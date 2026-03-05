Zmasowane kontrole kierowców "na aplikację". Co wykryli funkcjonariusze w Warszawie?

Policyjny nalot na kierowców

W ubiegłą środę, Komenda Stołeczna Policji przeprowadziła zmasowaną akcję kontrolną w Warszawie, koncentrując się na kierowcach wykonujących przewóz osób „na aplikację”. Głównym miejscem interwencji była ulica Bogatki, co chwilowo wpłynęło na płynność ruchu na pobliskiej ulicy Puławskiej. W działania zaangażowano około 40 funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji oraz kilka załóg ruchu drogowego, co świadczyło o skali przedsięwzięcia.

Podczas intensywnych działań funkcjonariusze łącznie skontrolowali 76 kierowców. Wyniki inspekcji szybko ujawniły szereg nieprawidłowości. Nałożono 12 mandatów karnych na łączną kwotę blisko 5 tysięcy złotych, a także zatrzymano 6 dowodów rejestracyjnych pojazdów. Wśród nich znalazły się dwa samochody, które nie posiadały obowiązkowego ubezpieczenia OC, co stanowi poważne naruszenie przepisów.

Kierowcy z decyzją o wydaleniu

Szczególnie alarmującym odkryciem było zidentyfikowanie trzech kierowców, którzy figurowali w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) jako osoby objęte decyzją o wydaleniu ze strefy Schengen. Byli to dwaj obywatele Uzbekistanu oraz jeden obywatel Tadżykistanu. Obecnie oczekują oni na rozpatrzenie odwołań, co pozwala im na tymczasowe pozostanie na terenie kraju, jednak ich status jest nieuregulowany.

Warszawskie służby regularnie zwracają uwagę na szereg problemów związanych z przewozami „na aplikację”, które wykraczają poza jedynie blokowanie ulic czy brak OC. Często pojawiają się kwestie związane z agresją kierowców, ryzykiem przestępczym oraz nielegalnym pobytem cudzoziemców na terenie Polski. Te czynniki znacząco wpływają na poczucie bezpieczeństwa pasażerów i mieszkańców stolicy.

"Kontrole są i będą organizowane systematycznie. Wyniki każdej z nich pokazują, ze mamy pole do tego, by eliminować z ruchu drogowego kierowców, którzy nie stosują się do przepisów lub są poszukiwani. Widzimy, że jest sens takich działań" - mówi "Super Expressowi" mł. asp. Paweł Chmura z zespołu prasowego KSP.

Pobicie na stacji benzynowej

Problem bezpieczeństwa w Warszawie, często wiązany z kierowcami „na aplikację”, znalazł swoje odzwierciedlenie w brutalnym incydencie z 27 lutego. Na stacji benzynowej przy al. Solidarności z ul. Leszno, trzech obywateli Tadżykistanu w wieku 24, 26 i 35 lat, w tym również kierowcy tzw. przewozów osób, zaatakowało innych mężczyzn. Sprawcy użyli metalowych rurek, co doprowadziło do poważnych obrażeń u ofiar.

W wyniku ataku jeden z poszkodowanych doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a drugi mężczyzna złamał rękę. Dodatkowo, podczas zajścia uszkodzony został zaparkowany w pobliżu pojazd marki Lexus. Choć sprawcy zbiegli z miejsca zdarzenia, wkrótce zostali zatrzymani na warszawskim Wawrze. Usłyszeli zarzuty pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia, współudziału, kierowania gróźb karalnych oraz uszkodzenia mienia, a sąd zastosował wobec nich trzymiesięczny areszt.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.