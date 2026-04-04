Marta Kaczyńska z synem na święconce. Jaki strój wybrała bratanica Jarosława Kaczyńskiego?

Marta Kaczyńska w Sopocie

Marta Kaczyńska, bratanica prezesa Prawa i Sprawiedliwości, uczestniczyła w tradycyjnym święceniu pokarmów w Wielką Sobotę. Prawniczka wybrała się do kościoła Św. Bernarda w górnym Sopocie. Towarzyszył jej syn Staś podczas tej wielkanocnej uroczystości. Rodzinna tradycja została zachowana, podobnie jak u milionów Polaków w całym kraju.

Uwagę obserwatorów zwrócił elegancki strój Marty Kaczyńskiej. Miała na sobie długi, beżowy płaszcz, który narzuciła na błękitną koszulę z falbankami. Uzupełniły go jeansowe spodnie z szerokimi nogawkami oraz czarne buty ze złotą klamerką. Całość stylizacji dopełniła mała, pasująca torebka, a w drodze powrotnej założyła okulary przeciwsłoneczne.

Jak wyglądał koszyczek?

Bratanica Jarosława Kaczyńskiego zdecydowała się na skromny koszyczek wielkanocny. Był on utrzymany w jasnym kolorze i ozdobiony gałązkami bukszpanu. Koszyczek został przykryty białą serwetką, zgodnie z polską tradycją święcenia pokarmów. Taki wybór podkreślał prostotę i skupienie na istocie obrzędu.

Syn Marty Kaczyńskiej, Staś, również był odpowiednio ubrany na uroczystość. Miał na sobie zielone spodnie oraz bluzę z kapturem w podobnym odcieniu. Całość uzupełniała czarna kurtka, czapka z daszkiem oraz sportowe buty. Na zdjęciach widać, że mama i syn doskonale się dogadywali, prowadząc rozmowy i uśmiechając się podczas całej drogi.

Skąd się wzięła święconka?

Tradycja święcenia pokarmów, znana jako święconka, ma swoje korzenie w średniowiecznej Polsce. Jej początki datuje się na XIII/XIV wiek. Wywodzi się z połączenia dawnych zwyczajów słowiańskich, związanych z wiosennym przebudzeniem natury, oraz chrześcijańskiej tradycji błogosławienia darów. Obrzęd ten miał początkowo chronić przed złem i zapewnić obfitość.

W pierwszych wiekach święcono głównie chleb i mięso, co symbolizowało zmartwychwstanie Chrystusa. Zwyczaj święconki upowszechnił się w Polsce w XV wieku. Początkowo odbywał się w domach wiernych, a dopiero później został przeniesiony do kościołów. Z biegiem czasu forma obrzędu ewoluowała.

Symbolika pokarmów

Dawniej święcono znaczne ilości żywności, co miało odzwierciedlać nadzieję na dostatek. Z czasem jednak zwyczaj ten przybrał formę małego koszyczka, który jest dziś powszechną tradycją w całym kraju. Współczesna święconka symbolizuje zakończenie Wielkiego Postu oraz radość Zmartwychwstania.

Pokarmy umieszczane w koszyczku nie są przypadkowe i każdy z nich ma swoje znaczenie. Jajka symbolizują nowe życie i odrodzenie. Chleb odnosi się do Chrystusa, jako Chleba Życia. Mięso i sól tradycyjnie oznaczają koniec postu oraz oczyszczenie i trwałość. Wszystkie te elementy tworzą spójną całość o głębokim religijnym i kulturowym wymiarze.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.