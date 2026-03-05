Marta Nawrocka na uroczystym powitaniu. Stylizacja pierwszej damy zaskoczyła ekspertów mody?

Prezydent Rumunii w Warszawie

Polska para prezydencka, Karol Nawrocki i Marta Nawrocka, oficjalnie przywitała na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego gości z Rumunii. W czwartek, 5 marca, prezydent Rumunii Nicuşor Dan wraz z partnerką Mirabelą Grădinaru złożyli pierwszą wizytę w Polsce. Ceremonia powitania była momentem, w którym oczy wielu obserwatorów zwróciły się ku stylizacjom obu pierwszych dam, prezentujących odmienne podejścia do mody.

Mirabela Grădinaru, choć publicznie dystansuje się od roli pierwszej damy Rumunii, zaprezentowała się w stroju o wyraźnie wiosennym charakterze. Jej wybór padł na elegancki kremowy płaszcz sięgający za kolano, który uzupełniła jasnymi szpilkami i niewielką torebką w równie jasnym kolorze, tworząc spójną i lekką kompozycję.

Jaki strój wybrała Marta Nawrocka?

Odmienne rozwiązanie modowe przyjęła Marta Nawrocka, która zdecydowała się na stylizację w ciemnych barwach, łącząc ciemny brąz i czerń. To połączenie kolorystyczne, często postrzegane jako ryzykowne, w tym przypadku okazało się niezwykle trafne i stylowe. Pierwsza dama postawiła na ciekawy kostium uzupełniony narzutką z efektownymi rozciętymi rękawami, co nadało całości nowoczesny i wyrafinowany charakter.

Ekspert mody, projektant Daniel Jacob Dali, wyraził swój jednoznaczny zachwyt nad wybraną przez Martę Nawrocką kreacją. Jego zdaniem, cała stylizacja stworzyła niezwykły efekt, podkreślając wyjątkowe wyczucie stylu polskiej pierwszej damy. Dali podkreślił, że połączenie czekoladowego brązu i czerni było modowym sukcesem.

"Żakiet bez kołnierza zapinany na złote guziki był idealnym wyborem na oficjalnej spotykanie. Pierwsza dama utrzymała całość w jednym, głębokim odcieniu czekoladowego brązu, co stworzyło spójny i profesjonalny wizerunek. Stylizacja żony prezydenta Nawrockiego była bez zbędnych wzorów i pozwoliła skupić się na czystości linii oraz jakości szycia projektu. Jednym słowem można podsumować po raz kolejny ogromny profesjonalizm modowy Marty Nawrockiej!" – podsumował w rozmowie z "Super Expressem" Dali.

Szczegóły kostiumu pierwszej damy

Projektant mody Daniel Jacob Dali szczegółowo opisał elementy stylizacji Marty Nawrockiej, chwaląc wybór czekoladowego kostiumu jako dowód jej modowego wyczucia. Zwrócił uwagę na żakiet bez kołnierza, ozdobiony złotymi guzikami, uznając go za doskonały wybór na oficjalne spotkanie. Podkreślił, że utrzymanie całości w jednolitym, głębokim odcieniu czekoladowego brązu, znacząco przyczyniło się do stworzenia spójnego i profesjonalnego wizerunku.

Dali dodatkowo zaznaczył, że stylizacja pierwszej damy była pozbawiona zbędnych wzorów, co pozwoliło skupić uwagę na czystości linii i jakości wykonania projektu. W jego ocenie, elegancja i prostota kreacji Marty Nawrockiej świadczą o jej ogromnym profesjonalizmie w kwestii mody, potwierdzając jej status ikony stylu podczas publicznych wystąpień.

