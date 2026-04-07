Lawinowe szaleństwo w Tatrach. Co TOPR widział z helikoptera?

Wielkanoc pod znakiem lawin

Święta Wielkanocne w Tatrach to dla wielu synonim odpoczynku, ale w tym roku stały się areną wytężonej pracy dla ratowników TOPR. Mimo braku śmiertelnych wypadków, góry pokazały swoje groźne oblicze, a intensywne opady śniegu i rosnące zagrożenie lawinowe wywołały prawdziwe poruszenie wśród miłośników górskich wędrówek. Szczyt zagrożenia, czyli czwarty stopień, zmusił do radykalnych kroków.

Zanim jeszcze nastały święta, sytuacja w Tatrach była alarmująca. Gruba na metr pokrywa śnieżna, powstała w wyniku kilkudniowych, nieustannych opadów, skutecznie odcięła niektóre rejony, w tym drogę do Morskiego Oka. Schronisko w Dolinie Pięciu Stawów Polskich znalazło się w całkowitej izolacji, a Tatrzański Park Narodowy zmuszony był zamknąć kluczowe szlaki turystyczne, ostrzegając przed czyhającym niebezpieczeństwem.

Tatrzańska inwentaryzacja lawin

Gdy wreszcie 3 kwietnia aura poprawiła się na tyle, by wznowić działania, ratownicy TOPR niezwłocznie przystąpili do ewakuacji turystów z uwięzionego schroniska w Dolinie Pięciu Stawów. Ta akcja stała się również okazją do przeprowadzenia swoistego rekonesansu z powietrza. Przelot śmigłowcem nad rozległymi tatrzańskimi graniami pozwolił ocenić skalę problemu, ujawniając przerażającą prawdę o potędze natury.

Z pokładu maszyny ratownicy zaobserwowali liczne, potężne lawiny, które spłynęły z górskich zboczy, rzeźbiąc krajobraz i pozostawiając po sobie widoczne ślady. Na szczęście, wstępne oględziny nie wskazywały na to, by którakolwiek z nich pochłonęła ludzkie życie. To tylko potwierdzało słuszność decyzji o zamknięciu szlaków, ale jednocześnie stanowiło groźne przypomnienie o sile gór.

Spadło zagrożenie co z bezpieczeństwem?

Niestety, poprawa pogody i spadek zagrożenia lawinowego do trzeciego stopnia nie oznaczały całkowitego bezpieczeństwa. Już dzień później doszło do serii wypadków, które ponownie zmusiły ratowników TOPR do wytężonej pracy. W rejonie Grzesia, turystka doznała bolesnego urazu kolana, wymagającego natychmiastowego transportu śmigłowcem do szpitala, co jest świadectwem, jak łatwo o kontuzję wciąż zimowych warunkach.

Niedziela Wielkanocna okazała się dniem pełnym interwencji. Ratownicy TOPR spieszyli z pomocą mężczyźnie z poważną raną nogi, którego znaleziono pod Kopą Kondracką. Równocześnie, inne zespoły musiały dotrzeć do dwóch wyczerpanych turystów, którzy zmagali się z podejściem na Kasprowy Wierch. To obrazuje, jak wiele osób wciąż przecenia swoje siły i możliwości w trudnym, wysokogórskim terenie.

Kiedy ratownicy interweniowali?

W obliczu tak wielu jednoczesnych zgłoszeń, śmigłowiec TOPR, kluczowy dla szybkich działań w górach, musiał być dysponowany z chirurgiczną precyzją. Podczas tych dramatycznych akcji, ratownicy otrzymali kolejne wezwanie do narciarza, który w Kotle Goryczkowym doznał złamania podudzia. Każda z tych interwencji wymagała błyskawicznej reakcji i sprzyjającej pogody, co niestety nie zawsze jest gwarantowane w wysokich partiach Tatr.

Mimo że święta się skończyły, poniedziałek przyniósł kolejne zgłoszenia i kontynuację działań ratowniczych, między innymi w rejonie Kalatówek. TOPR niezmiennie apeluje do wszystkich, którzy planują zimowe wyprawy w Tatry: nie przeceniajcie swoich sił i możliwości. Warunki w górach, mimo chwilowej poprawy, nadal są wymagające i zimowe, a każda lekkomyślna decyzja może mieć poważne konsekwencje i wymagać kosztownej interwencji śmigłowca.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.