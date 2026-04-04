Piotr Gliński i jego brat. Kto z polskich gwiazd seriali był z nim związany?

Piotr Gliński polityk i naukowiec

Profesor Piotr Gliński to postać istotna w polskiej polityce, były wicepremier oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego. Jest uznanym socjologiem i ekonomistą, a także wieloletnim wykładowcą akademickim. W latach 2005-2011 pełnił funkcję przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, co świadczy o jego znaczeniu w środowisku naukowym.

Od 2010 roku Piotr Gliński aktywnie współpracuje z Prawem i Sprawiedliwością, a w 2014 roku został przewodniczącym Rady Programowej tej partii. Prowadził wtedy intensywne prace studyjne zespołu ekspertów nad programem. Od 2015 roku jest posłem Prawa i Sprawiedliwości i był wskazywany na premiera technicznego w kluczowych momentach politycznych.

Rodzinne powiązania Roberta Glińskiego

Starszym bratem Piotra Glińskiego jest Robert Gliński, znany i ceniony reżyser filmowy oraz scenarzysta. Jego dorobek artystyczny obejmuje takie produkcje jak „Matka swojej matki”, nagradzany film „Cześć Tereska”, „Świnki”, „Kamienie na szaniec” oraz „Zieja”. Był również współtwórcą popularnego serialu „Osiecka”.

Robert Gliński to także profesor sztuk filmowych i pedagog, który w latach 2008–2012 piastował stanowisko rektora Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Co ciekawe, reżyser był niegdyś związany z bardzo znaną aktorką, Joanną Żółtkowską. Aktorka jest szerzej znana publiczności jako Anna Surmacz z serialu „Klan”.

Kim są bracia Sowa?

Kolejną znaną parą braci w polskim życiu publicznym są Marek Sowa, poseł Koalicji Obywatelskiej, oraz ks. Kazimierz Sowa, duchowny i dziennikarz. Marek Sowa to doświadczony samorządowiec i polityk, który w latach 2006–2010 był członkiem zarządu województwa małopolskiego. Następnie do 2015 roku pełnił funkcję marszałka województwa małopolskiego, a obecnie zasiada w Sejmie już VIII, IX i X kadencji.

Ks. Kazimierz Sowa jest często obecny w mediach i utrzymuje znajomości z czołowymi dziennikarzami, w tym z Moniką Olejnik. Sam duchowny studiował dziennikarstwo, jest absolwentem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Ukończył również podyplomowe studia z dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim oraz zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University w Nowym Sączu.

„To była bardzo trudna chwila dla całej rodziny. Ich mama śpiewała w zespole ludowym i była szefową gospodyń wiejskich. Otrzymała medal od prezydenta Komorowskiego” – relacjonowały media.

Tragiczny wypadek w rodzinie Sowa

Kilka lat temu bracia Sowa przeżyli osobisty dramat. Ich ukochana mama zginęła w tragicznym wypadku drogowym, co było ogromnym ciosem dla całej rodziny. To wydarzenie pokazało ludzkie oblicze polityka i duchownego, których na co dzień znamy z przestrzeni publicznej i medialnej.

W gronie znanych braci, którzy odcisnęli piętno na polskiej polityce, należy wymienić Lecha Kaczyńskiego i Jarosława Kaczyńskiego. Jako bliźniacy byli ze sobą bardzo mocno związani, a ich dzieciństwo i lata nastoletnie upłynęły na wspólnym spędzaniu czasu. Ich relacja ewoluowała, przechodząc przez różne fazy w życiu dorosłym.

Drogi braci Kaczyńskich

Początkowo drogi braci Kaczyńskich nieco się rozeszły. Po obronie pracy magisterskiej w 1971 roku, Lech Kaczyński przeniósł się do Sopotu. Tam podjął pracę naukową w Zakładzie Prawa Pracy na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie poznał swoją przyszłą żonę i założył rodzinę. Jarosław Kaczyński natomiast pozostał w Warszawie, gdzie rozpoczął swoją karierę zawodową.

Później jednak ich drogi ponownie mocno się przecięły, a bracia wspólnie założyli Prawo i Sprawiedliwość, stając się kluczowymi postaciami polskiej sceny politycznej. Ich wspólna działalność polityczna znacząco wpłynęła na kształt współczesnej Polski, łącząc ich losy nierozerwalnie z historią kraju.

Kim są bracia Kurski?

Innymi słynnymi braćmi o odmiennych ścieżkach zawodowych są Jacek Kurski i Jarosław Kurski. Jacek Kurski to znany polityk, były europoseł Prawa i Sprawiedliwości, a także długoletni prezes Telewizji Polskiej. Jego kariera polityczna i medialna była niejednokrotnie obiektem szerokiej dyskusji publicznej.

Z kolei Jarosław Kurski od lat jest dziennikarzem „Gazety Wyborczej” i pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego. Braci Kurskich wiele różni, a przez lata każdy z nich konsekwentnie realizował swoje cele zawodowe. Do dziś nie utrzymują ze sobą bliskich kontaktów, co jest szeroko znane w środowisku mediów i polityki.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.