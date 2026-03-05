Leśnicy ostrzegają przed „słodkimi” zajączkami. Dlaczego spotkanie z nimi to pułapka?

Wiosenna pułapka empatii

Z każdym nadejściem wiosny, kiedy natura budzi się do życia, na polach i leśnych skrajach możemy natknąć się na widok, który rozmiękcza nawet najtwardsze serca. Mowa o marczakach – drobnych, puchatych zajączkach, które wydają się porzucone i zupełnie bezbronne. Ich skulone sylwetki w wysokiej trawie często prowokują do chęci niesienia pomocy, ale ta pierwsza, ludzka reakcja, bywa dla nich zgubna.

Wbrew pozorom, te marcowe maluchy wcale nie są osamotnione. Ich matka, zającowa, zazwyczaj znajduje się w pobliżu, czuwając nad bezpieczeństwem młodych z daleka. Nasze zbliżenie się, a co gorsza, dotknięcie, może przynieść więcej szkody niż pożytku, skutecznie zniechęcając rodzicielkę do powrotu i skazując młode na samotność.

Dlaczego należy zostawić je w spokoju?

Sygnały o pojawiających się marczakach i konieczności pozostawienia ich w spokoju nie są niczym nowym, ale każdego roku leśnicy muszą przypominać o tej złotej zasadzie. Nadleśnictwo Włoszakowice, podobnie jak wiele innych jednostek Lasów Państwowych, wystosowało apel do spacerowiczów, by ci powstrzymali się od jakiejkolwiek interwencji.

Ludzki zapach jest dla dzikich zwierząt sygnałem zagrożenia. Dotknięcie młodego zająca sprawia, że jego ciało przesiąka obcym zapachem, co może sprawić, że matka odrzuci swoje potomstwo. Dlatego najlepszą formą pomocy jest po prostu oddalenie się i pozostawienie natury jej własnemu rytmowi – to sprawdzony sposób na przetrwanie młodych.

Czym są młode marczaki?

Termin „marczak” pochodzi z języka łowieckiego i precyzyjnie określa młode zające urodzone w pierwszym miocie wiosennym, zazwyczaj w marcu. Ich narodziny wczesną wiosną są kluczowe dla ich przetrwania w trudnych warunkach, co tłumaczy ich niezwykłą samodzielność już od pierwszych chwil życia. To nie są bezradne pisklęta, a dobrze rozwinięte zajączki.

Samica zająca, zwana kotną, rodzi młode w bardzo dyskretnym i płytkim zagłębieniu w ziemi, zwanym kotliną. Legowisko to jest zazwyczaj ukryte wśród traw lub na skraju pola, co dodatkowo utrudnia jego zauważenie. Matka pojawia się przy młodych tylko na czas karmienia, minimalizując ryzyko zwrócenia uwagi drapieżników.

Nasza odpowiedzialność wobec natury

Wiosenne spacery niosą ze sobą piękno odkrywania budzącej się przyrody, ale też wymagają od nas świadomości i odpowiedzialności. Nie każdy napotkany „biedny” zwierzak potrzebuje ludzkiej interwencji; często to właśnie jej brak jest najlepszą pomocą. Pamiętajmy o tym, zanim poddamy się impulsowi „ratowania” dzikiego życia.

Edukacja w zakresie zachowań wobec dzikich zwierząt jest kluczowa. Historie o "uratowanych" zajączkach, które później umierają z powodu stresu lub niewłaściwej opieki, są niestety częste. Pozwólmy dzikim zwierzętom żyć według ich własnych reguł, cieszmy się ich obecnością z szacunkiem i z bezpiecznej odległości.

