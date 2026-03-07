Marta Nawrocka ma drugie imię. Co ujawnia o jej charakterze?

Kim jest Pierwsza Dama Marta Nawrocka?

Marta Nawrocka, żona prezydenta Karola Nawrockiego, 7 marca obchodzi swoje 40. urodziny. Urodzona w Gdańsku, swoją karierę zawodową rozpoczęła jako funkcjonariuszka Służby Celnej. Pracowała w strukturach Krajowej Administracji Skarbowej, gdzie zajmowała stanowisko młodszego eksperta celnego.

W ramach swoich obowiązków pierwsza dama Marta Nawrocka zajmowała się ochroną własności intelektualnej, aktywnie udaremniając wprowadzanie na rynek podrobionych towarów. Jej praca obejmowała również walkę z nielegalnym hazardem oraz kontrolę kasyn i zakładów wzajemnych, co wymagało działań terenowych.

"Pracujemy w grupie, która zajmuje się tzw. realizacją, czyli mówiąc wprost, wchodzimy z bronią do miejsc, w których mogą znajdować się nielegalne automaty. Czasem wiąże się to z wyważeniem drzwi, czasem trzeba kogoś obezwładnić i zatrzymać siłą" - opowiadała.

Sportowe pasje Pierwszej Damy

Poza obowiązkami publicznymi Marta Nawrocka jest znaną miłośniczką sportu, szczególnie biegania, nie rezygnując z treningów nawet podczas wizyty w USA. Jej pasje obejmują również jazdę na rolkach i wrotkach, co było elementem kampanii wyborczej.

Oprócz tego Pierwsza Dama aktywnie spędza czas na wycieczkach rowerowych. W dzieciństwie Marta Nawrocka zdobywała doświadczenie w balecie, o czym opowiedziała w wywiadzie dla magazynu "Viva".

Drugie imię Pierwszej Damy to Sandra

Marta Nawrocka, mało znana informacja z jej biografii, posiada drugie imię Sandra. Informacja ta ujrzała światło dzienne w trakcie kampanii wyborczej, w kontekście tak zwanej "afery kawalerki pana Jerzego".

Podczas konferencji prasowej polityków PiS, imiona pierwszej damy zostały publicznie ujawnione z aktów notarialnych dotyczących nabycia nieruchomości. Poseł Czarnek odczytywał wówczas fragmenty dokumentów, w których pojawiło się imię Sandra.

Co symbolizuje imię Sandra?

Imię Sandra, pochodzenia włoskiego, stanowi skrót od imienia Aleksandra. Jest ono pełne głębokiej symboliki, która według interpretacji portalu ksiegaimion.pl, doskonale odzwierciedla charakter pierwszej damy. Osoby o tym imieniu chętnie angażują się w ważne sprawy.

Sandra charakteryzuje się zaradnością i kreatywnością, które są kluczowe dla jej sukcesów. Jest bardzo zdeterminowana i skutecznie pokonuje przeszkody, nie zrażając się niepowodzeniami. Odznacza się pewnością siebie, lecz jednocześnie pozostaje życzliwa i pomocna innym.

"Zaradność i kreatywność stanowią gwarancję jej sukcesu. Bardzo zdeterminowana. Radzi sobie ze wszystkim, czego się podejmie, nie przejmując się niepowodzeniami. Pracuje tak długo, aż pokona przeszkody na drodze. Jest przy tym bardzo pewna siebie. Nie wywyższa się, za to z przyjemnością pomaga. Cieszy się opinią osoby sympatycznej i życzliwe" - czytamy.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.