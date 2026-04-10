Marsz Pamięci PiS w Warszawie. Jarosław Kaczyński wskazał ważny cel dla Polski

Kolejny Marsz Pamięci?

W ubiegły piątek, w rocznicę, która co roku budzi gorące emocje i polityczne spory, ulicami Warszawy przeszedł Marsz Pamięci, zorganizowany przez Prawo i Sprawiedliwość. To cykliczne wydarzenie, stanowiące istotny element obchodów kolejnej rocznicy katastrofy smoleńskiej, zgromadziło tradycyjnie wiernych uczestników. Poprzedzony mszą świętą w archikatedrze warszawskiej, marsz rozpoczął się o godzinie 19:00, stając się manifestacją ciągłego dążenia do wyjaśnienia tragicznych okoliczności.

Symboliczne Krakowskie Przedmieście ponownie wypełniło się transparentami i zniczami, upamiętniającymi 96 ofiar, które zginęły na pokładzie samolotu Tu-154M, zmierzającego do Smoleńska. Wśród uczestników dostrzeżono wiele prominentnych postaci związanych z Prawem i Sprawiedliwością, a także członków rodzin ofiar, w tym Martę Kaczyńską, córkę tragicznie zmarłej pary prezydenckiej. Jej obecność niezmiennie podkreśla osobisty wymiar tych obchodów.

"Musimy dojść do prawdy o Smoleńsku, ale nie w ten sposób, że sami wiemy, jak było, że jest mnóstwo dokumentów, że jest ogromny dorobek Antoniego Macierewicza i tego wszystkiego, co uczynił. To musi być oficjalnie stwierdzone przez polskie władze, polski parlament, przez polską dyplomację, która przekażę tę informację jako oficjalną innym państwom. Taki musi być ciągle nasz cel" - powiedział m.in. Kaczyński.

Oficjalne uznanie zamachu smoleńskiego. Kto ma odwagę?

Po zakończeniu uroczystego przemarszu, zgromadzeni tradycyjnie zatrzymali się przed Pałacem Prezydenckim, gdzie oczekiwano na słowa Jarosława Kaczyńskiego. Prezes największej partii opozycyjnej nie zawiódł oczekiwań, wygłaszając kolejne, mocne oświadczenie w sprawie katastrofy smoleńskiej. Podkreślił, że sama wiedza o tzw. "zamachu smoleńskim", oparta na licznych dokumentach i pracy Antoniego Macierewicza, jest niewystarczająca dla pełnego rozliczenia tragicznych wydarzeń.

Kaczyński jasno zadeklarował, że celem jest oficjalne potwierdzenie tej wersji wydarzeń przez wszystkie struktury państwa polskiego, od parlamentu po dyplomację. Jego zdaniem, tylko takie stanowisko, przekazane następnie innym krajom jako oficjalna informacja, może zamknąć ten bolesny rozdział. Wypowiedź ta stanowi powtórzenie długoletnich postulatów partii PiS, które od lat są osią politycznej narracji dotyczącej 10 kwietnia.

"Chciałbym z tego miejsca wezwać wszystkich, którzy nie są tchórzami, żeby mówili prawdę, mówili o zamachu smoleńskim."

Tragedia sprzed 16 lat. Pamięć czy polityka?

10 kwietnia 2010 roku pozostaje jedną z najczarniejszych dat w powojennej historii Polski. W tym tragicznym dniu, samolot Tu-154M z polską delegacją prezydencką na pokładzie rozbił się pod Smoleńskiem, grzebiąc nadzieje i życie 96 osób. Wśród ofiar znaleźli się prezydent Lech Kaczyński z małżonką Marią, a także najwyżsi rangą dowódcy Wojska Polskiego, liczni parlamentarzyści oraz ostatni prezydent RP na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski. Była to delegacja zmierzająca na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, co dodatkowo pogłębia symboliczny wymiar tragedii.

Przez 16 lat od tego zdarzenia, pamięć o ofiarach i okolicznościach katastrofy nieustannie dzieli polskie społeczeństwo, stając się przedmiotem intensywnych debat politycznych i społecznych. Marsze Pamięci, takie jak ten w Warszawie, są co roku przypomnieniem o niezamkniętym rozdziale i trwającym dążeniu części opinii publicznej do jednoznacznego wyjaśnienia przyczyn. Dyskusje o tym, czy za katastrofą stał zamach, czy też była to seria nieszczęśliwych zbiegów okoliczności, wciąż pozostają żywe i kontrowersyjne.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.