Marek Suski zasłabł w prokuraturze. Czy to polityczny zbieg okoliczności?

Tajemnicze zasłabnięcie posła

Wtorkowe przedpołudnie w warszawskiej Prokuraturze Okręgowej miało przynieść rozstrzygnięcia w sprawie zarzutów o kierowanie gróźb karalnych. Przedmiotem dochodzenia, prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Tarnowie, było przesłuchanie posła Marka Suskiego, który miał złożyć wyjaśnienia w kontekście zeszłorocznych wydarzeń i oskarżeń ze strony Ewy Wrzosek. Spotkanie miało odbyć się w formie telekonferencji, jednak przebieg wydarzeń zaskoczył wszystkich obecnych. Obecność pokrzywdzonej pani prokurator Wrzosek stała się punktem zapalnym.

Sytuacja nabrała dramatycznego obrotu, gdy Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, stawił się w prokuraturze w towarzystwie swojego pełnomocnika. Polityk wyraźnie nie krył zdziwienia obecnością Ewy Wrzosek, co, jak się okazało, miało kluczowy wpływ na dalszy rozwój wypadków. Cała scena przypomniała niemal filmowy dramat, gdzie napięcie rosło z każdą chwilą. Poseł, cytując słowa prok. Piotra Skiby, rzecznik prasowego Prokuratury Okręgowej w Warszawie, nawiązał do tragicznych zdarzeń z zeszłego roku związanych ze śmiercią Barbary Skrzypek.

"Stwierdził, że był zszokowany obecnością Ewy Wrzosek na tym przesłuchaniu. Stwierdził, że się źle czuje, prawdopodobnie dostał zawału i złapał się za serce" - poinformował prok. Skiba.

Czy to prawdziwy zawał?

Deklaracja posła Suskiego o nagłym złym samopoczuciu i podejrzeniu zawału została potraktowana z najwyższą powagą. Biorąc pod uwagę wcześniejsze medialne doniesienia o problemach kardiologicznych polityka, nikt nie zbagatelizował jego słów. Natychmiast podjęto decyzję o wezwaniu na miejsce zespołu ratownictwa medycznego. Warszawska prokuratura stała się na chwilę centrum medycznego kryzysu, co tylko podgrzało atmosferę wokół i tak już delikatnej sprawy.

Incydent ten, choć dramatyczny, budzi skojarzenia z pewnymi teatralnymi gestami, które niejednokrotnie obserwowaliśmy na polskiej scenie politycznej. Niezależnie od faktycznego stanu zdrowia posła, nagłe zasłabnięcie w tak kluczowym momencie rzuca cień na transparentność i obiektywizm całego postępowania. To już nie pierwszy raz, gdy polityczne procesy przerywane są z powodu nagłych dolegliwości, co zawsze rodzi pewne podejrzenia.

"Po kilku minutach został przebadany. Nie został zabrany karetką do szpitala. O własnych siłach, na własnych nogach opuścił budynek prokuratury" - przekazał prok. Skiba.

Jaki będzie dalszy bieg sprawy?

Wyniki badania medycznego były jednoznaczne: poseł Suski, choć poczuł się źle, nie wymagał hospitalizacji. O własnych siłach, na własnych nogach, opuścił budynek prokuratury, co z pewnością zaskoczyło tych, którzy spodziewali się bardziej dramatycznego finału. Cała interwencja karetki trwała zaledwie kilka minut, a polityk szybko odzyskał wigor. Formalnie, przesłuchanie nawet się nie rozpoczęło, pozostawiając sprawę w punkcie wyjścia, choć z nowymi, intrygującymi okolicznościami.

W obliczu tych wydarzeń, Prokurator z Tarnowa, odpowiedzialny za prowadzenie postępowania, został zmuszony do wyznaczenia nowego terminu przesłuchania. Odbędzie się ono 1 kwietnia, co w kontekście całej sytuacji, nabiera niemal symbolicznego znaczenia. Pozostaje pytanie, czy następne podejście do przesłuchania przebiegnie bez niespodzianek, czy też historia zatoczy koło. Z pewnością cała sprawa będzie nadal śledzona z dużą uwagą przez opinię publiczną i media.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.