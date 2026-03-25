Marta Nawrocka w USA. Spotkanie z Melanią Trump to dopiero początek?

Udział w inicjatywie Melanii Trump

Marta Nawrocka, żona prezydenta Karola Nawrockiego, wzięła udział w spotkaniu inauguracyjnym Inicjatywy Pierwszej Damy Stanów Zjednoczonych Melanii Trump, zatytułowanej „Fostering the Future Together” (Wspólnie kształtujemy przyszłość). Wydarzenie odbyło się w amerykańskim Departamencie Stanu, gromadząc ekspertów i światowych liderów, by dyskutować o przyszłości cyfrowej. Polska delegacja aktywnie uczestniczyła w obradach, podkreślając wagę międzynarodowej współpracy w dziedzinie technologii i bezpieczeństwa.

Podczas obrad Marcie Nawrockiej towarzyszył Adam Andruszkiewicz, wiceszef Kancelarii Prezydenta RP. Podkreślił on znaczenie współpracy i wymiany doświadczeń w kontekście technologii, które nie znają granic. Andruszkiewicz zaznaczył, że dzięki odpowiedzialnemu podejściu możliwe jest tworzenie bezpiecznego środowiska cyfrowego, zapewniającego polskim dzieciom równe szanse rozwoju.

„Technologie nie znają granic, dlatego kluczowa jest współpraca i wymiana doświadczeń. I o tym tu, w Waszyngtonie mówią eksperci i światowi liderzy. Dzięki odpowiedzialnemu podejściu możemy tworzyć środowisko cyfrowe, które będzie dla polskich dzieci bezpieczne, a jednocześnie da im równe szanse rozwoju. Na to szczególny nacisk zwraca uwagę Pierwsza Dama RP Marta Nawrocka” – podkreślał w Waszyngtonie Andruszkiewicz.

Spotkanie z Polonią w Waszyngtonie

Marta Nawrocka odwiedziła Narodowe Sanktuarium św. Jana Pawła II w Waszyngtonie, które jest ważnym miejscem pielgrzymek i odnowy duchowej dla amerykańskiej Polonii. Wizyta ta miała na celu nie tylko upamiętnienie Papieża Polaka, ale również wzmocnienie więzi z polską społecznością za oceanem. Podkreślono rolę tego miejsca jako centrum kulturalnego i religijnego dla Polaków w Stanach Zjednoczonych.

Podczas pobytu w sanktuarium małżonka prezydenta Karola Nawrockiego spotkała się z przedstawicielami Fundacji Przyjaciół Jana Pawła II (Friends of John Paul II Foundation) z Waszyngtonu. Organizacja ta skupia amerykańską Polonię, a także osoby wspierające nauczanie św. Jana Pawła II oraz misję Fundacji. Spotkanie było okazją do wymiany poglądów i omówienia działań na rzecz polskiej diaspory oraz dziedzictwa Papieża Polaka.

Jaki strój wybrała Marta Nawrocka?

Podczas oficjalnych wydarzeń w USA Marta Nawrocka zaprezentowała się w eleganckich stylizacjach. Na spotkaniu w amerykańskim Departamencie Stanu miała na sobie beżowy garnitur. Uzupełnieniem stroju była elegancka apaszka, zawiązana niczym krawat, która nadała całości ponadczasowego charakteru. Stylizację dopełniały delikatne złote kolczyki oraz prosta, klasyczna fryzura.

W trakcie wizyty w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II prezydentowa wybrała garnitur w kolorze czekoladowym z drobnymi prążkami. Był to klasyczny zestaw z rozszerzanymi spodniami, który wpisywał się w formalny charakter miejsca. Stylizację uzupełniła torebka w brązowym kolorze z nadrukiem imitującym wężową skórę, najpewniej marki Steve Madden.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.