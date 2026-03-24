Ksiądz z Sosnowca z wyrokiem. Co z jego przyszłością w Kościele?

Sprawa księdza Ryszarda G.

Wtorek, 24 marca, godzina 8.30 – ta data zostanie zapamiętana w Sosnowcu jako dzień, w którym zapadła kluczowa decyzja w głośnej sprawie duchownego. Sąd Okręgowy uznał księdza Ryszarda G. za winnego przestępstw wobec trzech dziewczynek, które nie ukończyły jeszcze piętnastego roku życia, i skazał go na karę 2,5 roku więzienia.

Wyrok, choć oczekiwany od miesięcy, zapadł w atmosferze dyskrecji – oskarżonego duchownego zabrakło na sali rozpraw, co niestety wpisuje się w pewien schemat postępowania w tego typu sprawach. Proces, który rozpoczął się w listopadzie 2025 roku, od początku otoczony był tajemnicą, a drzwi sal rozpraw pozostawały zamknięte ze względu na dobro pokrzywdzonych i delikatny charakter zarzutów. Ksiądz Ryszard G. dołączył tym samym do grona duchownych z diecezji sosnowieckiej, którzy musieli odpowiedzieć przed wymiarem sprawiedliwości za czyny wobec nieletnich, co tylko pogłębia kryzys zaufania do lokalnego Kościoła.

Kulisy śledztwa prokuratury

Kulisy tej wstrząsającej sprawy ujawniały się stopniowo, a każde kolejne doniesienie budziło ogromne emocje społeczne. Duchowny został zatrzymany już w kwietniu 2025 roku, po zawiadomieniu, które wpłynęło od przedstawiciela kurii diecezjalnej odpowiedzialnego za ochronę dzieci i młodzieży – to istotny szczegół, wskazujący na wewnętrzne działania Kościoła.

Początkowo ksiądz usłyszał dwa zarzuty: jeden dotyczył czynu o podłożu seksualnym, który miał być popełniony z użyciem przemocy, drugi zaś próby zmuszenia pokrzywdzonej do określonego zachowania. Jednak wraz z postępem śledztwa, prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Sosnowcu, ujawniono nowe fakty, które doprowadziły do postawienia mu trzeciego zarzutu, tym razem dotyczącego innej nieletniej.

Gdzie doszło do przestępstw?

Wszystkie te bulwersujące czyny, za które oskarżono księdza, miały miejsce w czerwcu 2024 roku. Z ustaleń prokuratury wynika, że dwie z pokrzywdzonych dziewczynek nie ukończyły jeszcze piętnastego roku życia, co w polskim prawie zaostrza odpowiedzialność karną. Medialne doniesienia, które krążyły wokół sprawy, sugerowały, że zdarzenia miały miejsce podczas wyjazdu zagranicznego, który został zorganizowany przez samego duchownego.

Mimo zgromadzonych dowodów, oskarżony duchowny nie przyznał się do winy, choć składał obszerne wyjaśnienia przed śledczymi. Akt oskarżenia trafił do sądu we wrześniu 2025 roku, a śledczy zebrali imponujący materiał dowodowy, obejmujący zeznania świadków, dokumenty, dane cyfrowe oraz kluczowe opinie biegłych. Przeszukania przeprowadzono zarówno w kurii diecezjalnej w Sosnowcu, co wskazuje na szerokość działań, jak i w miejscu zamieszkania księdza.

Jaka kara za tak poważne czyny?

Najpoważniejszy zarzut, który początkowo ciążył na duchownym, zagrożony był karą nawet dożywotniego pozbawienia wolności, co pokazuje skalę przewinień. Ostatecznie jednak sąd zdecydował się na znacznie łagodniejszy wymiar kary – 2,5 roku więzienia, co z pewnością będzie przedmiotem dalszych dyskusji w społeczeństwie. Od momentu zatrzymania ksiądz przebywał w areszcie, co jest standardową procedurą w tego typu sprawach, a jego majątek, wyceniony na około 75 tysięcy złotych, został zabezpieczony na poczet ewentualnych przyszłych roszczeń i kar finansowych.

Reakcja kurii sosnowieckiej po zatrzymaniu duchownego była natychmiastowa: zawieszono go w obowiązkach, otrzymał zakaz publicznego sprawowania posługi oraz nakaz przebywania w wyznaczonym miejscu, co ma odizolować go od wiernych. Równolegle wszczęto kościelne postępowanie, a zgromadzone dokumenty przekazano do Watykanu – to właśnie tam zapadną ostateczne decyzje dotyczące jego dalszego losu w strukturach Kościoła.

Czy afera ma szerszy zasięg?

Sprawa Ryszarda G. to niestety tylko wierzchołek góry lodowej, stanowiąca część znacznie większego śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Sosnowcu. W ramach tej obszernej operacji zarzuty usłyszało już kilku innych duchownych, a dwaj z nich odpowiadają za liczne przestępstwa o charakterze seksualnym wobec dzieci, co budzi głęboki niepokój.

Ich procesy wciąż trwają, co oznacza, że diecezja sosnowiecka jeszcze długo będzie musiała mierzyć się z piętnem tych skandali. Śledztwo, które wstrząsnęło lokalną społecznością i wywołało ogólnokrajową debatę, ma swoje początki już w 2023 roku i jest powiązane z inną, dramatyczną sprawą – zabójstwem młodego diakona w Sosnowcu. Od tego czasu ujawniane są kolejne, szokujące wątki, a specjalnie powołana komisja bada skalę nadużyć, której wstępne ustalenia mówią nawet o pięćdziesięciu potencjalnych ofiarach.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.