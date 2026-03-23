Marian D. skazany za piekło psów w Sobolewie. Co dalej z oprawcą?

Koniec koszmaru w Sobolewie

Schronisko „Happy Dog” w Sobolewie, które miało być azylem dla bezdomnych czworonogów, okazało się piekłem dla setek podopiecznych. Dramatyczne sceny rozegrały się pod koniec stycznia 2026 roku, kiedy to po miesiącach apeli i protestów mieszkańców oraz obrońców praw zwierząt, placówka została ostatecznie zamknięta. Na miejscu panował chaos, gdy zrozpaczeni ludzie, w akcie desperacji, przerwali ogrodzenie, by ratować cierpiące zwierzęta. To była kulminacja długiego dramatu, który wreszcie ujrzał światło dzienne w całej swej brutalności.

Opisy warunków panujących w „Happy Dog” były wstrząsające i budziły grozę wśród opinii publicznej. Poseł Łukasz Litewka, aktywnie uczestniczący w interwencji, relacjonował makabryczne odkrycia, takie jak maszynka do mielenia mięsa czy pałki z widocznymi śladami krwi, służące rzekomo do bicia bezbronnych stworzeń. Znalezione zwierzęta były w opłakanym stanie, wiele z nich miało widoczne guzy, otwarte rany i ropne infekcje, co potwierdzało lata zaniedbań. W dniu zamknięcia na terenie schroniska przebywało około 180 psów i kilka kotów, dla których nastał wreszcie promyk nadziei.

Dlaczego bezkarność trwała lata?

To, co jeszcze bardziej szokuje w sprawie schroniska "Happy Dog", to fakt, że Marian D., jego właściciel, prowadził tę placówkę, mimo iż od ośmiu lat ciążyły na nim poważne zarzuty dotyczące znęcania się nad zwierzętami. Ta zdumiewająca historia bezkarności budzi pytania o skuteczność systemu prawnego i szybkość działania wymiaru sprawiedliwości. Przez niemal dekadę zwierzęta cierpiały w Sobolewie, podczas gdy proces sądowy wlekł się w nieskończoność, nie przynosząc żadnego rozstrzygnięcia.

Proces, który rozpoczął się w 2020 roku, dotyczył zdarzeń mających miejsce już w latach 2016-2017, czyli na długo przed publicznym oburzeniem. Zarzuty były poważne: utrzymywanie psów w niewiarygodnie ciasnych kojcach, stosowanie fizycznej przemocy wobec bezbronnych stworzeń oraz notoryczne niedożywianie podopiecznych schroniska. Właściciel, zamiast zapewnić im opiekę, stworzył im warunki urągające wszelkim standardom humanitarnym, a wymiar sprawiedliwości przez długi czas pozostawał bezsilny.

Jaka kara spotkała oprawcę zwierząt?

Po latach oczekiwania na sprawiedliwość, wreszcie nadszedł przełom. Dnia 23 marca Sąd Rejonowy w Garwolinie wydał długo wyczekiwany wyrok w sprawie Mariana D., uznając go winnym wszystkich zarzucanych mu czynów. Ta decyzja sądu to dla wielu aktywistów i miłośników zwierząt sygnał, że walka o prawa tych najsłabszych ma sens i może zakończyć się realnym ukaraniem winnych. Wyrok ten stanowi ważny precedens i ostrzeżenie dla innych, którzy traktują zwierzęta w sposób bestialski.

Marian D. został skazany na półtora roku bezwzględnego pozbawienia wolności, co jest mocnym sygnałem ze strony wymiaru sprawiedliwości. Dodatkowo, sąd orzekł wobec niego ośmioletni zakaz posiadania zwierząt oraz dziesięcioletni zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności z nimi związanej, co ma uniemożliwić powtórzenie podobnego dramatu. Nałożono również znaczną nawiązkę w wysokości 40 tysięcy złotych na rzecz Fundacji „Złap Dom” oraz zwrot kosztów postępowania sądowego w kwocie ponad 31 tysięcy złotych.

Czy wyrok jest ostateczny?

Mimo że wyrok Sądu Rejonowego w Garwolinie przynosi ulgę i poczucie sprawiedliwości, należy pamiętać, że nie jest on jeszcze prawomocny. Oznacza to, że obie strony, zarówno oskarżony, jak i prokuratura, mają prawo do odwołania się od tej decyzji do sądu wyższej instancji. To standardowa procedura, która może jeszcze wpłynąć na ostateczny kształt kary i dalszy bieg tej głośnej sprawy. Cierpliwość i czujność są zatem nadal na wagę złota, aby upewnić się, że sprawiedliwość zostanie w pełni wymierzona.

Możliwość apelacji sprawia, że historia Mariana D. i schroniska "Happy Dog" w Sobolewie wciąż może mieć swoje kolejne odsłony. Pozostaje mieć nadzieję, że ostateczny wyrok będzie stanowczy i stanowić będzie klarowne przesłanie, że znęcanie się nad zwierzętami nie pozostanie bezkarne. Ta sprawa, dzięki determinacji aktywistów i szerokiemu nagłośnieniu, już teraz stała się symbolem walki o lepszy los dla wszystkich cierpiących czworonogów w Polsce.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.