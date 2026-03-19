Marta Nawrocka w USA. Co czeka ją podczas spotkania z Melanią Trump?

Marta Nawrocka w Stanach Zjednoczonych

Pierwsza dama Marta Nawrocka wyruszy z wizytą do Stanów Zjednoczonych Ameryki na początku przyszłego tygodnia. Podczas pobytu w Waszyngtonie zaplanowano jej spotkanie z Melanią Trump, byłą pierwszą damą USA. Informację tę potwierdził "Super Express", powołując się na osobę z Pałacu Prezydenckiego. To będzie kolejna oficjalna wizyta prezydentowej w tym kraju.

Wizyta Marty Nawrockiej ma szczególny charakter. Oprócz spotkania z Melanią Trump, polska pierwsza dama weźmie udział w rozmowach przy okrągłym stole. Do dyskusji zaproszono również pierwsze damy z Łotwy, Litwy i Francji. Planowane jest także ich wspólne zaangażowanie w akcję charytatywną.

Poprzednia wizyta Marty Nawrockiej w USA

Poprzednia wizyta Marty Nawrockiej w Stanach Zjednoczonych miała miejsce we wrześniu 2025 roku. Towarzyszyła wówczas swojemu mężowi, prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Prezydent Nawrocki uczestniczył w debacie generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Była to ważna okazja do umacniania stosunków międzynarodowych.

Podczas tamtej podróży, para prezydencka miała również okazję spotkać się z Polonią. Spotkanie odbyło się w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown, Pensylwania. Sanktuarium to jest powszechnie znane jako Amerykańska Częstochowa. Wizyta ta stanowiła istotny punkt programu prezydenckiego.

Program działań pierwszej damy

We wrześniu 2025 roku Marta Nawrocka realizowała także własny program działań. Odwiedziła członkinię Polish American Women’s Club BEYOND. Klub ten zrzesza kobiety pochodzenia polskiego mieszkające w USA. Celem klubu jest promowanie polskiej kultury, języka i tradycji.

Inicjatywa liderek polonijnych ma również na celu wzmacnianie pozycji kobiet w społeczności emigracyjnej. Pierwsza dama wyraziła swoje uznanie dla ich odwagi i determinacji. Spotkała się także z uczniami polonijnych szkół w Nowym Jorku. Brała udział w Narodowym Czytaniu w Konsulacie Generalnym RP.

"Macie prawdziwą odwagę, by podbijać świat. By realizować i rozwijać swoje aktywności zawodowe tu, za Wielką Wodą, daleko od Polski, choć wciąż z Polską w sercu. Serdecznie za to dziękuję" - mówiła wówczas do przedsiębiorczyń Marta Nawrocka.

Aktywność fizyczna i dyplomacja

Marta Nawrocka wykorzystała poprzednią wizytę w USA na aktywność fizyczną. Wzięła udział w biegu zorganizowanym w Central Parku w Nowym Jorku. Towarzyszyła jej grupa biegaczy polskiego pochodzenia. Biegacze zrzeszeni są w organizacji Polska Running Team.

Podczas tamtej podróży, Marta Nawrocka miała również okazję spotkać się z ówczesną pierwszą damą Stanów Zjednoczonych. Uczestniczyła w recepcji wydawanej przez małżonkę prezydenta Donalda Trumpa. Było to oficjalne spotkanie na wysokim szczeblu dyplomatycznym.

"W Nowym Jorku wzięłam udział w uroczystym bankiecie wydawanym przez Pierwszą Damę Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dziękuję za zaproszenie First Lady Melanii Trump" - napisała wówczas Marta Nawrocka.

Spotkania z Donaldem Trumpem

Marta Nawrocka, wraz z prezydentem Karolem Nawrockim, pojawiła się również na bankiecie. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez ówczesnego prezydenta USA Donalda Trumpa. Bankiety te były częścią oficjalnego programu wizyty.

Uczestnictwo w tych wydarzeniach podkreślało rangę wizyty polskiej pary prezydenckiej. Stanowiło także okazję do nawiązywania i umacniania kontaktów dyplomatycznych. Wizyta była kompleksowym programem politycznym i kulturalnym.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.