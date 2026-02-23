Lechia Gdańsk Zagłębie Lubin. Co stało za porażką na Polsat Plus Arenie?

Porażka Lechii Gdańsk z Zagłębiem Lubin

Mecz 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Lechią Gdańsk a Zagłębiem Lubin zakończył się porażką gospodarzy 0:2. Spotkanie rozegrane na Polsat Plus Arenie przyniosło dominację gości, którzy już w pierwszej połowie ustalili wynik. Bramki dla Miedziowych zdobyli Mateusz Grzybek w 3. minucie oraz Marcel Reguła w 27. minucie.

Dla Lechii Gdańsk był to kolejny mecz, w którym drużyna Johna Carvera nie zdołała przełamać defensywy rywala. Zagłębie Lubin, prowadzone przez trenera Leszka Ojrzyńskiego, wykazało się wysoką skutecznością i konsekwencją w realizacji taktycznych założeń, co pozwoliło im na cenne zwycięstwo na wyjeździe.

Kadra zespołów na boisku

W składzie Lechii Gdańsk na murawę wyszli: Paulsen, Wójtowicz (od 46. minuty Kłudka), Pllana, Rodin, Kałahur, Kapić, Żelizko, Mena, Ćirković (od 46. minuty Sezonienko), Neugebauer (od 71. minuty Kurminowski) oraz Bobcek. Zmiany wprowadzone w drugiej połowie miały na celu ożywienie gry ofensywnej gdańskiego zespołu. Podopieczni trenera Johna Carvera starali się zmienić obraz gry.

Zagłębie Lubin zaprezentowało się w następującym zestawieniu: Burić, Yakuba, Michalski (od 61. minuty Orlikowski), Dąbrowski, Grzybek (od 88. minuty Makowski), Ćorluka, Nalepa, Kolan, Diaz (od 68. minuty Radwański), Reguła (od 68. minuty Sypek) oraz Szabó (od 88. minuty Kosidis). Arbitrem głównym spotkania był Sebastian Krasny, który czuwał nad przebiegiem rywalizacji.

Błyskawiczny gol Mateusza Grzybka

Początek meczu na Polsat Plus Arenie należał do gości z Lubina. Już w 3. minucie spotkania Mateusz Grzybek otworzył wynik, wykorzystując precyzyjne dośrodkowanie od Jesusa Diaza. Wcześniej Diaz miał szansę na zdobycie bramki, ale przegrał pojedynek jeden na jednego z bramkarzem Lechii, Paulsenem.

Ta szybka bramka postawiła Lechię w trudnej sytuacji już na samym początku meczu. Zgodnie ze statystykami, mecze Lechii w tym sezonie były zazwyczaj bardzo obfite w gole, z 85 bramkami padającymi w 21 ligowych spotkaniach. Fani oczekiwali podobnego widowiska, jednak tym razem role się odwróciły.

Podwojenie prowadzenia przez Regułę

Zagłębie Lubin nie spoczęło na laurach po pierwszym golu. W 27. minucie Marcel Reguła podwyższył prowadzenie na 2:0, wykorzystując zamieszanie w polu karnym Lechii. Defensywa gospodarzy nie zdołała opanować sytuacji, co skutkowało drugą straconą bramką.

Po stracie drugiego gola Lechia zaczęła reagować, próbując odrobić straty. Tomas Bobcek dwukrotnie zagrażał bramce Jasmina Buricia, jednak bezskutecznie. Tuż przed przerwą słowacki napastnik miał kolejną okazję, ale jego strzał z pola karnego minął bramkę. Zagłębie również mogło zdobyć trzeciego gola, ale Reguła zmarnował szybką kontrę.

Czy Lechia powinna mieć rzut karny?

Drugą połowę Lechia Gdańsk rozpoczęła z większym impetem, stwarzając kilka groźnych sytuacji. W jednej z akcji, po potwornym zamieszaniu w polu karnym Zagłębia, Pllana i Mena oddali strzały, lecz futbolówka nie znalazła drogi do siatki. Kluczowym momentem była pięciominutowa analiza VAR.

Arbiter analizował sytuację, w której Jakub Kolan kopnął Tomasza Neugebauera. Mimo ewidentnego kontaktu, rzut karny dla gospodarzy nie został podyktowany, ponieważ wcześniejsza pozycja spalona „skasowała” całą akcję. Ta decyzja wpłynęła na dalszy przebieg spotkania, odbierając Lechii szansę na zmniejszenie strat.

Zagłębie Lubin wiceliderem tabeli

Mimo niekorzystnych decyzji i braku szczęścia, Lechia Gdańsk kontynuowała swoje próby zdobycia bramki. Pllana ponownie zatrudnił Buricia, a Bobcek chybił po podaniu Meny. Wydawało się, że gol kontaktowy jest kwestią czasu, jednak gospodarzom brakowało skuteczności w kluczowych momentach.

Przeniesienie Camilo Meny na lewą stronę boiska również nie przyniosło oczekiwanego przełomu. Lechia Gdańsk ponownie zawiodła swoich kibiców na Polsat Plus Arenie. Dzięki zwycięstwu, Zagłębie Lubin awansowało na pozycję wicelidera PKO BP Ekstraklasy, ustępując jedynie Jagiellonii Białystok.

Zdjęcia kibiców z meczu Lechia Zagłębie

