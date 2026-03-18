Maciej Bratborski nie żyje. Dlaczego prokuratura bada okoliczności śmierci?

Tragiczna śmierć w Koźminie Wielkopolskim

We wtorek 17 marca wieczorem w Koźminie Wielkopolskim, położonym w powiecie krotoszyńskim, doszło do zdarzenia, w wyniku którego zmarł burmistrz Maciej Bratborski. Na miejsce natychmiast skierowano liczne służby ratunkowe, w tym policję oraz zespół ratownictwa medycznego. Ich interwencja miała na celu wyjaśnienie okoliczności tragicznej śmierci.

Śmierć Macieja Bratborskiego wstrząsnęła lokalną społecznością i wywołała głęboki żal wśród mieszkańców. Prokurator został wezwany na miejsce zdarzenia, aby podjąć czynności mające na celu ustalenie wszystkich szczegółów i przyczyn tragedii. Wieloletni burmistrz był postacią niezwykle rozpoznawalną i cenioną w całym regionie.

"To ogromna strata dla nas wszystkich" - mówią mieszkańcy.

Droga Macieja Bratborskiego do samorządu

Maciej Bratborski pełnił funkcję burmistrza Koźmina Wielkopolskiego nieprzerwanie od 2002 roku, co świadczy o jego długiej i oddanej służbie publicznej. Przed objęciem stanowiska burmistrza, przez dekadę, zajmował pozycję wiceburmistrza miasta. Był uważany za jedną z najważniejszych postaci w lokalnej administracji.

Jego wejście do samorządu w 1992 roku było, jak sam często podkreślał, kwestią przypadku. Wszystko rozpoczęło się od współpracy gminy Koźmin z holenderską gminą w ramach projektu dotyczącego odnowy szkolnictwa ogrodniczego. W tym czasie Bratborski był świeżo upieczonym absolwentem Akademii Rolniczej w Poznaniu, specjalizując się w ogrodnictwie.

Edukacja i pasje burmistrza

Po ukończeniu studiów w Polsce, Maciej Bratborski skorzystał z rocznego stypendium, które odbył w Holandii. Po powrocie do kraju rozpoczął pracę w samorządzie, stopniowo awansując i stając się filarem lokalnej administracji. Swoje kwalifikacje poszerzył o studia podyplomowe z administracji publicznej, które ukończył w Stanach Zjednoczonych.

Poza zaangażowaniem w życie publiczne, burmistrz posiadał również rozwinięte pasje, w tym muzykę. Był utalentowanym gitarzystą i występował w zespole rockowym. Brał udział w koncertach charytatywnych, m.in. w 2017 roku. Niestety, po wypadku i problemach z nadgarstkiem, musiał zrezygnować z aktywnej gry na instrumencie.

Dlaczego prokuratura prowadzi śledztwo?

Jako burmistrz, Maciej Bratborski szczególnie cenił sobie bezpośredni kontakt z mieszkańcami, będąc zawsze dostępnym i otwartym na rozmowy. Ta cecha zjednała mu zaufanie i sympatię lokalnej społeczności. Za swoją działalność został uhonorowany licznymi wyróżnieniami, w tym odznaką „Zasłużony dla województwa Wielkopolskiego” oraz nagrodą „Filar Samorządu Terytorialnego”.

Prokuratura kontynuuje wyjaśnianie wszystkich okoliczności tej tragicznej śmierci. Z nieoficjalnych informacji, do których dotarła dziennikarka „Super Expressu”, wynika, że mężczyzna mógł targnąć się na własne życie. Śledczy na obecnym etapie postępowania nie udzielają jednak żadnych szczegółowych informacji. Dla mieszkańców Koźmina Wielkopolskiego to przede wszystkim bolesna, osobista strata – odszedł człowiek, któremu ufali.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.