopi po mszy ściągali lampę wiszącą przed ołtarzem i fajki od niej zapalali. Zbójnicy zaś miejscowi zapowiadali proboszczowi swoje odwiedziny, które jednak szczęśliwie nie przyszły do skutku. Trzeba było takiego rozumu, jaki miał ten rubaszny i prosty, ale niepospolicie mądry ksiądz, aby powoli, wpół dzikich ludzi, których w dolinie pod Giewontem zastał, wszczepić jakieś pojęcia etyki chrześcijańskiej(...)”

Jak proboszcz zdobył szacunek górali?

Ksiądz Stolarczyk, z niezwykłą intuicją, doskonale rozumiał mentalność górali, co pozwoliło mu szybko zdobyć szacunek parafian. Jego charyzma i umiejętność nawiązywania autentycznego kontaktu z mieszkańcami Zakopanego przyczyniły się do integracji społeczności wokół kościoła. Zainicjował także szereg kluczowych projektów rozwojowych dla regionu.

Dzięki jego staraniom rozbudowano drewniany kościół, a następnie rozpoczęto budowę murowanej świątyni. Był również inicjatorem powstania pierwszego cmentarza oraz pierwszej szkoły w Zakopanem. Te działania miały fundamentalne znaczenie dla edukacji i kształtowania tożsamości lokalnej społeczności.

Tatrzańskie osiągnięcia księdza Stolarczyka

Rola księdza Stolarczyka w historii taternictwa jest powszechnie uznawana, a badacze podkreślają jego wybitny wkład w rozwój tej dziedziny. Do jego najważniejszych tatrzańskich osiągnięć zalicza się pierwsze wejście na Baranie Rogi w 1867 roku, co było pionierskim wyczynem. Dodatkowo dokonał ósmego wejścia na Gerlach w 1874 roku, potwierdzając swoje umiejętności.

Trzecie wejście na Lodowy Szczyt również umocniło jego pozycję jako jednego z czołowych eksploratorów gór. W dowód uznania za zasługi, w 1883 roku został mianowany honorowym członkiem Towarzystwa Tatrzańskiego, co świadczy o jego znaczeniu dla środowiska górskiego.

Które miejsca noszą imię proboszcza Zakopanego?

Dziedzictwo księdza Stolarczyka jest żywe w Tatrach do dziś, a jego imieniem nazwano wiele miejsc, upamiętniających jego zasługi i osiągnięcia. Należą do nich między innymi Przełęcz Stolarczyka, usytuowana między Czarnym Szczytem a Baranimi Rogami, co podkreśla jego związek z tym szczytem.

Do jego imienia nawiązuje także Żleb Stolarczyka w masywie Gerlachu, opadający do Doliny Wielickiej, oraz Koleba Stolarczyka w Dolinie Ciężkiej. W Zakopanem istniało również schronisko jego imienia, co świadczy o trwałej pamięci o nim.

