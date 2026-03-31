Makabryczne zabójstwo w Wołominie. Co wydarzyło się za zamkniętymi drzwiami?

Makabryczne odkrycie w Wołominie

Mieszkańcy Wołomina z pewnością długo nie zapomną poniedziałkowego poranka 30 marca, kiedy to na co dzień spokojnym osiedlem wstrząsnęła wiadomość o niewyobrażalnej tragedii. Na drugim piętrze bloku przy ulicy Mieszka I, w miejscu gdzie zazwyczaj panował cisza, policjanci dokonali makabrycznego odkrycia. W jednym z mieszkań znaleziono ciała dwojga starszych osób, a obok nich leżał ciężko ranny 19-letni mężczyzna. Scena, którą zastali funkcjonariusze, jednoznacznie wskazywała na brutalną zbrodnię, która odbiła się echem w całej okolicy.

Ofiarami tej okrutnej zbrodni okazali się 75-letni Stanisława i Czesław O., małżeństwo, które przez lata wiodło spokojne życie. Na ich ciałach biegli stwierdzili rany kłute, co natychmiast skierowało śledztwo w stronę zabójstwa. Ranny nastolatek, wnuczek zamordowanej pary, został natychmiast przetransportowany do szpitala, gdzie objęto go opieką medyczną. Teren wokół bloku błyskawicznie zabezpieczono, a siły policyjne pracowały na miejscu przez wiele godzin, zbierając dowody i próbując zrekonstruować przebieg tragicznych wydarzeń.

− To byli bardzo fajni ludzie. Mieli jeszcze mieszkanie gdzieś tam poza miastem. Nikt by się nie spodziewał, że coś takiego się wydarzy. Zszokowany jestem. Znałem ich po sąsiedzku. Naprawdę w porządku ludzie byli. Wszystkiego bym się spodziewał, ale nie tego − powiedział poruszony emeryt.

Dla sąsiadów, którzy znali małżeństwo O., ta tragedia była prawdziwym wstrząsem. Wszyscy zgodnie podkreślali, że była to rodzina spokojna, nigdy nie sprawiająca żadnych problemów. Pani Wiesia, mieszkająca na czwartym piętrze, wspominała, że w bloku zawsze panował spokój, a o jakichkolwiek kłopotach nikt nawet nie słyszał. Znali się na tyle, by wymieniać uprzejmości i pytać o zdrowie, co świadczy o normalnych, sąsiedzkich relacjach.

Inni mieszkańcy potwierdzali tę opinię, dodając, że starsze małżeństwo zawsze odpowiadało na „dzień dobry” i nigdy wcześniej nie było potrzeby interwencji policji w tym miejscu. Perspektywa, że w tak zwyczajnym otoczeniu mogło dojść do tak krwawej zbrodni, głęboko poruszyła lokalną społeczność. Trudno było im pogodzić się z myślą, że za zamkniętymi drzwiami rozgrywał się dramat, który zniszczył spokój osiedla.

Kim był 19-letni podejrzany?

Gdy tylko informacja o tragedii obiegła osiedle, natychmiast zaczęły krążyć plotki, a jedna z nich dominowała: „wnuczek zamordował dziadków”. Pani Danuta, jedna z mieszkanek, relacjonowała, że widziała karetki i policję, a mąż powiedział jej o śmiertelnym ciosie nożem. Ustalenia reporterów „Super Expressu” wskazywały na 19-letniego mężczyznę, który mieszkał z rodzicami, ale regularnie odwiedzał dziadków.

Młody mężczyzna, jak się okazało, nie był aktywny zawodowo ani edukacyjnie, a okoliczna młodzież wspominała, że mógł mieć problem z nadużywaniem telefonu. Na tym etapie śledztwa policja nie ujawniała szczegółów zdarzenia, ani tego, kto konkretnie wezwał służby na miejsce. Sprawa została przejęta przez Prokuraturę Rejonową w Wołominie, co zwiastowało skomplikowane i długotrwałe dochodzenie w tle rodzinnej tragedii.

− Prokuratura Rejonowa w Wołominie wczoraj wszczęła śledztwo w sprawie czynu z art. 148 § 1 Kodeksu karnego, czyli zabójstwa dwóch osób. Zatrzymany jest mężczyzna, 19-latek. W tym momencie przebywa on w szpitalu. Czekamy na informację od lekarzy o jego stanie zdrowia – czy będzie można wykonać czynności z jego udziałem − powiedziała „Super Expressowi” prokurator Karolina Staros, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Jak dodała, na razie nie było możliwe przesłuchanie młodego mężczyzny. − Czynności te nie były jeszcze wykonywane ani w charakterze świadka, ani w charakterze podejrzanego − dodała.

Co dalej ze śledztwem prokuratury?

Kluczowym elementem w ustaleniu prawdy o zbrodni było zaplanowanie na wtorek 31 marca sekcji zwłok ofiar. To właśnie wyniki ekspertyz medycyny sądowej miały dostarczyć prokuratorom niezbędnych informacji na temat przyczyn śmierci i charakteru obrażeń, co z kolei umożliwi podjęcie dalszych decyzji procesowych. Prokurator czeka na informacje od biegłych, aby móc rozważyć ewentualne przedstawienie zarzutów zatrzymanemu mężczyźnie, jeśli tylko pojawią się ku temu podstawy.

Równie istotną kwestią pozostaje narzędzie zbrodni, o którym śledczy na tym etapie nie wypowiadali się. Prokurator Staros podkreśliła, że dopiero po szczegółowym opisie obrażeń przez lekarzy, będzie możliwe typowanie przedmiotu użytego do popełnienia czynu. Cisza wokół tych szczegółów jest typowa dla początkowych faz tak poważnych dochodzeń, gdzie każda informacja jest precyzyjnie weryfikowana.

Wołomin: Czy to kolejna taka tragedia?

Tragiczne wydarzenia z ulicy Mieszka I w Wołominie nie są niestety odosobnionym incydentem w najnowszej historii miasta. Mieszkańcy z niepokojem przypominają, że zaledwie kilka miesięcy wcześniej, w czerwcu 2023 roku, doszło do innej wstrząsającej zbrodni. Zaledwie 300 metrów od miejsca obecnej tragedii, przy ulicy Kościelnej, w krzakach znaleziono zakrwawione ciało 52-letniego mężczyzny.

Tamto makabryczne odkrycie, dokonane przez strażnika, również wstrząsnęło lokalną społecznością. Z relacji reporterów „Super Expressu” wynikało, że mężczyzna miał poderżnięte gardło. Mieszkańcy, choć przyznawali, że w okolicy bywają alkoholicy, stanowczo podkreślali, że nie są oni niebezpieczni, a takie wydarzenia są absolutnym wyjątkiem. Nikt tutaj nie chodzi z nożami i nikt nikogo nie zaczepia – te słowa brzmiały wtedy niemal jak zaklęcie.

− Tutaj bardzo rzadko zdarzają się jakiekolwiek alkoholowe libacje. Byliśmy zdumieni, że coś takiego miało miejsce. Tyle lat mieszkaliśmy i był spokój, a nagle taka tragedia... − mówiła jedna z mieszkanek. Inna dodawała: − Fakt, jest tutaj trochę alkoholików, ale nie widać ich na co dzień. Nie są niebezpieczni. To jedyny taki przypadek w tej okolicy. Nikt tutaj z nożami nie chodzi. Nikt nikogo nie zaczepia.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.