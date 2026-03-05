Marek Suski ponownie w ogniu krytyki. Czy przekracza granice?

Incydent w Radomiu

Ostatnia afera z udziałem Marka Suskiego rozegrała się 1 marca w Radomiu, podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystość, której asystę honorową zapewniali żołnierze 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, miała przebiegać zgodnie z wojskowym ceremoniałem, co zakładało apolityczność i brak wystąpień polityków w części oficjalnej. Organizatorzy jasno określili zasady, aby uniknąć mieszania polityki z szacunkiem dla historii.

Niestety, poseł Prawa i Sprawiedliwości postanowił zignorować te ustalenia, co wywołało konsternację i oburzenie. Podczas swojego wystąpienia, Marek Suski ostro skrytykował dowódcę Garnizonu Radom, majora Andrzeja Kalisiaka, publicznie kwestionując jego postawę. Zachowanie posła szybko stało się tematem ogólnopolskiej debaty.

"Proszę państwa, doszło tu do wielkiego skandalu. Właśnie wasz dowódca próbował uniemożliwić wystąpienia parlamentarzystom. (...) Panie pułkowniku Kalisiak (poseł pomylił stopień oficera – przyp. red.), czy pan jest polskim oficerem, czy przedstawicielem junty Tuska i Czarzastego? Niech pan się zastanowi, co pan robi" - Marek Suski.

Reakcja szefa MON

Incydent w Radomiu spotkał się z natychmiastową i stanowczą reakcją ze strony szefa Ministerstwa Obrony Narodowej, Władysława Kosiniaka-Kamysza. Minister nie pozostawił suchej nitki na zachowaniu polityka, jasno dając do zrozumienia, że takie postawy są nieakceptowalne. Wypowiedź szefa MON podkreśla powagę sytuacji i naruszenie fundamentalnych zasad.

"Zachowanie posła Marka Suskiego wobec żołnierza podczas uroczystości w Radomiu było skandaliczne" - Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kontrowersje posła Suskiego długa historia

Zachowanie posła Marka Suskiego w Radomiu nie jest odosobnionym przypadkiem. Polityk Prawa i Sprawiedliwości od lat regularnie pojawia się w mediach w kontekście mniej lub bardziej burzliwych sytuacji. Jego styl bycia i bezpośredniość często wywołują kontrowersje, stając się tematem publicznej dyskusji.

Wcześniej, w lutym tego roku, Suski zwrócił na siebie uwagę podczas miesięcznicy smoleńskiej. Kiedy politycy PiS zmierzali na Plac Piłsudskiego, poseł zareagował na protestującego mężczyznę, który trzymał transparent z krytycznymi hasłami. Ten incydent również odbił się szerokim echem w mediach.

Afera z transparentem Co się stało?

Jak relacjonowały media, po tym jak protestujący zaczął skandować hasła, Marek Suski, ku zaskoczeniu wielu, podbiegł do niego i wyrwał mu baner. Sytuacja miała miejsce mimo obecności kordonu funkcjonariuszy, którzy oddzielali polityków od uczestnika protestu. Całe zdarzenie nagłośniono, co tylko potwierdza skłonność posła do działania w centrum uwagi.

Sam poseł, w rozmowie z "Faktem", odniósł się do zarzutów dotyczących użycia siły. Zaprzeczył, by doszło do rękoczynu, ale przyznał, że interweniował, zabierając transparent. Wyjaśnienie to jednak nie rozwiało wszystkich wątpliwości, a incydent pozostawił wiele pytań o granice politycznej aktywności.

"Rękoczynu nie było. Nie dotykałem łobuza" - Marek Suski.

Wulgaryzmy w Sejmie Czy poseł Suski traci panowanie?

Marek Suski nie raz pokazał, że nie gryzie się w język, nawet w najbardziej oficjalnych okolicznościach. Pod koniec ubiegłego roku, podczas posiedzenia sejmowej Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Środków Przekazu, doszło do incydentu, który wstrząsnął politycznym środowiskiem. Wynik głosowania nad odwołaniem Piotra Adamowicza z funkcji przewodniczącego wyraźnie nie spodobał się posłowi.

"Dziękuję, ja opuszczam tę komisję. Z debilami pracować nie można. Do widzenia państwu... Do widzenia, debile" - Marek Suski.

To nie był jedyny raz, gdy Suski użył tak mocnych słów w stosunku do swoich kolegów. W październiku 2024 roku, podczas posiedzenia, na którym pozytywnie zaopiniowano wniosek o odwołanie Krzysztofa Czabańskiego z funkcji przewodniczącego Rady Mediów Narodowych, poseł ponownie stracił panowanie. Jego reakcja na zamknięcie głosowania była równie dosadna i kontrowersyjna.

"Wypowiadam sprzeciw. Do cholery, czy pan jest debilem?" - Marek Suski.

Dwa oblicza posła Artysta czy polityczny zadymiarz?

Te wybuchowe zachowania posła Marka Suskiego mogą być zaskakujące dla wielu, zwłaszcza dla tych, którzy znają jego inną, mniej medialną stronę. Polityk jest bowiem znany z zamiłowania do sztuki, a jego prace malarskie i rysunki były nawet prezentowane w Sejmie. To pokazuje, że Marek Suski ma wiele oblicz, a jego publiczny wizerunek często kontrastuje z jego prywatnymi pasjami.

Niemniej jednak, to właśnie polityczne incydenty i ostre słowa najczęściej przykuwają uwagę opinii publicznej. Czy poseł Suski powinien zmienić swój styl, aby uniknąć kolejnych skandali, czy może jego wyrazistość jest celową strategią? Pytanie pozostaje otwarte, a kolejne wydarzenia z pewnością dostarczą nowych informacji na ten temat.

