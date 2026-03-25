Marta Nawrocka na szczycie w USA. Co naprawdę zdradziły jej dłonie?

Polska delegacja w Waszyngtonie

W sercu amerykańskiej polityki, w Waszyngtonie, dobiegł końca ważny międzynarodowy szczyt, którego inicjatorką była sama Melania Trump. Spotkania na najwyższym szczeblu, obejmujące zarówno Departament Stanu, jak i rezydencję prezydenta USA, zgromadziły przedstawicieli z całego świata. Polska delegacja, z Martą Nawrocką na czele, również wzięła udział w tych kluczowych obradach, podkreślając znaczenie naszego kraju na arenie międzynarodowej.

Głównym celem tego prestiżowego wydarzenia było poszukiwanie globalnych rozwiązań w obliczu wyzwań, jakie stawiają nowe technologie w kontekście ochrony dzieci. To właśnie na zaproszenie Białego Domu, międzynarodowi eksperci i politycy zjechali, aby wspólnie dyskutować o przyszłości najmłodszych w cyfrowej rzeczywistości. Drugiego dnia szczytu dyskusje przeniosły się do samego Białego Domu, gdzie Marta Nawrocka również zabrała głos.

Mowa ciała pod mikroskopem eksperta

Wystąpienie polskiej reprezentantki natychmiast znalazło się pod lupą specjalistów, a w szczególności Mirosława Oczkosia, uznanego eksperta od mowy ciała. W rozmowie z Plejadą Oczkoś poddał szczegółowej analizie każdy gest Marty Nawrockiej, wskazując zarówno na aspekty wzorowe, jak i drobne niedociągnięcia, które mogły umknąć uwadze przeciętnego widza. To właśnie te subtelne sygnały często zdradzają więcej niż wypowiadane słowa, dając wgląd w wewnętrzny stan mówcy.

Ekspert skoncentrował się na kluczowych elementach niewerbalnej komunikacji, które są widoczne nawet podczas siedzącego wystąpienia za stołem. Choć całe wystąpienie zostało ocenione jako „dobre”, Oczkoś z niezwykłą precyzją wyłapał detale, które zdradziły pewną dozę niepewności. Analiza mowy ciała w kontekście wystąpień publicznych polityków to często klucz do zrozumienia ich prawdziwych emocji i intencji.

"Z elementów mowy ciała za stołem można ocenić cztery elementy: wygląd i ubiór, kontakt wzrokowy, mimikę twarzy i postawę ciała. Co ważne, ręce pod stołem u pani Marty Nawrockiej to mimo wszystko pewne niedociągnięcie. Ręce powinny być tak, jak u Melanii Trump, na stole, widoczne podczas mówienia" - powiedział.

Co zdradzają schowane dłonie?

Mirosław Oczkoś nie pozostawił wątpliwości, że pozycja rąk podczas publicznych wystąpień ma fundamentalne znaczenie i jest jednym z pierwszych sygnałów odczytywanych przez podświadomość odbiorców. Zgodnie z jego interpretacją, ręce spoczywające pod stołem są jednoznacznym sygnałem niepewności, świadczącym o tym, że mówca czuje się bezpieczniej, ukrywając je przed wzrokiem publiczności. Jest to błąd, który łatwo skorygować, a jego konsekwencje dla odbioru mogą być znaczące.

Ekspert podkreślił, że idealna pozycja zakłada opieranie dłoni na stole, tak aby były widoczne i mogły aktywnie pracować, nawet podczas siedzącej prezentacji. Choć na siedząco ich rola jest mniejsza niż podczas wystąpienia na stojąco, nadal stanowią ważny element wzmacniający przekaz. Właśnie dlatego tak istotne jest, aby dłonie nie pozostawały ukryte, a ich gesty współgrały z treścią wypowiedzi, budując wiarygodność.

"Schowane dłonie pod stołem świadczą o niepewności. Pokazują, że dla bezpieczeństwa lepiej się czuje z tym, jak są schowane. To też źle wygląda. Dłonie nawet na siedząco powinny trochę pracować. Oczywiście dużo mniej niż na stojąco" - wyjaśnił.

Czy tremę da się ukryć?

Innym aspektem, na który zwrócił uwagę Mirosław Oczkoś, był ograniczony kontakt wzrokowy Marty Nawrockiej z audytorium. Choć wynikało to z konieczności odczytywania przygotowanej mowy, ekspert wskazał, że częstsze podnoszenie głowy byłoby wskazane. To klasyczna kwestia obycia z publicznymi wystąpieniami i radzenia sobie z tremą, która dotyka wielu osób, nawet tych o znacznym doświadczeniu. Wielu polityków doskonali tę umiejętność latami, aby ich przekaz był nie tylko merytoryczny, ale i porywający.

Najciekawszy detal pojawił się jednak tuż po zakończeniu przemówienia. Oczkoś, obserwując zachowanie polskiej przedstawicielki, zauważył, że po wystąpieniu popijała ona wodę. Ten subtelny gest, choć z pozoru niewinny, w oczach eksperta był jednoznacznym sygnałem, że cała prezentacja kosztowała ją sporo nerwów, mimo że nie było to widoczne dla większości obserwatorów. Wystąpienie zostało jednak ocenione pozytywnie, głównie ze względu na jego zwięzłość.

"Można byłoby częściej mieć podniesioną głowę, ale to jest kwestia obycia i tremy. Widziałem później, że pani Marta Nawrocka popijała wodę po wystąpieniu, czyli kosztowało ją to sporo nerwów, których nie było widać. Wystąpienie było dobre, bo krótkie" - podsumował ekspert.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.