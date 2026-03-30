Magda Gessler w Chorzowie. Jak zmienił się Bar Kinga?

Magda Gessler ponownie w Chorzowie

Magda Gessler, znana restauratorka i gwiazda telewizji TVN, przeprowadziła kolejną kulinarną metamorfozę na Śląsku. Tym razem jej interwencja dotyczyła byłego Baru Kinga, zlokalizowanego przy ulicy św. Kingi 1 w Chorzowie. Lokal został przekształcony w nową knajpę o nazwie Bar Frelka i Hanys, zyskując odmieniony charakter i ofertę gastronomiczną.

Informacje o zmianach szybko rozeszły się w internecie. 28 marca restauratorka opublikowała w mediach społecznościowych entuzjastyczny komunikat, w którym wyrażała zachwyt nad lokalnymi specjałami serwowanymi w odmienionym miejscu. Gospodarze lokalu odnieśli się do tych pochwał zaledwie dobę później, zapowiadając szczegóły.

Kiedy Bar Frelka i Hanys otworzy podwoje?

Przedstawiciele odmienionej jadłodajni Bar Frelka i Hanys ogłosili oficjalną datę ponownego otwarcia. Klienci będą mogli odwiedzić nowy lokal i spróbować jego menu od 1 kwietnia 2026 roku. Data ta oznacza start nowej ery dla miejsca, które przez lata funkcjonowało jako Bar Kinga.

Przed wizytą Magdy Gessler, Bar Kinga działał jako typowa dzielnicowa stołówka. Charakteryzował się wystrojem nawiązującym do minionych epok, jednakże zdobył lojalną grupę stałych bywalców, doceniających obfite, domowe posiłki, przypominające babcine obiady.

Jakie dania oferuje Bar Frelka i Hanys?

Zrewolucjonizowany lokal, Bar Frelka i Hanys, skupia się na promowaniu tradycyjnej kuchni śląskiej. W jego jadłospisie dominują klasyczne potrawy regionalne, które stanowiły podstawę oferty jeszcze przed zmianami. Nowe menu zawiera zupy i dania główne, bazujące na lokalnych składnikach i przepisach.

Codziennie przed rewolucją serwowano tam tradycyjne przysmaki, takie jak rolady czy mielone, a w piątki rybę z surówkami. Transformacja przyniosła nie tylko nowy szyld, ale również znacząco zmodyfikowaną i odświeżoną ofertę kulinarną, zachowującą jednak regionalny charakter.

Menu Bar Frelka i Hanys: Zupy

Wśród zup oferowanych w Barze Frelka i Hanys znajdziemy tradycyjny bulion z ręcznie robionym makaronem, dostępny w cenie 17 zł. Klienci mogą również zamówić klasyczną zupę pomidorową za 13 zł. Te pozycje stanowią fundament regionalnej oferty, przyciągając miłośników tradycyjnych smaków.

Dodatkowo, w menu uwzględniono czerwony barszcz, który jest podawany w towarzystwie krokietów. Inne propozycje to pożywny żurek serwowany z ziemniakami oraz aromatyczna zupa na bazie borowików. Oferta zup ma zadowolić różnorodne gusta, zachowując jednocześnie śląski charakter.

Dania główne w nowym menu

Wśród dań głównych Bar Frelka i Hanys proponuje schabowego z dodatkiem żurawiny oraz góralskiego oscypka, wycenionego na 44 zł. Tradycyjny kotlet szwajcarski jest dostępny za 40 zł. To wybrane propozycje dla osób ceniących sprawdzone smaki, które zostały nieco odświeżone.

Menu obejmuje także chrupiące placki z tartych ziemniaków, oblane gulaszem, w cenie 28 zł. Regionalny panszkraut podawany z wieprzowymi żeberkami kosztuje 36 zł. Flagową potrawą jest rolada z mięsa wieprzowego, serwowana z modrą kapustą i śląskimi kluskami za 47 zł.

Śląska gwara w komunikacji lokalu

Zespół zrewolucjonizowanej restauracji Bar Frelka i Hanys aktywnie próbuje przyciągnąć klientów, wykorzystując w swojej komunikacji tradycyjną śląską gwarę. Ten zabieg marketingowy ma na celu podkreślenie regionalnego charakteru lokalu i zbudowanie silniejszej więzi z lokalną społecznością.

Wszyscy chętni będą mieli okazję osobiście ocenić wygląd i smak dań z nowego menu wkrótce po oficjalnym otwarciu. To pozwoli na bezpośrednią weryfikację jakości i autentyczności kulinarnych propozycji.

Magda Gessler i jej związki z Chorzowem

Wizyta w dawnym Barze Kinga to nie pierwsza kulinarna interwencja Magdy Gessler w Chorzowie w ostatnich miesiącach. W grudniu 2025 roku restauratorka podjęła próbę ratowania innej chorzowskiej knajpy, A’le Dobre, położonej w dzielnicy Batory. To dowód na szczególną uwagę Gessler dla tego regionu.

Tamta wizyta zaowocowała powstaniem lokalu Bistro Kiszka Gra. Miejsce to, które wcześniej specjalizowało się w fast foodzie, po zmianach skupiło się na promowaniu tradycyjnych, polskich smaków. Wskazuje to na spójną strategię rewolucji, opartą na powrocie do regionalnych kuchni.

Kiedy zobaczymy efekty innych rewolucji?

Efekty grudniowych nagrań z Chorzowa, dotyczących Bistro Kiszka Gra, widzowie telewizji TVN zobaczą 16 kwietnia 2026 roku. Subskrybenci serwisu Player.pl będą mogli obejrzeć ten epizod tydzień wcześniej, czyli 9 kwietnia 2026 roku.

Chorzów wydaje się być ostatnio częstym celem podróży dla gwiazdy TVN. Czas pokaże, czy Bar Frelka i Hanys powtórzy sukces innych lokali uratowanych w ramach popularnego formatu kulinarnego, stając się nowym ulubionym miejscem na kulinarnej mapie miasta.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.