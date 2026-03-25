Likwidacja laboratorium narkotyków w Żyrardowie. Co jeszcze znaleźli funkcjonariusze?

Pierwsze uderzenie w narkobiznes?

Żyrardowscy kryminalni od dłuższego czasu prowadzili intensywne obserwacje, podejrzewając istnienie rozległego narkotykowego biznesu w regionie. Ich ustalenia okazały się trafne. Przełom nastąpił we wtorek 17 marca, kiedy to funkcjonariusze z Żyrardowa zatrzymali 36-letniego mieszkańca miasta. Mężczyzna został ujęty, gdy opuszczał jeden ze swoich magazynów, co było sygnałem do dalszych, błyskawicznych działań. To zatrzymanie otworzyło drzwi do znacznie większych odkryć.

Podczas przeszukania pomieszczeń, policjanci odkryli prawdziwy arsenał nielegalnych substancji. Zabezpieczono wówczas blisko 15 kilogramów marihuany, znaczące 14 kilogramów innej zakazanej substancji oraz ponad kilogram kokainy. To był jedynie początek, ponieważ skala przestępczego procederu miała okazać się znacznie większa niż początkowo przypuszczano. Liczby te doskonale pokazują, jak zuchwale działała narkotykowa siatka na Mazowszu, ignorując wszelkie prawne bariery.

Gigantyczne laboratorium narkotykowe

Dalsze działania operacyjne kryminalnych doprowadziły ich do kolejnych, bardziej zaskakujących lokalizacji. W jednym z pomieszczeń gospodarczych, niczym w scenariuszu thrillera, natrafiono na w pełni zorganizowane i profesjonalne laboratorium. Służyło ono do masowego wytwarzania narkotyków, co ujawniło skalę zaangażowania przestępców w produkcję zakazanych substancji. To odkrycie stanowiło potężny cios w lokalny narkobiznes.

Skala tego przestępczego przedsięwzięcia była oszałamiająca. Na miejscu zabezpieczono łącznie ponad 100 kilogramów gotowych substancji psychotropowych oraz ogromne ilości płynnych półproduktów. Według szacunków, z tych składników można było wyprodukować nawet tonę narkotyków, co plasuje to odkrycie w gronie największych w historii polskiej policji. Z uwagi na niebezpieczne opary i stężenie chemikaliów, do pracy wezwano specjalistów z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Radomiu, co podkreśla powagę sytuacji.

Kto odpowie za narkotykowy proceder?

Dzień po głównej akcji, policjanci zatrzymali drugą osobę – 27-letnią mieszkankę Żyrardowa. Usłyszała ona zarzut pomocnictwa w przestępstwie, poprzez udostępnianie lokalu na potrzeby nielegalnej działalności. Jej rola, choć wydawałoby się mniejsza, była kluczowa w funkcjonowaniu przestępczego mechanizmu. To pokazuje, że narkobiznes to często siatka wielu osób, od producentów po osoby wspierające logistycznie.

Zatrzymany wcześniej 36-latek stanie przed sądem za wytwarzanie oraz posiadanie znacznych ilości środków odurzających. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie, sąd zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania. Obojgu podejrzanym grozi teraz perspektywa surowej kary, nawet do 20 lat pozbawienia wolności, co jest jasnym sygnałem, że takie przestępstwa są traktowane z najwyższą powagą.

Czy to koniec zatrzymań?

Przez kilka kolejnych dni po odkryciu laboratorium, policjanci nieustannie prowadzili intensywne czynności na miejscu. Skrupulatnie zabezpieczali ślady, pobierali próbki do dalszych badań oraz dokumentowali cały zgromadzony materiał dowodowy. To mozolna, ale niezwykle ważna praca, która ma na celu zbudowanie solidnej podstawy dla przyszłego procesu sądowego. Każdy detal ma tu znaczenie, by rozbić całą siatkę.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy z Żyrardowa otwarcie podkreślają, że to nie musi być koniec zatrzymań. Kryminalni dokładnie badają wszystkie wątki, aby ustalić, czy w nielegalny proceder zaangażowane były również inne osoby. Perspektywa kolejnych aresztowań jest realna, co sugeruje, że rozbito jedynie część rozległej siatki, która mogła działać znacznie szerzej. Narkotykowy biznes zawsze próbuje znajdować nowe drogi.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.